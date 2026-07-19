İmaj Değişikliğine Giden Hafsanur Sancaktutan'ın Yeni Saçları Sınıfta Kaldı!
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Hafsanur Sancaktutan bu kez ne yeni dizisiyle ne de Kubilay Aka'yla yaşadığı aşkla gündemde. Radikal bir imaj değişikliğine giden başarılı oyuncunun kaküllü yeni hali sosyal medyayı ikiye böldü. Takipçilerinin büyük bölümü yeni saç modelini beğenmezken, yapılan yorumlar kısa sürede gündem oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Hafsanur Sancaktutan, son yılların en sevilen genç oyuncularından biri.
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Ancak Hafsanur Sancaktutan'ın gündem olduğu tek konu kariyeri değil...
Bu kez gündem olan ise ne özel hayatı ne de yeni dizisi oldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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