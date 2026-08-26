Oğullarıyla Doğum Günü Pozu Veren Gülben Ergen'in Ayağındaki Gariplik Dikkat Çekti!

1980'li yılların sonlarından itibaren farklı sinema ve televizyon projelerinde rol alan Ergen, özellikle Marziye dizisiyle geniş kitlelerin dikkatini çekti. Onu televizyon tarihinin unutulmaz isimlerinden birine dönüştüren yapım ise 2000 yılında yayın hayatına başlayan Dadı oldu. Melek karakterine hayat verdiği dizide Haldun Dormen, Kenan Işık ve Sinem Kobal gibi isimlerle kamera karşısına geçen Ergen, komedi konusundaki yeteneğiyle büyük beğeni topladı.

Oyunculuğunun yanı sıra müzik kariyerine de ağırlık veren Gülben Ergen, “Kandıramazsın Beni”, “Uçacaksın”, “Küt Küt”, “Fıkır Fıkır”, “Yalnızlık”, “Giden Günlerim Oldu”, “Şıkır Şıkır” ve “Seni Kırmışlar” gibi çok sayıda hit şarkıya imza attı. Albüm satışları, televizyon programları ve yıllarca aralıksız devam eden konserleriyle Türkiye'nin en kalıcı kadın pop yıldızlarından biri olmayı başardı.

Gülben Ergen'in kariyerini bu kadar dikkat çekici kılan ayrıntılardan biri de özel günlerini dahi çoğu zaman sahnede geçirmesi oldu. Yılbaşı geceleri, bayramlar ve doğum günlerinde seyircisinin karşısına çıkmaya alışan Ergen, 54. yaşında bu yoğun tempoya ilk kez ara vermeye karar verdi. Ünlü şarkıcı, 35 yıllık kariyerinde ilk kez doğum gününe herhangi bir çalışma zorunluluğu olmadan uyanacağını açıklayarak yeni yaşını yalnızca oğullarına ayırdı.