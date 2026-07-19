"Lolita Lift"le Yüzünü Gerdiren Bülent Ersoy'un Son Hali Gündem Oldu: "Bana Artık Abla Demeyin"
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74 yaşındaki Bülent Ersoy, geçirdiği 'Lolita Lift' estetik operasyonunun ardından ilk kez görüntülendi. Yeni görünümüyle dikkat çeken Diva, basın mensuplarına yaptığı 'Bana artık abla demeyin' çıkışıyla yine gündem olmayı başardı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk sanat müziğinin yaşayan en büyük efsanelerinden biri olarak kabul edilen Bülent Ersoy, yalnızca güçlü sesiyle değil, hayat hikayesiyle de Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.
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Bülent Ersoy'un yıllar içinde gündemden düşmemesinin bir diğer nedeni ise görünümüne gösterdiği özen ve tercih ettiği estetik dokunuşlar oldu.
Lolita Lift operasyonunun ardından ilk kez basın mensuplarının karşısına çıkan Bülent Ersoy, bu kez neşeli tavırları ve esprili açıklamalarıyla konuşuldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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