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Goygoy
Bol Malzemesiyle Resmen Sınıf Atlayan Aşure Goygoycuların Diline Düştü

Bol Malzemesiyle Resmen Sınıf Atlayan Aşure Goygoycuların Diline Düştü

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.09.2026 - 11:42
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Kim demiş aşure zamanı dışında aşure içilmez diye? Bu tatlıyı sevenler bilir ki aşurenin yeri ve zamanı yoktur. Tabii zamanında hep birlikte içmenin tadı ayrıdır, o başka mesele. Aşurenin zamanı olmadığını düşünen bir X kullanıcısı, yediği 'bol malzemeli' aşureyi X'te paylaştı.

Aşurenin üzerine koyulan badem, fındık, kuru üzüm, incir, Antep fıstığı ve hindistan cevizinden aşure görünmeyince goygoycular da yorum yapmadan edemedi!

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Zamanı olmasa da aşure içmeyi sevenler burada mı?

Zamanı olmasa da aşure içmeyi sevenler burada mı?
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Bildiğiniz üzere aşure günü, Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu günüdür. Bu nedenle Miladi takvimde her yıl farklı bir tarihe denk gelir. 2026 yılında Aşure günü 25 Haziran'a gelmişti. O tarihte sosyal medyada birçok aşure paylaşımı görmüş ve tartışmalara da eşlik etmiştik.

Kimi aşurenin güzel olmadığını savunurken kimi de aşureyi ne kadar sevdiğini anlattı. Tabii aşureye koyulan malzemeler hakkında çıkan tartışmalar da cabası!

Aşure gününü geçtik geçmesine ama aşure tartışmaları bitmedi. Bir X kullanıcısının paylaşmış olduğu bu görsel, sosyal medya kullanıcılarını harekete geçirdi.

Goygoycular da bu fırsatı kaçırmadı! 

Gelin komik yorumlara bakalım! 😂

Gelin komik yorumlara bakalım! 😂
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Galataport da olur tabii.👇🏻

Galataport da olur tabii.👇🏻
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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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