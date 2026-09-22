article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Anadolu Yakası'ndan Yalı Tavsiyesine Gelen İronik Yanıtlar Viral Oldu

Anadolu Yakası'ndan Yalı Tavsiyesine Gelen İronik Yanıtlar Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.09.2026 - 14:12
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sosyal medyada dolaşan 'gayrimenkul tavsiyeleri' genelde iki taraftan birine hitap eder: ya gerçekten ev bakanlara ya da hiç bakmayacak ama esprisi güzel olanlara. @biandabir'in paylaşımı ikinci gruptan. Yalı alırken Avrupa yakası yerine Anadolu yakasının tercih edilmesini, oradaki evlere daha fazla güneş vurup rutubet sorunu yaşanmadığını söyleyerek son derece ciddi bir uzman edasıyla anlatan tweet, kısa sürede timeline'ları sardı. Sanki herkesin önünde bir yalı seçeneği varmış, tek mesele hangi yakadan alınacağıymış gibi kurulan bu 'pratik bilgi' tonu, X kullanıcılarının da aynı ciddiyetle karşılık vermesine yol açtı. Kimi emlakçısını arayıp işlemi iptal ettirdi, kimi yeni aldığı yalı için 'şimdi mi söylenir bu' diye sitem etti, kimi de bu 'değerli bilgiye' resmen teşekkür etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
twitter.com

Islak mendille masa silen arkadaşını bile yalı almaya ikna etti

Islak mendille masa silen arkadaşını bile yalı almaya ikna etti
twitter.com

Güneşten önce yürüme mesafesinde BİM var mı diye sordu

Güneşten önce yürüme mesafesinde BİM var mı diye sordu
twitter.com

Yeniköy'deki yalı işini iptal ettirmeye gitti

Yeniköy'deki yalı işini iptal ettirmeye gitti
twitter.com

Yalıları sahillere erişimi engelleyen ilk yapı ilan etti

Yalıları sahillere erişimi engelleyen ilk yapı ilan etti
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tivite bakınca 'her şeyin cevabı bu sitede' dedi

Tivite bakınca 'her şeyin cevabı bu sitede' dedi
twitter.com

Ona göre mesele güneş değil, kıble yönüymüş

Ona göre mesele güneş değil, kıble yönüymüş
twitter.com

Yeni aldığı yalı için 'şimdi mi söylenir bu' diye sitem etti

Yeni aldığı yalı için 'şimdi mi söylenir bu' diye sitem etti
twitter.com

Hangi yakadan alacağına bir türlü karar verememişti

Hangi yakadan alacağına bir türlü karar verememişti
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın