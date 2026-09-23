Demet Şener Uğruna Almanya’ya Uçtuğu Şeye Bir Yıl Sonra Kavuştu!
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Manken Demet Şener'in çok istediği lüks çanta için yaptığı yolculuk şaşırttı. Türkiye'de aradığı modeli bulamayan ünlü isim, soluğu Almanya'da aldı. Sözcü'den Hakan Kanburoğlu'nun haberine göre, bu kısa yolculuğun perde arkasında ilginç bir bekleyiş hikayesi var.
Kaynak: Sözcü
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1995 Miss Turkey birincisiydi, şimdi ekranların tanıdık yüzü.
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Bir yıl bekledi, çanta gelince Almanya'ya uçtu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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