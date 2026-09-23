Bol Malzemesiyle Resmen Sınıf Atlayan Aşure Goygoycuların Diline Düştü

Bildiğiniz üzere aşure günü, Hicri takvime göre Muharrem ayının onuncu günüdür. Bu nedenle Miladi takvimde her yıl farklı bir tarihe denk gelir. 2026 yılında Aşure günü 25 Haziran'a gelmişti. O tarihte sosyal medyada birçok aşure paylaşımı görmüş ve tartışmalara da eşlik etmiştik.

Kimi aşurenin güzel olmadığını savunurken kimi de aşureyi ne kadar sevdiğini anlattı. Tabii aşureye koyulan malzemeler hakkında çıkan tartışmalar da cabası!

Aşure gününü geçtik geçmesine ama aşure tartışmaları bitmedi. Bir X kullanıcısının paylaşmış olduğu bu görsel, sosyal medya kullanıcılarını harekete geçirdi.

Goygoycular da bu fırsatı kaçırmadı!