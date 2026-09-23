Bol Malzemesiyle Resmen Sınıf Atlayan Aşure Goygoycuların Diline Düştü
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kim demiş aşure zamanı dışında aşure içilmez diye? Bu tatlıyı sevenler bilir ki aşurenin yeri ve zamanı yoktur. Tabii zamanında hep birlikte içmenin tadı ayrıdır, o başka mesele. Aşurenin zamanı olmadığını düşünen bir X kullanıcısı, yediği 'bol malzemeli' aşureyi X'te paylaştı.
Aşurenin üzerine koyulan badem, fındık, kuru üzüm, incir, Antep fıstığı ve hindistan cevizinden aşure görünmeyince goygoycular da yorum yapmadan edemedi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zamanı olmasa da aşure içmeyi sevenler burada mı?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gelin komik yorumlara bakalım! 😂
Galataport da olur tabii.👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın