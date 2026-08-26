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Oğullarıyla Doğum Günü Pozu Veren Gülben Ergen'in Ayağındaki Gariplik Dikkat Çekti!

Oğullarıyla Doğum Günü Pozu Veren Gülben Ergen'in Ayağındaki Gariplik Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.08.2026 - 17:02
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Gülben Ergen, 54. yaş gününü bu kez sahnede değil, oğullarının yanında karşıladı! Yaklaşık 35 yıldır yılbaşı, bayram ve doğum günü demeden çalıştığını söyleyen ünlü sanatçı, kariyerinde ilk kez yeni yaşını herhangi bir iş programı olmadan kutladı. Ergen, Mustafa Erdoğan ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Atlas, Ares ve Güney'le geçirdiği özel günden bir aile pozu da paylaştı. Üç kardeşin büyümüş halleri ve artık annelerinin boyunu geçmiş olmaları takipçileri şaşırttı. Ancak kısa sürede gündem olan karede sosyal medyanın dikkatinden kaçmayan başka bir ayrıntı daha vardı. Ergen'in ayak parmağı ile sandaletinin tabanı arasındaki sıra dışı görüntü, fotoğrafa müdahale edilip edilmediği konusunda tartışma yarattı. Gelin, Gülben Ergen'in kariyerinden annelik yolculuğuna ve çok konuşulan doğum günü fotoğrafına birlikte bakalım.

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Gülben Ergen, 35 yılı aşan kariyeri boyunca hem müziğin hem de televizyonun en popüler isimlerinden biri oldu.

Gülben Ergen, 35 yılı aşan kariyeri boyunca hem müziğin hem de televizyonun en popüler isimlerinden biri oldu.

1980'li yılların sonlarından itibaren farklı sinema ve televizyon projelerinde rol alan Ergen, özellikle Marziye dizisiyle geniş kitlelerin dikkatini çekti. Onu televizyon tarihinin unutulmaz isimlerinden birine dönüştüren yapım ise 2000 yılında yayın hayatına başlayan Dadı oldu. Melek karakterine hayat verdiği dizide Haldun Dormen, Kenan Işık ve Sinem Kobal gibi isimlerle kamera karşısına geçen Ergen, komedi konusundaki yeteneğiyle büyük beğeni topladı.

Oyunculuğunun yanı sıra müzik kariyerine de ağırlık veren Gülben Ergen, “Kandıramazsın Beni”, “Uçacaksın”, “Küt Küt”, “Fıkır Fıkır”, “Yalnızlık”, “Giden Günlerim Oldu”, “Şıkır Şıkır” ve “Seni Kırmışlar” gibi çok sayıda hit şarkıya imza attı. Albüm satışları, televizyon programları ve yıllarca aralıksız devam eden konserleriyle Türkiye'nin en kalıcı kadın pop yıldızlarından biri olmayı başardı.

Gülben Ergen'in kariyerini bu kadar dikkat çekici kılan ayrıntılardan biri de özel günlerini dahi çoğu zaman sahnede geçirmesi oldu. Yılbaşı geceleri, bayramlar ve doğum günlerinde seyircisinin karşısına çıkmaya alışan Ergen, 54. yaşında bu yoğun tempoya ilk kez ara vermeye karar verdi. Ünlü şarkıcı, 35 yıllık kariyerinde ilk kez doğum gününe herhangi bir çalışma zorunluluğu olmadan uyanacağını açıklayarak yeni yaşını yalnızca oğullarına ayırdı.

Mustafa Erdoğan ile evliliğinden dünyaya gelen üç oğlu, artık annelerinin boyunu geçti.

Mustafa Erdoğan ile evliliğinden dünyaya gelen üç oğlu, artık annelerinin boyunu geçti.

Gülben Ergen, 2004 yılında Anadolu Ateşi'nin genel sanat yönetmeni Mustafa Erdoğan ile hayatını birleştirdi. Dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan ikili, 2007 yılında ilk çocukları Atlas'ı kucaklarına aldı. Ergen, 2009 yılında ise ikiz oğulları Ares ve Güney'i dünyaya getirerek üç çocuk annesi oldu. Çiftin evliliği 2012 yılında sona erse de Ergen ve Erdoğan, çocukları için bir araya gelmeye ve özel günleri birlikte kutlamaya devam etti.

Kariyerinin en yoğun döneminde anne olan Gülben Ergen, oğullarını mümkün olduğunca magazin dünyasından uzak büyütmeye özen gösterdi. Çocuklarının özel hayatını sık sık paylaşmayan sanatçı, zaman zaman yaptığı aile paylaşımlarıyla onların yıllar içerisindeki değişimini takipçilerine gösterdi. 2007 doğumlu Atlas bugün 19 yaşında genç bir delikanlı olurken 2009 doğumlu ikizler Ares ile Güney de 17 yaşına ulaştı.

Ergen'in bir dönem kucağında poz verdiği çocuklarının artık kendisinden uzun olması, her yeni aile karesinde sosyal medyanın en çok konuştuğu detaylardan biri haline geliyor. Üç kardeşin birbirinden oldukça farklı tarzları, anneleriyle olan benzerlikleri ve yakışıklılıkları da takipçilerden çok sayıda yorum alıyor. Özellikle uzun saçlarıyla dikkat çeken oğlunun tarzı ve Atlas'ın annesinin boyunu açık ara geçmesi, son paylaşılan fotoğrafta da öne çıktı.

Oğullarıyla verdiği doğum günü pozu beğeni toplarken ayak ve sandalet arasındaki garip görüntü gözlerden kaçmadı.

Oğullarıyla verdiği doğum günü pozu beğeni toplarken ayak ve sandalet arasındaki garip görüntü gözlerden kaçmadı.

Gülben Ergen, 25 Ağustos'ta 54. yaşını üç oğluyla birlikte kutladı. Sahne kostümleri ve gösterişli doğum günü organizasyonları yerine son derece sade bir kutlama tercih eden sanatçı, Atlas, Ares ve Güney ile çekilen aile fotoğrafını sosyal medya hesabından yayımladı. Dört ismin de oldukça doğal ve günlük kıyafetlerle kamera karşısına geçtiği kare, kısa sürede magazin sayfalarında paylaşılmaya başladı.

Fotoğrafı gören kullanıcıların ilk dikkatini çeken ayrıntı, Gülben Ergen'in üç oğlunun da ne kadar büyüdüğü oldu. 

Ancak fotoğraf biraz daha dikkatli incelendiğinde bambaşka bir ayrıntı sosyal medya kullanıcılarının radarına girdi. Gülben Ergen'in sandaletinin ön kısmında ayak parmaklarının görüntüsü, karede düzenleme yapılıp yapılmadığının sorgulanmasına neden oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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