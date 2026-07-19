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İmaj Değişikliğine Giden Hafsanur Sancaktutan'ın Yeni Saçları Sınıfta Kaldı!

İmaj Değişikliğine Giden Hafsanur Sancaktutan'ın Yeni Saçları Sınıfta Kaldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.07.2026 - 22:32
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Hafsanur Sancaktutan bu kez ne yeni dizisiyle ne de Kubilay Aka'yla yaşadığı aşkla gündemde. Radikal bir imaj değişikliğine giden başarılı oyuncunun kaküllü yeni hali sosyal medyayı ikiye böldü. Takipçilerinin büyük bölümü yeni saç modelini beğenmezken, yapılan yorumlar kısa sürede gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Hafsanur Sancaktutan, son yılların en sevilen genç oyuncularından biri.

Hafsanur Sancaktutan, son yılların en sevilen genç oyuncularından biri.

Henüz kariyerinin ilk yıllarında rol aldığı projelerle dikkat çekmeyi başaran başarılı oyuncu, özellikle Gülperi, Aşk Ağlatır, Son Yaz, Dünyayla Benim Aramda, Ya Çok Seversen ve son olarak başrolünde yer aldığı Siyah Kalp ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Oyunculuğunu her projede bir adım daha ileri taşıyan Sancaktutan, kısa sürede ekranların en çok aranan kadın oyuncuları arasına girmeyi başardı.

Başarılı performansının yanında duru güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiren oyuncu, magazin dünyasının 'doğal güzelleri' arasında gösteriliyor. Abartıdan uzak tarzı, sade kombinleri ve yıllardır neredeyse hiç değiştirmediği uzun koyu saçlarıyla kendine has bir stil oluşturan Hafsanur Sancaktutan, sosyal medyada yaptığı her paylaşımda binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Özel hayatını göz önünde yaşamamaya çalışsa da yaptığı açıklamalar, katıldığı davetler ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden de hiç düşmeyen oyuncu, hem kariyerindeki yükselişi hem de sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip. Son dönemde peş peşe gelen projeleriyle adından söz ettiren başarılı isim, ekranların yükselen yıldızları arasında gösterilmeye devam ediyor.

Ancak Hafsanur Sancaktutan'ın gündem olduğu tek konu kariyeri değil...

Ancak Hafsanur Sancaktutan'ın gündem olduğu tek konu kariyeri değil...

Başarılı oyuncunun özel hayatı da en az rol aldığı yapımlar kadar konuşuldu. Özellikle Kubilay Aka ile yaşadığı ilişki, magazin dünyasının son yıllardaki en çok takip edilen aşklarından biri haline geldi.

Her şey ise Hafsanur Sancaktutan'ın bir röportajında söylediği 'Ortalıkta adam kalmadı.' sözleriyle başlamıştı. Bu açıklamanın üzerinden çok geçmeden Kubilay Aka ile birlikte görüntülenen oyuncu, yaptığı 'Adam yok dedim, alasını buldum.' açıklamasıyla aşkını ilan etmiş ve ikili kısa sürede magazinin gözde çiftlerinden biri olmuştu.

İlişkileri doludizgin devam ederken Şubat ayında beklenmedik bir kriz yaşandı. Çiftin sosyal medyada birbirlerini takipten çıkması, birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldırması ve uzun süre birlikte görüntülenmemeleri ayrılık iddialarını beraberinde getirdi. O dönemde ihanet söylentileri de ortaya atıldı ancak bu iddialar hiçbir zaman doğrulanmadı. Kubilay Aka'nın peş peşe yaptığı duygusal şarkı paylaşımları ise dedikoduları daha da alevlendirdi.

Tam bu süreçte Hafsanur Sancaktutan'ın adı, birlikte rol aldığı Selahattin Paşalı ile anılmaya başladı. Kulislerde ortaya atılan iddialar kısa sürede sosyal medyaya yayılsa da Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı ortak bir açıklama yaparak haklarında çıkan söylentilerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Böylece ihanet iddiaları da resmi olarak yalanlanmış oldu.

Yaklaşık üç ay süren ayrılığın ardından ise Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan cephesinden barışma sinyalleri gelmeye başladı. İlk olarak birlikte görüntülenen çift daha sonra sosyal medyada yeniden birbirlerini takip etmeye başladı. Ardından da ATV'nin yeni sezon dizisi Mercan Köşk'te başrolleri paylaşacakları açıklandı.

Dün Gazete Magazin kameralarına konuşan Kubilay Aka ise uzun süredir devam eden ayrılık dedikodularına son noktayı koydu. Başarılı oyuncu, hem ilişkilerinin yolunda gittiğini açıkladı hem de aylardır konuşulan ayrılık iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu kez gündem olan ise ne özel hayatı ne de yeni dizisi oldu.

Bu kez gündem olan ise ne özel hayatı ne de yeni dizisi oldu.

Hafsanur Sancaktutan, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla bambaşka bir nedenle konuşulmaya başladı. Başarılı oyuncu, yıllardır görmeye alıştığımız uzun koyu saçlarına veda ederek radikal bir imaj değişikliğine gitti.

Saçlarını omuz hizasında kestiren oyuncu, bir de kakül tercih etti. Arabada çektiği doğal selfieyi takipçileriyle paylaşan Hafsanur'un yeni görünümü kısa sürede sosyal medyada yayılırken, yorumlar da peş peşe gelmeye başladı.

Ancak bu kez yorumların büyük bölümü beklediği kadar olumlu olmadı. Sosyal medya kullanıcılarının önemli bir kısmı, oyuncunun eski halinin çok daha güzel olduğunu savunurken; 'Eski saçları çok daha yakışıyordu.', 'Kakül hiç olmamış.', 'Bu imaj Hafsanur'un enerjisini değiştirmiş.', 'Keşke kestirmeseydi.' ve 'Duru güzelliğini gölgeleyen tek şey bu saç olmuş.' gibi yorumlar dikkat çekti.

Elbette yeni imajını oldukça beğenen takipçileri de vardı. Bazıları oyuncunun daha farklı ve cesur göründüğünü savunsa da genel tabloya bakıldığında sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümü bu değişikliğe sıcak yaklaşmadı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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