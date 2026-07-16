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76 Yaşındaki Şener Üşümezsoy "Kaslı" Vücudunun Son Halini Paylaştı!

76 Yaşındaki Şener Üşümezsoy "Kaslı" Vücudunun Son Halini Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.07.2026 - 20:56
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Deprem yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bu kez kaslı fiziğiyle konuşuluyor. 76 yaşındaki deprem bilimci, son halini paylaşırken 26 Ağustos'ta gerçekleştireceği şov için sıkı diyet ve antrenman yaptığını da açıkladı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Türkiye'nin en tanınan deprem bilimcileri arasında yer alıyor.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Türkiye'nin en tanınan deprem bilimcileri arasında yer alıyor.

Yıllardır Marmara başta olmak üzere Türkiye'deki fay hatları ve deprem riski üzerine yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Üşümezsoy, özellikle diğer uzmanlardan farklı değerlendirmeleriyle sık sık kamuoyunda tartışma yaratıyor.

Yıllardır Marmara başta olmak üzere Türkiye'deki fay hatları ve deprem riski üzerine yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Üşümezsoy,  televizyon programlarından sosyal medya paylaşımlarına kadar birçok platformda görüşlerini paylaşıyor. Bununla beraber bilimsel çalışmaları kadar renkli kişiliğiyle de dikkat çekiyor. 

76 yaşındaki profesör son dönemde yalnızca deprem yorumlarıyla değil, fit görünümü ve spor tutkusu sayesinde de adından söz ettiriyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve katıldığı programlarda sergilediği enerjik tavırlarla dikkat çeken Üşümezsoy, ilerleyen yaşına rağmen fiziksel formunu korumasıyla da sık sık gündeme geliyor.

Şener Üşümezsoy'un en dikkat çeken hobilerinden biri ise uzun yıllardır büyük bir disiplinle sürdürdüğü vücut geliştirme sporu.

Şener Üşümezsoy'un en dikkat çeken hobilerinden biri ise uzun yıllardır büyük bir disiplinle sürdürdüğü vücut geliştirme sporu.

Deprem analizleriyle tanınsa da, spor salonunda geçirdiği zaman ve kaslı fiziği onu zaman zaman magazin gündemine de taşıyor.

Üşümezsoy, daha önce katıldığı televizyon programlarında vücut geliştirmeyle çocukluk yıllarında tanıştığını ve bu sporu hiç bırakmadığını anlatmıştı. Canlı yayında pazularını sergileyerek yaptığı kas şov sosyal medyada uzun süre konuşulurken, 'Ben çocukluğumdan beri yapıyorum bu sporu.' sözleri de büyük ilgi görmüştü. İlerleyen yaşına rağmen düzenli antrenman yapmayı sürdürdüğünü söyleyen deprem bilimci, disiplinli yaşam tarzını fiziksel görünümünün en önemli sırrı olarak gösteriyor. 

Sosyal medya hesabından da sık sık spor videoları ve antrenman görüntüleri paylaşan Üşümezsoy, takipçilerine hem egzersiz rutininden kesitler sunuyor hem de fit görünümünü korumak için uyguladığı yaşam tarzını göstermeye devam ediyor. Bu paylaşımlar kimi zaman şaşkınlık yaratırken kimi zaman da binlerce yorum ve beğeni alıyor.

76 yaşındaki Şener Üşümezsoy, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

Spor salonunda çekilen karelerde kaslı fiziğini takipçilerine gösteren Üşümezsoy, yıllardır sürdürdüğü antrenman disiplininden ödün vermediğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Paylaşımına 'Son şeklim. 26 Ağustos'ta yapacağım şov için antreman ve diyet yapıyorum.' notunu düşen Üşümezsoy, yalnızca son halini paylaşmakla kalmadı; aynı zamanda önümüzdeki ay gerçekleştireceği bir şov için yoğun hazırlık sürecinde olduğunu da duyurdu. Düzenli antrenman ve sıkı bir diyet programı uyguladığını belirten deprem bilimci, ilerleyen yaşına rağmen formunu korumaya devam ettiğini gösterdi.

Kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandıran paylaşım, binlerce beğeni ve yorum aldı. Birçok kullanıcı 76 yaşındaki profesörün fiziksel görünümünü takdir ederken, bazı sosyal medya kullanıcıları ise kaslı görüntüsünü görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yıllardır deprem değerlendirmeleriyle gündeme gelen Şener Üşümezsoy, bu kez bilimsel açıklamalarından çok sporcu fiziğiyle adından söz ettirmeyi başardı. Özellikle 26 Ağustos'ta gerçekleştireceğini açıkladığı şovun nasıl bir organizasyon olacağı ise takipçileri arasında şimdiden merak konusu oldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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