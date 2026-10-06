Yalı Hayatına "Tam Bir Bela" Demişti: Derin Mermerci'nin Boğaz'daki Yalısına Vapur Çarptı, Kaza Anı Kamerada!
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Boğaz'daki tarihi yalısıyla bilinen Derin Mermerci'nin Vaniköy'deki yalısına yolcu vapuru çarptı. Daha önce yalı hayatına dair sözleriyle sosyal medyanın diline düşen Mermerci'nin yalısında ve önünde bağlı duran teknede hasar oluşurken kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüleri Instagram hesabından paylaşan Mermerci'nin düştüğü not ise kısa sürede dikkat çekti.
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Derin Mermerci'nin Vaniköy'deki tarihi yalısına Boğaz'da seyir halindeki yolcu vapuru çarptı.
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Derin Mermerci, vapurun yalısına çarptığı anları Instagram hikayesinden paylaştı.
Vapurun Derin Mermerci'nin yalısına çarptığı anlar kameraya böyle yansıdı:
Mermerci'nin görüntülerin üzerine düştüğü not ise dikkat çekti:
Kazanın ardından iskeledeki hasarı da kaydeden Mermerci'nin paylaştığı görüntüler:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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