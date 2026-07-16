76 Yaşındaki Şener Üşümezsoy "Kaslı" Vücudunun Son Halini Paylaştı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Türkiye'nin en tanınan deprem bilimcileri arasında yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şener Üşümezsoy'un en dikkat çeken hobilerinden biri ise uzun yıllardır büyük bir disiplinle sürdürdüğü vücut geliştirme sporu.
76 yaşındaki Şener Üşümezsoy, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın