İstanbul Boğazı’nın Yalı Zengini Aileleri Belli Oldu: Zirvedeki Ailenin 18 Yalısı Var!

İstanbul Boğazı’nın iki yakasına sıralanan yalılar, şehrin en büyüleyici manzaralarından birini oluşturuyor. Önlerinden her gün binlerce insan geçse de kapılarının ardındaki hayat, mimari detayları ve dudak uçuklatan değerleri merak konusu olmaya devam ediyor. Çünkü bu yapılar yalnızca denize sıfır konumda bulunan lüks evler değil; büyük bölümü Osmanlı döneminden günümüze ulaşan, kendine ait hikâyesi bulunan son derece kıymetli eserler.

Boğaz hattında yaklaşık 600 yalı bulunduğu, bunların 366 kadarının ise tescilli tarihî eser statüsünde olduğu kabul ediliyor. Bazıları ahşap mimarisi ve birkaç asırlık geçmişiyle öne çıkarken bazıları geniş bahçeleri, özel iskeleleri, onlarca odası ve binlerce metrekareyi bulan kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor. Üstelik Boğaz’a doğrudan cepheli olmaları sayesinde salonunuzda otururken geçen gemileri izleyebileceğiniz, birkaç adımda teknenize ulaşabileceğiniz bir hayat sunuyorlar.

Yalı fiyatları belirlenirken yalnızca binanın büyüklüğüne bakılmıyor. Yapının hangi semtte bulunduğu, Boğaz’a olan cephesi, rıhtım uzunluğu, bahçe ve arsa büyüklüğü, restorasyon durumu, tarihî eser statüsü ve iç mekânında korunan orijinal detaylar fiyatı doğrudan etkiliyor. Daha küçük ölçekli yapılar için bile milyonlarca dolar konuşulurken, “baba yalı” olarak adlandırılan büyük ve tarihî mülklerin değerleri 40 milyon doların üzerine çıkabiliyor. Boğaz’ın en özel yapılarında ise talep edilen rakamların 100 milyon doları aşması şaşırtıcı değil.

Kısacası Boğaz’da bir yalı sahibi olmak, İstanbul’un en sınırlı ve değerli gayrimenkullerinden birine sahip olmak anlamına geliyor. Peki bu ihtişamlı yapıların en fazlası hangi ailelerin elinde bulunuyor? Sosyal medyada paylaşılan güncel listeye göre zirvede hiç de yabancı olmadığımız bir soyadı var.