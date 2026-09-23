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Demet Şener Uğruna Almanya’ya Uçtuğu Şeye Bir Yıl Sonra Kavuştu!

Demet Şener Uğruna Almanya’ya Uçtuğu Şeye Bir Yıl Sonra Kavuştu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.09.2026 - 11:16
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Manken Demet Şener'in çok istediği lüks çanta için yaptığı yolculuk şaşırttı. Türkiye'de aradığı modeli bulamayan ünlü isim, soluğu Almanya'da aldı. Sözcü'den Hakan Kanburoğlu'nun haberine göre, bu kısa yolculuğun perde arkasında ilginç bir bekleyiş hikayesi var.

Kaynak: Sözcü

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1995 Miss Turkey birincisiydi, şimdi ekranların tanıdık yüzü.

1995 Miss Turkey birincisiydi, şimdi ekranların tanıdık yüzü.

Model ve sunucu Demet Şener, 1995 yılında Miss Turkey birincisi seçilerek Miss World yarışmasına katılma hakkı kazanmıştı. Ardından modellik, oyunculuk ve sunuculuk kariyerine yönelen Şener, 'Asansör', 'Kahpe Bizans' ve 'Hemşo' gibi filmlerde de rol aldı. Milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile 2005-2018 yılları arasında evli kalan Şener, daha sonra iş insanı Cenk Küpeli ile de kısa süreli bir evlilik yaşadı. Günümüzde TYT Türk kanalında 'Bir Demet Hafta Sonu' programını sunan ünlü isim, sokak stilinde ve davetlerdeki lüks çanta tercihleriyle de sık sık magazin gündemine geliyor.

Bir yıl bekledi, çanta gelince Almanya'ya uçtu.

Bir yıl bekledi, çanta gelince Almanya'ya uçtu.

Sokak stilinde ve davetlerde tercih ettiği lüks çantalarla adından söz ettiren Demet Şener, bu kez alışveriş tercihiyle gündeme geldi. Dünyaca ünlü marka Hermes'in Mini Kelly çantası için bir yıl önce sıraya giren Şener, sırasının geçtiğimiz hafta gelmesiyle birlikte soluğu markanın Almanya'daki mağazasında aldı. Çok beğendiği çantayı alan ünlü isim, alışverişini tamamladıktan sonra beklemeden İstanbul'a döndü. Şener, konuyla ilgili şöyle konuştu: 'Bir gece kaldım aslında abimler orada yaşıyor. Bir sene önce yazılmıştık, sıraya geçen hafta geldi çanta. Ben de almaya gittim.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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