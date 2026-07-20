Milyonların Hayali Olan Yalı Hayatına "Tam Bir Bela" Diyen Derin Mermerci'nin Sözleri Tepki Çekti!
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Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Derin Mermerci, Boğaz'daki tarihi yalıda yaşamanın sanıldığı kadar keyifli olmadığını söyleyince sosyal medyanın gündemine oturdu. 'Yalı hayatı korkunç' ve 'Yalı tam bir bela' sözleri kısa sürede X'te alay konusu olurken, Mermerci'nin açıklamaları binlerce yorum aldı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Cemiyet hayatının en tanınan isimlerinden biri olan Derin Mermerci, yıllardır hem özel yaşamı hem de sosyal sorumluluk projeleriyle magazin gündeminde adından söz ettiriyor.
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Derin Mermerci'nin ismi anıldığında akla gelen ilk detaylardan biri de yıllardır yaşadığı tarihi Boğaz yalısı oluyor.
Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Derin Mermerci, son olarak Emel Özuğur'un YouTube'da yayınlanan "Yargısız" programına konuk oldu.
Buyurun, kimler Derin Mermerci'nin yalı açıklamasını nasıl tiye almış beraber görelim...
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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