"Lolita Lift"le Yüzünü Gerdiren Bülent Ersoy'un Son Hali Gündem Oldu: "Bana Artık Abla Demeyin"

Yıllardır 'Diva' unvanıyla anılan usta sanatçı, müzik kariyerine 1970'li yılların başında adım attı. Henüz genç yaşlarda sahne almaya başlayan Ersoy, kısa sürede sıra dışı yorumu, güçlü sesi ve klasik Türk musikisine getirdiği kendine özgü yorumla geniş kitlelerin dikkatini çekti. 'Beddua', 'Yaşamak İstiyorum', 'Biz Ayrılamayız', 'Sefam Olsun', 'Ablan Kurban Olsun Sana', 'Bir Ben Bir Allah Biliyor' ve daha onlarca eserle hafızalara kazınan sanatçı, yıllar içinde Türk müziğinin en önemli isimlerinden biri haline geldi.

Ancak Bülent Ersoy'un hayatı yalnızca müzikten ibaret olmadı. 1980'li yıllarda yurt dışında geçirdiği cinsiyet geçiş süreci ve sonrasında Türkiye'de yaşadığı hukuki engeller, uzun yıllar ülke gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu. Bir dönem sahne yasağıyla karşı karşıya kalan Ersoy, verdiği hukuk mücadelesi ve dönemin değişen yasal düzenlemeleri sonrasında yeniden sahnelere dönerek kariyerini kaldığı yerden sürdürdü.

Yıllar geçse de sahnelerden kopmayan Bülent Ersoy, ihtişamlı kostümleri, gösterişli mücevherleri ve kendine has tavrıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Sert mizacı, dobra açıklamaları ve kimseye kolay kolay taviz vermeyen duruşu, onu magazin dünyasının en dikkat çeken figürlerinden biri haline getirdi.

Sektörde pek çok kişinin onun hakkında konuşurken kelimelerini özenle seçmesi de tesadüf değil. Çünkü Bülent Ersoy, yıllardır hem sanat kariyeri hem de otoriter duruşuyla 'Diva' unvanını yalnızca sahnede değil, magazin dünyasında da taşımaya devam ediyor.