Milyonların Hayali Olan Yalı Hayatına "Tam Bir Bela" Diyen Derin Mermerci'nin Sözleri Tepki Çekti!

Program sırasında yıllardır yaşadığı Boğaz yalısına dair yaptığı samimi açıklamalar ise kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Yalı yaşamının dışarıdan göründüğü kadar kusursuz olmadığını söyleyen Mermerci, tarihi yapılarda yaşamanın beraberinde ciddi sorumluluklar getirdiğini anlattı. 'Yalı hayatı korkunç.' diyerek söze başlayan Mermerci, neredeyse sürekli bakım gerektiren bu evlerde yaşamanın sanıldığı kadar keyifli olmadığını ifade etti. Özellikle sık sık yaşanan boru patlamaları ve yapısal problemler nedeniyle tarihi yalının bitmek bilmeyen masraflar çıkardığını anlatan Mermerci, 'Bugün yalı ne biliyor musunuz? Bela!' sözleriyle dikkat çekti.

Mermerci, babası Mehmet Mermerci'nin yıllar önce bu tarihi yapıyı satın alırken kaliteye verdiği önemi de anlattı. Babasının 'Ucuz mal alacak kadar zengin değilim.' anlayışıyla hareket ettiğini söyleyen Mermerci, yalının teknik altyapısının dönemine göre oldukça sağlam şekilde tasarlandığını ifade etse de, yüz yılı aşkın geçmişe sahip tarihi bir yapıda yaşamanın bugün hala ciddi bakım yükü oluşturduğunu dile getirdi. Kendisine göre Boğaz'ın en göz alıcı manzaralarından birine sahip olmak, beraberinde hiç bitmeyen tamirat ve restorasyon süreçlerini de getiriyor.

Ancak sosyal medya kullanıcıları aynı noktadan bakmadı. Milyonlarca kişinin yalnızca birkaç günlüğüne bile deneyimlemek isteyeceği bir yaşam için yapılan bu serzeniş, X'te kısa sürede alaycı yorumların önünü açtı. Pek çok kullanıcı, 'Keşke benim de tek derdim yalıda boru patlaması olsa.' benzeri paylaşımlar yaparken, bazıları ise 'Tekneyle karşıya geçebilmek bile başlı başına büyük bir ayrıcalık.' diyerek Mermerci'nin sözlerini gerçeklikten uzak buldu. Kimileri ise tarihi bir yalıda yaşamanın elbette ciddi bakım maliyetleri doğuracağını kabul etse de, bunun yine de büyük bir ayrıcalık olduğu görüşünü savundu.

Derin Mermerci'nin 'Yalı hayatı herkesin sandığı kadar iyi değil.' sözleri böylece yalnızca programın değil, sosyal medyanın da en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.