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Yalı Hayatına "Tam Bir Bela" Demişti: Derin Mermerci'nin Boğaz'daki Yalısına Vapur Çarptı, Kaza Anı Kamerada!

Yalı Hayatına "Tam Bir Bela" Demişti: Derin Mermerci'nin Boğaz'daki Yalısına Vapur Çarptı, Kaza Anı Kamerada!

Magazin
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.10.2026 - 01:22
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Boğaz'daki tarihi yalısıyla bilinen Derin Mermerci'nin Vaniköy'deki yalısına yolcu vapuru çarptı. Daha önce yalı hayatına dair sözleriyle sosyal medyanın diline düşen Mermerci'nin yalısında ve önünde bağlı duran teknede hasar oluşurken kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri Instagram hesabından paylaşan Mermerci'nin düştüğü not ise kısa sürede dikkat çekti.

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Derin Mermerci'nin Vaniköy'deki tarihi yalısına Boğaz'da seyir halindeki yolcu vapuru çarptı.

Derin Mermerci'nin Vaniköy'deki tarihi yalısına Boğaz'da seyir halindeki yolcu vapuru çarptı.

Üsküdar Vaniköy sahilinde 6 Ekim akşamı saat 22.20 sıralarında yaşanan kazada, Boğaz'da seyir halindeki Turyol'a ait yolcu vapuru Mermerci ailesinin tarihi Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'nın iskelesine ve önünde bağlı duran özel tekneye çarptı. Olay yerine Sahil Güvenlik ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken neyse ki yaralanan olmadı, yalıda ve teknede ise maddi hasar meydana geldi.

Kazanın Derin Mermerci'nin yalısında yaşanması ise akıllara temmuz ayında söylediklerini getirdi. Katıldığı bir programda 'Yalı hayatı korkunç.' diyerek sürekli patlayan borulardan yakınan ve 'Bugün yalı ne biliyor musunuz? Bela!' sözleriyle X'te tepki çeken Mermerci'nin yalısına bu kez vapur çarpınca, ünlü ismin kazanın ardından yapacağı paylaşım da merak konusu oldu.

Derin Mermerci, vapurun yalısına çarptığı anları Instagram hikayesinden paylaştı.

Derin Mermerci, vapurun yalısına çarptığı anları Instagram hikayesinden paylaştı.

Kazanın ardından sessiz kalmayan Derin Mermerci, güvenlik kamerasına yansıyan o anları Instagram hikayesinden takipçileriyle paylaştı. Dalgaları köpürterek iskeleye yanaşan vapurun önce tekneye, ardından yalının iskelesine bindirdiği saniyeler ise izleyenlerin yüreğini ağzına getirdi.

Vapurun Derin Mermerci'nin yalısına çarptığı anlar kameraya böyle yansıdı:

Mermerci'nin görüntülerin üzerine düştüğü not ise dikkat çekti:

Kamera kayıtlarını paylaşan Mermerci, videonun üzerine 'Çok şükür bin şükür... Mala gelsin dedikleri bu olsa gerek…' ve 'Verilmiş sadakamız varmış... İyilik yap denize at…' notlarını ekledi.

Kazanın ardından Derin Mermerci kimdir sorusu da yeniden merak edildi. İstanbul cemiyet hayatının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Mermerci, Akfil Tekstil'in sahibi merhum iş insanı Mehmet Ata Mermerci'nin kızı. Hayvan haklarına gösterdiği hassasiyet ve sosyal medyadaki samimi çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen Mermerci'nin, Cem Aydın'la evliliğinden ikiz kızları Mila ve Lal var.

Kazanın ardından iskeledeki hasarı da kaydeden Mermerci'nin paylaştığı görüntüler:

Yamulan korkulukların ve dağılan bahçe mobilyalarının görüldüğü görüntülerin ardından Mermerci'den sert bir tepki de geldi. Takvim'in aktardığına göre Mermerci, 'Benim çocuklarım bu evde korkunç bir travma yaşadılar.' diyerek kazayla ilgili dava açacağını açıkladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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