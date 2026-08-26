Oğullarıyla Doğum Günü Pozu Veren Gülben Ergen'in Ayağındaki Gariplik Dikkat Çekti!
Gülben Ergen, 54. yaş gününü bu kez sahnede değil, oğullarının yanında karşıladı! Yaklaşık 35 yıldır yılbaşı, bayram ve doğum günü demeden çalıştığını söyleyen ünlü sanatçı, kariyerinde ilk kez yeni yaşını herhangi bir iş programı olmadan kutladı. Ergen, Mustafa Erdoğan ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Atlas, Ares ve Güney'le geçirdiği özel günden bir aile pozu da paylaştı. Üç kardeşin büyümüş halleri ve artık annelerinin boyunu geçmiş olmaları takipçileri şaşırttı. Ancak kısa sürede gündem olan karede sosyal medyanın dikkatinden kaçmayan başka bir ayrıntı daha vardı. Ergen'in ayak parmağı ile sandaletinin tabanı arasındaki sıra dışı görüntü, fotoğrafa müdahale edilip edilmediği konusunda tartışma yarattı. Gelin, Gülben Ergen'in kariyerinden annelik yolculuğuna ve çok konuşulan doğum günü fotoğrafına birlikte bakalım.
Gülben Ergen, 35 yılı aşan kariyeri boyunca hem müziğin hem de televizyonun en popüler isimlerinden biri oldu.
Mustafa Erdoğan ile evliliğinden dünyaya gelen üç oğlu, artık annelerinin boyunu geçti.
Oğullarıyla verdiği doğum günü pozu beğeni toplarken ayak ve sandalet arasındaki garip görüntü gözlerden kaçmadı.
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