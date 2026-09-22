Anadolu Yakası'ndan Yalı Tavsiyesine Gelen İronik Yanıtlar Viral Oldu

Sosyal medyada dolaşan 'gayrimenkul tavsiyeleri' genelde iki taraftan birine hitap eder: ya gerçekten ev bakanlara ya da hiç bakmayacak ama esprisi güzel olanlara. @biandabir'in paylaşımı ikinci gruptan. Yalı alırken Avrupa yakası yerine Anadolu yakasının tercih edilmesini, oradaki evlere daha fazla güneş vurup rutubet sorunu yaşanmadığını söyleyerek son derece ciddi bir uzman edasıyla anlatan tweet, kısa sürede timeline'ları sardı. Sanki herkesin önünde bir yalı seçeneği varmış, tek mesele hangi yakadan alınacağıymış gibi kurulan bu 'pratik bilgi' tonu, X kullanıcılarının da aynı ciddiyetle karşılık vermesine yol açtı. Kimi emlakçısını arayıp işlemi iptal ettirdi, kimi yeni aldığı yalı için 'şimdi mi söylenir bu' diye sitem etti, kimi de bu 'değerli bilgiye' resmen teşekkür etti.