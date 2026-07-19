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"Lolita Lift"le Yüzünü Gerdiren Bülent Ersoy'un Son Hali Gündem Oldu: "Bana Artık Abla Demeyin"

"Lolita Lift"le Yüzünü Gerdiren Bülent Ersoy'un Son Hali Gündem Oldu: "Bana Artık Abla Demeyin"

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.07.2026 - 17:05
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74 yaşındaki Bülent Ersoy, geçirdiği 'Lolita Lift' estetik operasyonunun ardından ilk kez görüntülendi. Yeni görünümüyle dikkat çeken Diva, basın mensuplarına yaptığı 'Bana artık abla demeyin' çıkışıyla yine gündem olmayı başardı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk sanat müziğinin yaşayan en büyük efsanelerinden biri olarak kabul edilen Bülent Ersoy, yalnızca güçlü sesiyle değil, hayat hikayesiyle de Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

Türk sanat müziğinin yaşayan en büyük efsanelerinden biri olarak kabul edilen Bülent Ersoy, yalnızca güçlü sesiyle değil, hayat hikayesiyle de Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

Yıllardır 'Diva' unvanıyla anılan usta sanatçı, müzik kariyerine 1970'li yılların başında adım attı. Henüz genç yaşlarda sahne almaya başlayan Ersoy, kısa sürede sıra dışı yorumu, güçlü sesi ve klasik Türk musikisine getirdiği kendine özgü yorumla geniş kitlelerin dikkatini çekti. 'Beddua', 'Yaşamak İstiyorum', 'Biz Ayrılamayız', 'Sefam Olsun', 'Ablan Kurban Olsun Sana', 'Bir Ben Bir Allah Biliyor' ve daha onlarca eserle hafızalara kazınan sanatçı, yıllar içinde Türk müziğinin en önemli isimlerinden biri haline geldi.

Ancak Bülent Ersoy'un hayatı yalnızca müzikten ibaret olmadı. 1980'li yıllarda yurt dışında geçirdiği cinsiyet geçiş süreci ve sonrasında Türkiye'de yaşadığı hukuki engeller, uzun yıllar ülke gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Bir dönem sahne yasağıyla karşı karşıya kalan Ersoy, verdiği hukuk mücadelesi ve dönemin değişen yasal düzenlemeleri sonrasında yeniden sahnelere dönerek kariyerini kaldığı yerden sürdürdü. 

Yıllar geçse de sahnelerden kopmayan Bülent Ersoy, ihtişamlı kostümleri, gösterişli mücevherleri ve kendine has tavrıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Sert mizacı, dobra açıklamaları ve kimseye kolay kolay taviz vermeyen duruşu, onu magazin dünyasının en dikkat çeken figürlerinden biri haline getirdi.

Sektörde pek çok kişinin onun hakkında konuşurken kelimelerini özenle seçmesi de tesadüf değil. Çünkü Bülent Ersoy, yıllardır hem sanat kariyeri hem de otoriter duruşuyla 'Diva' unvanını yalnızca sahnede değil, magazin dünyasında da taşımaya devam ediyor.

Bülent Ersoy'un yıllar içinde gündemden düşmemesinin bir diğer nedeni ise görünümüne gösterdiği özen ve tercih ettiği estetik dokunuşlar oldu.

Bülent Ersoy'un yıllar içinde gündemden düşmemesinin bir diğer nedeni ise görünümüne gösterdiği özen ve tercih ettiği estetik dokunuşlar oldu.

Yıllardır bakımlı görüntüsüyle dikkat çeken Diva, zaman zaman yaptırdığı işlemlerle magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Her yeni görüntüsü sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, yıllar içindeki değişimi de sık sık karşılaştırma konusu oldu.

Özellikle son yıllarda gelişen estetik teknolojilerini yakından takip eden Ersoy'un görünümündeki değişimler zaman zaman hayranlarından övgü alırken, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ise oldukça iddialı bulundu. Buna rağmen attığı her adımın gündem olmasını başaran sanatçı, bu kez de yeni nesil yüz gençleştirme operasyonlarından biri olan 'Lolita Lift' işlemiyle adından söz ettirdi.

Geçtiğimiz günlerde operasyon geçirdiğini bizzat hastane odasından yaptığı paylaşımla duyuran Ersoy, her zamanki iddialı üslubunu bu kez de korudu. Paylaşımında, 'Biz starların yaşı yoktur. Yaşı olmayan insanlarız. Lakin yaş almak da bir gerçek...' ifadelerini kullanan Diva, operasyonun ardından doktoruna teşekkür ederek elde edilen sonuçtan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Aynı açıklamasında uzun yıllardır botoks dahi yaptırmadığını söyleyen Ersoy, yüzündeki gençleşmenin bu operasyon sayesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Paylaşım kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşırken, sosyal medyada 'Son hali nasıl olacak?' sorusu konuşulmaya başlandı. Operasyonun ardından günlerce kameralardan uzak kalan usta sanatçı, merak edilen yeni görüntüsüyle sonunda objektiflere yansıdı.

Lolita Lift operasyonunun ardından ilk kez basın mensuplarının karşısına çıkan Bülent Ersoy, bu kez neşeli tavırları ve esprili açıklamalarıyla konuşuldu.

Oldukça keyifli olduğu gözlenen Diva, yüzündeki değişimin dikkat çekmesi üzerine muhabirlerle samimi bir sohbet gerçekleştirdi. İlk olarak 'Efendim, düştüm.' diyerek esprili bir giriş yapan Ersoy, ardından gazetecilere takılarak herkesi güldüren ifadeler kullandı.

Muhabirlerin 'Geçmiş olsun.' dilekleri üzerine konuşmasını sürdüren usta sanatçı, 'Ölümü gör, bana abla deme istersen artık.' sözleriyle kahkaha attı. Muhabirin 'Bugünden itibaren kaldırıyoruz.' cevabını vermesi üzerine ise, 'İyi ki de yaptırmışım.' diyerek operasyonundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerde Ersoy'un oldukça dinç görünmesi dikkat çekerken, özellikle yüz hatlarındaki değişim kullanıcıların en çok konuştuğu detaylardan biri oldu. 

Lolita Lift Estetiği Nedir?

Son dönemde özellikle estetik cerrahi alanında adından sıkça söz ettiren Lolita Lift, klasik yüz germe ameliyatlarına göre daha doğal ve genç bir görünüm elde etmeyi amaçlayan yeni nesil yüz gençleştirme operasyonlarından biri olarak öne çıkıyor.

Bu işlemde özellikle orta yüz, yanak, çene hattı ve boyun bölgesindeki sarkmalar toparlanırken, kişinin yüz ifadesinin mümkün olduğunca korunması hedefleniyor. Böylece yüz aşırı gergin bir görünüm kazanmadan daha canlı, dinç ve genç bir ifadeye kavuşuyor. Operasyon sırasında kişinin ihtiyacına göre deri fazlalıkları alınabiliyor, yüz dokuları yeniden konumlandırılıyor ve boyun bölgesine de müdahale edilebiliyor.

Uzmanlara göre Lolita Lift'in en büyük farkı, klasik yüz germe operasyonlarında zaman zaman görülebilen yapay ve donuk ifadeyi en aza indirerek doğal yüz hatlarını korumaya odaklanması. Cerrahın planlamasına göre genel ya da lokal anestezi altında uygulanabilen operasyon, kişinin yaşına, cilt yapısına ve ihtiyaçlarına göre farklı tekniklerle kombine edilebiliyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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