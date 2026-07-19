İmaj Değişikliğine Giden Hafsanur Sancaktutan'ın Yeni Saçları Sınıfta Kaldı!

Henüz kariyerinin ilk yıllarında rol aldığı projelerle dikkat çekmeyi başaran başarılı oyuncu, özellikle Gülperi, Aşk Ağlatır, Son Yaz, Dünyayla Benim Aramda, Ya Çok Seversen ve son olarak başrolünde yer aldığı Siyah Kalp ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Oyunculuğunu her projede bir adım daha ileri taşıyan Sancaktutan, kısa sürede ekranların en çok aranan kadın oyuncuları arasına girmeyi başardı.

Başarılı performansının yanında duru güzelliğiyle de sık sık adından söz ettiren oyuncu, magazin dünyasının 'doğal güzelleri' arasında gösteriliyor. Abartıdan uzak tarzı, sade kombinleri ve yıllardır neredeyse hiç değiştirmediği uzun koyu saçlarıyla kendine has bir stil oluşturan Hafsanur Sancaktutan, sosyal medyada yaptığı her paylaşımda binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Özel hayatını göz önünde yaşamamaya çalışsa da yaptığı açıklamalar, katıldığı davetler ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden de hiç düşmeyen oyuncu, hem kariyerindeki yükselişi hem de sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip. Son dönemde peş peşe gelen projeleriyle adından söz ettiren başarılı isim, ekranların yükselen yıldızları arasında gösterilmeye devam ediyor.