İstanbul Boğazı’nın Yalı Zengini Aileleri Belli Oldu: Zirvedeki Ailenin 18 Yalısı Var!
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İstanbul Boğazı’nın iki yakasına sıralanan tarihî yalılar, dudak uçuklatan değerleri ve ihtişamlı manzaralarıyla her zaman merak konusu oluyor. Bazıları birkaç asırlık geçmişe sahip olan bu yapıların kapılarının ardında ise Türkiye’nin en köklü ve varlıklı aileleri yaşıyor. Boğaz’da en fazla yalıya sahip olduğu belirtilen ailelerin güncel sıralaması sosyal medyada gündem oldu. Koç, Çolakoğlu, Yalçın ve Özaltın ailelerinin de bulunduğu listenin zirvesindeki Sabancı ailesine ait yalı sayısı görenleri şaşırttı. Gelin, milyonlarca dolarlık bu yapıların özelliklerine ve Boğaz’ın “yalı zengini” ailelerine yakından bakalım.
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İstanbul Boğazı’nın kıyısında yükselen yalılar yalnızca ev değil, başlı başına birer servet!
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Sabancı Ailesi – 18 yalı
Çolakoğlu Ailesi – 6 yalı
Yalçın Ailesi – 5 yalı
Özaltın Ailesi – 5 yalı
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Koç Ailesi – 3 yalı
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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