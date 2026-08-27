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İstanbul Boğazı’nın Yalı Zengini Aileleri Belli Oldu: Zirvedeki Ailenin 18 Yalısı Var!

İstanbul Boğazı’nın Yalı Zengini Aileleri Belli Oldu: Zirvedeki Ailenin 18 Yalısı Var!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
27.08.2026 - 09:06
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İstanbul Boğazı’nın iki yakasına sıralanan tarihî yalılar, dudak uçuklatan değerleri ve ihtişamlı manzaralarıyla her zaman merak konusu oluyor. Bazıları birkaç asırlık geçmişe sahip olan bu yapıların kapılarının ardında ise Türkiye’nin en köklü ve varlıklı aileleri yaşıyor. Boğaz’da en fazla yalıya sahip olduğu belirtilen ailelerin güncel sıralaması sosyal medyada gündem oldu. Koç, Çolakoğlu, Yalçın ve Özaltın ailelerinin de bulunduğu listenin zirvesindeki Sabancı ailesine ait yalı sayısı görenleri şaşırttı. Gelin, milyonlarca dolarlık bu yapıların özelliklerine ve Boğaz’ın “yalı zengini” ailelerine yakından bakalım.

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İstanbul Boğazı’nın kıyısında yükselen yalılar yalnızca ev değil, başlı başına birer servet!

İstanbul Boğazı’nın kıyısında yükselen yalılar yalnızca ev değil, başlı başına birer servet!

İstanbul Boğazı’nın iki yakasına sıralanan yalılar, şehrin en büyüleyici manzaralarından birini oluşturuyor. Önlerinden her gün binlerce insan geçse de kapılarının ardındaki hayat, mimari detayları ve dudak uçuklatan değerleri merak konusu olmaya devam ediyor. Çünkü bu yapılar yalnızca denize sıfır konumda bulunan lüks evler değil; büyük bölümü Osmanlı döneminden günümüze ulaşan, kendine ait hikâyesi bulunan son derece kıymetli eserler.

Boğaz hattında yaklaşık 600 yalı bulunduğu, bunların 366 kadarının ise tescilli tarihî eser statüsünde olduğu kabul ediliyor. Bazıları ahşap mimarisi ve birkaç asırlık geçmişiyle öne çıkarken bazıları geniş bahçeleri, özel iskeleleri, onlarca odası ve binlerce metrekareyi bulan kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor. Üstelik Boğaz’a doğrudan cepheli olmaları sayesinde salonunuzda otururken geçen gemileri izleyebileceğiniz, birkaç adımda teknenize ulaşabileceğiniz bir hayat sunuyorlar. 

Yalı fiyatları belirlenirken yalnızca binanın büyüklüğüne bakılmıyor. Yapının hangi semtte bulunduğu, Boğaz’a olan cephesi, rıhtım uzunluğu, bahçe ve arsa büyüklüğü, restorasyon durumu, tarihî eser statüsü ve iç mekânında korunan orijinal detaylar fiyatı doğrudan etkiliyor. Daha küçük ölçekli yapılar için bile milyonlarca dolar konuşulurken, “baba yalı” olarak adlandırılan büyük ve tarihî mülklerin değerleri 40 milyon doların üzerine çıkabiliyor. Boğaz’ın en özel yapılarında ise talep edilen rakamların 100 milyon doları aşması şaşırtıcı değil.

Kısacası Boğaz’da bir yalı sahibi olmak, İstanbul’un en sınırlı ve değerli gayrimenkullerinden birine sahip olmak anlamına geliyor. Peki bu ihtişamlı yapıların en fazlası hangi ailelerin elinde bulunuyor? Sosyal medyada paylaşılan güncel listeye göre zirvede hiç de yabancı olmadığımız bir soyadı var.

Sabancı Ailesi – 18 yalı

Sabancı Ailesi – 18 yalı

Listenin açık ara birinci sırasında 18 yalıyla Sabancı Ailesi bulunuyor. Türkiye’nin en köklü iş insanı ailelerinden biri olan Sabancılar, yıllardır Boğaz’ın hem Avrupa hem de Anadolu yakasındaki önemli tarihî yapılarda varlık gösteriyor. Ailenin farklı kollarına ait olduğu belirtilen mülkler; Emirgan, Yeniköy, Beylerbeyi, Kandilli, Vaniköy ve Anadoluhisarı gibi Boğaz’ın en değerli noktalarına yayılıyor.

Sabancı ailesiyle özdeşleşen yapıların başında Emirgan’daki Atlı Köşk geliyor. Hacı Ömer Sabancı tarafından 1951 yılında satın alınan köşk, bahçesine yerleştirilen bronz at heykelinin ardından “Atlı Köşk” adıyla anılmaya başladı. Uzun yıllar Sabancı ailesinin yaşadığı yapı, bugün Sakıp Sabancı Müzesi olarak İstanbul’un kültür ve sanat hayatındaki yerini koruyor. A

Ailenin en çok bilinen yapılarından biri de Beylerbeyi’ndeki Şevket Paşa Yalısı. Uzun süre Sakıp Sabancı’nın mülkiyetinde kalan ve bugün Dilek Sabancı’ya ait olduğu belirtilen tarihî yalı; yaklaşık 2 bin metrekarelik kullanım alanı, 14 odası ve Boğaz’a hâkim konumuyla dikkat çekiyor. Yalının son yıllarda “Yalı Çapkını” dizisindeki Korhan ailesinin evi olarak ekrana gelmesi de yapının popülaritesini artırdı.

Zarif Mustafa Paşa Yalısı, Tahsin Bey Yalısı, Ahmet Afif Paşa Yalısı, Mahmut Nedim Paşa Yalısı ve Hacı Feyzi Efendi Yalısı da farklı Sabancı aile üyeleriyle anılan tarihî mülkler arasında bulunuyor. Sayının 18’e ulaşmasında tek bir kişinin değil, geniş Sabancı ailesinin farklı kuşaklarının ve aile kollarının sahip olduğu yapıların birlikte değerlendirilmesi etkili.

Çolakoğlu Ailesi – 6 yalı

Çolakoğlu Ailesi – 6 yalı

Listenin ikinci sırasında 6 yalıyla Çolakoğlu Ailesi yer alıyor. Demir-çelik ve sanayi alanındaki yatırımlarıyla tanınan aile, özellikle Boğaz’ın Anadolu yakasında dikkat çeken mülklere sahip olmasıyla biliniyor. Ailenin yalılarının Kandilli, Vaniköy, Anadoluhisarı ve Paşabahçe gibi bölgelerde yoğunlaştığı belirtiliyor.

Çolakoğlu ailesiyle anılan yapılar arasında Kandilli’deki Mustafa Fazıl Paşa Yalısı ile Hadi Semi Bey Yalısı öne çıkıyor. Hadi Semi Bey Yalısı’nın kapsamlı bir restorasyon sürecinden geçirilerek yeniden Boğaziçi’nin en dikkat çekici yapılarından biri hâline getirildiği biliniyor.

Kuruçeşme’deki Mabeynci Arif Bey Yalısı, Vaniköy’deki Recaizade Yalısı, Anadoluhisarı’ndaki Zarif Mustafa Paşa Yalısı’nın selamlık bölümü ve Paşabahçe’deki Tahir Paşa Yalısı da çeşitli emlak derlemelerinde Çolakoğlu ailesinin farklı üyeleriyle birlikte anılıyor. Böylece ailenin sahip olduğu belirtilen yalı sayısı 6’ya ulaşıyor.

Yalçın Ailesi – 5 yalı

Yalçın Ailesi – 5 yalı

Beş yalıyla listenin üçüncü sırasında yer alan Yalçın Ailesi, son dönemde özellikle Kanlıca’daki Yağcı Hacı Şefik Bey Yalısı’nın satış haberiyle gündeme geldi. “Faruk Yalçın Yalısı” adıyla da bilinen tarihî yapı, merhum iş insanı Faruk Yalçın tarafından satın alınmış ve 1989 yılında restore edilmişti.

Faruk Yalçın’ın 2008 yılındaki vefatının ardından çocuklarına miras kalan yalı, Ağustos 2026’da 55 milyon dolarlık satış fiyatıyla yeniden gündeme taşındı. Yalı için ilk etapta 70 milyon dolar istendiği, alıcı çıkmayınca fiyatın 55 milyon dolara çekildiği öne sürüldü. Güncel kurla yaklaşık 2 milyar 640 milyon TL değer biçilen yapının yalnızca tapu harcının bile 100 milyon TL’yi aşabileceği hesaplandı.

Yalçın ailesinin adı geçmişte Kuzguncuk’taki Fethi Ahmet Paşa Yalısı, Kandilli ve Kanlıca’daki farklı mülklerle de anıldı. Ancak aileye ait Vaniköy’deki Abdülgaffar Karacadağ Yalısı’nın 2024 yılında 32 milyon dolara satıldığı haberleri, bu tür listelerdeki sayıların mülk satışlarıyla birlikte zaman içerisinde değişebileceğini de gösteriyor.

Özaltın Ailesi – 5 yalı

Özaltın Ailesi – 5 yalı

Yalçın ailesiyle aynı sayıda mülke sahip olduğu belirtilen Özaltın Ailesi, listenin dördüncü sırasında bulunuyor. İnşaat, enerji ve turizm alanlarındaki yatırımlarıyla tanınan Özaltın ailesinin Boğaz’daki mülkleri diğer ailelerinkiler kadar sık gündeme gelmese de paylaşılan listede ailenin 5 yalısı olduğu ifade ediliyor.

Özaltın ailesiyle anılan en bilinen yapılardan biri Anadoluhisarı’ndaki Durusel Yalısı. Tarihî yapının Hayrettin Özaltın’a ait olduğu yönündeki bilgiler uzun süredir emlak ve Boğaziçi yalıları üzerine hazırlanan listelerde yer alıyor. Kanlıca’daki Simavi Yalısı da Nuri Özaltın’ın adıyla anılan mülkler arasında bulunuyor.

Ailenin sahip olduğu belirtilen diğer yapıların ayrıntıları kamuoyuna çok fazla yansımış değil. Bu durum da Boğaz’daki her yalının medyada görünen, dizilere kiralanan ya da satış ilanlarında karşımıza çıkan bir mülk olmadığını hatırlatıyor. Bazıları hâlâ ailelerin özel yaşam alanı olarak büyük bir gizlilik içerisinde korunuyor.

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Koç Ailesi – 3 yalı

Koç Ailesi – 3 yalı

Listenin beşinci sırasında ise 3 yalıyla Koç Ailesi yer alıyor. Türkiye’nin en büyük ve köklü iş insanı ailelerinden biri olmasına rağmen Koçların listede Sabancı ailesinin gerisinde kalması ilk bakışta şaşırtabilir. Ancak aileyle anılan yapıların her biri hem mimari hem de tarihî açıdan Boğaz’ın en ikonik mülkleri arasında bulunuyor.

Bunların başında Kanlıca’daki Nuri Paşa Yalısı geliyor. Art Nouveau mimarisiyle klasik Boğaziçi yalılarından ayrılan yapı, uzun yıllar Rahmi Koç’un yaşam alanı oldu. Rahmi Koç’un Kandilli’deki Kont Ostrorog Yalısı’na taşınmasının ardından Nuri Paşa Yalısı’nın ailenin sonraki kuşağına geçtiği, günümüzde Ali Koç ve Nevbahar Koç tarafından kullanıldığı belirtiliyor. 

Rahmi Koç’la özdeşleşen Kont Ostrorog Yalısı ise Kandilli’de bulunuyor. Adını, 1904 yılında yapıyı satın alan Polonya asıllı hukukçu Kont Léon Ostrorog’dan alan yalı; yalnızca mimarisiyle değil, içerisinde bulunan sanat eserleri, antikalar ve koleksiyonlarla da adeta özel bir müzeyi andırıyor.

Sosyal medyada yayılan listeye göre Sabancı ailesi 18, Çolakoğlu ailesi 6, Yalçın ve Özaltın aileleri 5’er, Koç ailesi ise 3 yalıyla ilk beşi oluşturuyor. Ancak burada önemli bir ayrıntıyı unutmamak gerekiyor: Boğaz’daki mülkler miras, satış, şirket sahipliği ve aile içi devirlerle zaman içerisinde el değiştirebiliyor. Kamuya açık, güncel ve bütün mülkiyet kayıtlarını bir araya getiren resmî bir “yalı sahipleri listesi” bulunmadığı için bu rakamları kesin tapu dökümü değil, basına ve emlak sektörü derlemelerine yansıyan güncel bir sıralama olarak değerlendirmek en doğrusu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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