Demet Şener Uğruna Almanya’ya Uçtuğu Şeye Bir Yıl Sonra Kavuştu!

Sokak stilinde ve davetlerde tercih ettiği lüks çantalarla adından söz ettiren Demet Şener, bu kez alışveriş tercihiyle gündeme geldi. Dünyaca ünlü marka Hermes'in Mini Kelly çantası için bir yıl önce sıraya giren Şener, sırasının geçtiğimiz hafta gelmesiyle birlikte soluğu markanın Almanya'daki mağazasında aldı. Çok beğendiği çantayı alan ünlü isim, alışverişini tamamladıktan sonra beklemeden İstanbul'a döndü. Şener, konuyla ilgili şöyle konuştu: 'Bir gece kaldım aslında abimler orada yaşıyor. Bir sene önce yazılmıştık, sıraya geçen hafta geldi çanta. Ben de almaya gittim.'