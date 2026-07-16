76 Yaşındaki Şener Üşümezsoy "Kaslı" Vücudunun Son Halini Paylaştı!

Yıllardır Marmara başta olmak üzere Türkiye'deki fay hatları ve deprem riski üzerine yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Üşümezsoy, özellikle diğer uzmanlardan farklı değerlendirmeleriyle sık sık kamuoyunda tartışma yaratıyor.

Yıllardır Marmara başta olmak üzere Türkiye'deki fay hatları ve deprem riski üzerine yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Üşümezsoy, televizyon programlarından sosyal medya paylaşımlarına kadar birçok platformda görüşlerini paylaşıyor. Bununla beraber bilimsel çalışmaları kadar renkli kişiliğiyle de dikkat çekiyor.

76 yaşındaki profesör son dönemde yalnızca deprem yorumlarıyla değil, fit görünümü ve spor tutkusu sayesinde de adından söz ettiriyor. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve katıldığı programlarda sergilediği enerjik tavırlarla dikkat çeken Üşümezsoy, ilerleyen yaşına rağmen fiziksel formunu korumasıyla da sık sık gündeme geliyor.