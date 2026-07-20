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Milyonların Hayali Olan Yalı Hayatına "Tam Bir Bela" Diyen Derin Mermerci'nin Sözleri Tepki Çekti!

Milyonların Hayali Olan Yalı Hayatına "Tam Bir Bela" Diyen Derin Mermerci'nin Sözleri Tepki Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
20.07.2026 - 17:34
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Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Derin Mermerci, Boğaz'daki tarihi yalıda yaşamanın sanıldığı kadar keyifli olmadığını söyleyince sosyal medyanın gündemine oturdu. 'Yalı hayatı korkunç' ve 'Yalı tam bir bela' sözleri kısa sürede X'te alay konusu olurken, Mermerci'nin açıklamaları binlerce yorum aldı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Cemiyet hayatının en tanınan isimlerinden biri olan Derin Mermerci, yıllardır hem özel yaşamı hem de sosyal sorumluluk projeleriyle magazin gündeminde adından söz ettiriyor.

Cemiyet hayatının en tanınan isimlerinden biri olan Derin Mermerci, yıllardır hem özel yaşamı hem de sosyal sorumluluk projeleriyle magazin gündeminde adından söz ettiriyor.

İş dünyasının köklü ailelerinden birine mensup olan Mermerci, Türkiye'nin önde gelen sanayi ve iş insanlarından merhum Mehmet Mermerci'nin kızı olarak dünyaya geldi. Uzun yıllardır İstanbul sosyetesinin en bilinen yüzlerinden biri olan Derin Mermerci, yalnızca ailesinin köklü geçmişiyle değil; yardım kampanyaları, sosyal sorumluluk çalışmaları, sokak hayvanlarına verdiği destek ve yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor.

Özellikle sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte daha geniş kitleler tarafından tanınan Mermerci, zaman zaman yaptığı açıklamalarla da gündem olmayı başarıyor. Lüks yaşamını gözler önüne seren paylaşımlarının yanı sıra günlük hayatından kesitler paylaşmayı da ihmal etmeyen Mermerci, katıldığı davetler, cemiyet etkinlikleri ve televizyon programlarıyla magazin dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri. Gösterişli hayatı kadar zaman zaman yaptığı samimi çıkışlarla da konuşulan Mermerci, bu kez ise Boğaz'ın simgelerinden biri olan yalıda yaşamaya dair yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine oturdu. Milyonlarca kişinin hayalini süsleyen bir yaşamı anlattığı sözleri, beklediğinden çok daha farklı bir yankı uyandırdı.

Derin Mermerci'nin ismi anıldığında akla gelen ilk detaylardan biri de yıllardır yaşadığı tarihi Boğaz yalısı oluyor.

Derin Mermerci'nin ismi anıldığında akla gelen ilk detaylardan biri de yıllardır yaşadığı tarihi Boğaz yalısı oluyor.

Mermerci, ailesine ait olan Üsküdar Vaniköy'deki tarihi Kazasker Necmeddin Efendi Yalısı'nda yaşamını sürdürüyor. Sultan II. Abdülhamid döneminde inşa edilen bu görkemli yapı, İstanbul Boğazı'nın en dikkat çeken tarihi yalılarından biri olarak biliniyor. Yalnızca mimarisiyle değil, köklü geçmişi ve yıllardır cemiyet hayatının simge adreslerinden biri olmasıyla da sık sık gündeme geliyor.

Mermerci ailesinin yıllar içinde kurduğu güçlü iş hayatı ve sanayi yatırımları sayesinde oluşan aile serveti, Derin Mermerci'nin bugün sürdürdüğü yaşamın temelini oluşturuyor. Boğaz'ın kıyısında yer alan, geniş bahçesi, tarihi dokusu ve eşsiz manzarasıyla dikkat çeken bu yalı, dışarıdan bakıldığında adeta kartpostalları süsleyen bir yaşamın sembolü gibi görünüyor. Üstelik denize sıfır konumu sayesinde tekneyle ulaşım imkanı sunması da İstanbul trafiğinden kaçmak isteyenlerin hayalini kurduğu ayrıcalıklardan biri olarak görülüyor.

Hal böyle olunca milyonlarca insanın 'Bir gün keşke böyle bir evde yaşayabilsem.' dediği bir yaşamdan söz ediyoruz. Kocaman bahçeler, yüksek tavanlı odalar, Boğaz manzarası ve tarihi bir atmosfer... Dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen bu hayatın herkes tarafından imrenilecek bir yaşam olduğu düşünülüyor. Ancak görünen o ki, yıllardır o yalıda yaşayan Derin Mermerci aynı fikirde değil. Hatta yaptığı son açıklamalar, Boğaz'daki ihtişamlı hayatın perde arkasında bambaşka bir tablo olduğunu düşündürüyor.

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Derin Mermerci, son olarak Emel Özuğur'un YouTube'da yayınlanan "Yargısız" programına konuk oldu.

Program sırasında yıllardır yaşadığı Boğaz yalısına dair yaptığı samimi açıklamalar ise kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

Yalı yaşamının dışarıdan göründüğü kadar kusursuz olmadığını söyleyen Mermerci, tarihi yapılarda yaşamanın beraberinde ciddi sorumluluklar getirdiğini anlattı. 'Yalı hayatı korkunç.' diyerek söze başlayan Mermerci, neredeyse sürekli bakım gerektiren bu evlerde yaşamanın sanıldığı kadar keyifli olmadığını ifade etti. Özellikle sık sık yaşanan boru patlamaları ve yapısal problemler nedeniyle tarihi yalının bitmek bilmeyen masraflar çıkardığını anlatan Mermerci, 'Bugün yalı ne biliyor musunuz? Bela!' sözleriyle dikkat çekti.

Mermerci, babası Mehmet Mermerci'nin yıllar önce bu tarihi yapıyı satın alırken kaliteye verdiği önemi de anlattı. Babasının 'Ucuz mal alacak kadar zengin değilim.' anlayışıyla hareket ettiğini söyleyen Mermerci, yalının teknik altyapısının dönemine göre oldukça sağlam şekilde tasarlandığını ifade etse de, yüz yılı aşkın geçmişe sahip tarihi bir yapıda yaşamanın bugün hala ciddi bakım yükü oluşturduğunu dile getirdi. Kendisine göre Boğaz'ın en göz alıcı manzaralarından birine sahip olmak, beraberinde hiç bitmeyen tamirat ve restorasyon süreçlerini de getiriyor.

Ancak sosyal medya kullanıcıları aynı noktadan bakmadı. Milyonlarca kişinin yalnızca birkaç günlüğüne bile deneyimlemek isteyeceği bir yaşam için yapılan bu serzeniş, X'te kısa sürede alaycı yorumların önünü açtı. Pek çok kullanıcı, 'Keşke benim de tek derdim yalıda boru patlaması olsa.' benzeri paylaşımlar yaparken, bazıları ise 'Tekneyle karşıya geçebilmek bile başlı başına büyük bir ayrıcalık.' diyerek Mermerci'nin sözlerini gerçeklikten uzak buldu. Kimileri ise tarihi bir yalıda yaşamanın elbette ciddi bakım maliyetleri doğuracağını kabul etse de, bunun yine de büyük bir ayrıcalık olduğu görüşünü savundu.

Derin Mermerci'nin 'Yalı hayatı herkesin sandığı kadar iyi değil.' sözleri böylece yalnızca programın değil, sosyal medyanın da en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Buyurun, kimler Derin Mermerci'nin yalı açıklamasını nasıl tiye almış beraber görelim...

Buyurun, kimler Derin Mermerci'nin yalı açıklamasını nasıl tiye almış beraber görelim...
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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