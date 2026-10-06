Yalı Hayatına "Tam Bir Bela" Demişti: Derin Mermerci'nin Boğaz'daki Yalısına Vapur Çarptı, Kaza Anı Kamerada!

Üsküdar Vaniköy sahilinde 6 Ekim akşamı saat 22.20 sıralarında yaşanan kazada, Boğaz'da seyir halindeki Turyol'a ait yolcu vapuru Mermerci ailesinin tarihi Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'nın iskelesine ve önünde bağlı duran özel tekneye çarptı. Olay yerine Sahil Güvenlik ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken neyse ki yaralanan olmadı, yalıda ve teknede ise maddi hasar meydana geldi.

Kazanın Derin Mermerci'nin yalısında yaşanması ise akıllara temmuz ayında söylediklerini getirdi. Katıldığı bir programda 'Yalı hayatı korkunç.' diyerek sürekli patlayan borulardan yakınan ve 'Bugün yalı ne biliyor musunuz? Bela!' sözleriyle X'te tepki çeken Mermerci'nin yalısına bu kez vapur çarpınca, ünlü ismin kazanın ardından yapacağı paylaşım da merak konusu oldu.