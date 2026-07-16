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Yeni İfadeler Ortaya Çıktı: Haluk Levent'in Evlilik Vaadi Verdiği Kadınlar İlk Kez Konuştu

Yeni İfadeler Ortaya Çıktı: Haluk Levent'in Evlilik Vaadi Verdiği Kadınlar İlk Kez Konuştu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
16.07.2026 - 16:29
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AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent'le ilgili dosyaya yeni hakimlik ifadeleri eklendi. Hürriyet'ten Elif Altın'ın özel haberine göre iki şüphelinin verdiği ifadelerde İsviçre'de evlilik ve evlilik vaadiyle para transferlerine ilişkin dikkat çeken iddialar yer aldı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim. 

Kaynak: Hürriyet / Elif Altın

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Haluk Levent, yıllardır AHBAP Derneği çatısı altında yürüttüğü yardım çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan ive hatta takdir edilen isimlerden biriydi.

Haluk Levent, yıllardır AHBAP Derneği çatısı altında yürüttüğü yardım çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan ive hatta takdir edilen isimlerden biriydi.

Ancak son günlerde sanatçının adı bu kez yardım faaliyetleriyle değil, hakkında yürütülen adli soruşturmayla gündeme geldi.

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Levent'in de aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında tutuklama kararı verirken, sanatçı işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

Soruşturma dosyasında Haluk Levent ve bazı şüpheliler hakkında; suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, Dernekler Kanunu'na muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamaları yöneltildi. Dosyada ayrıca AHBAP hesaplarından bazı şahsi hesaplara yüksek miktarda para transferleri yapıldığı, deprem bağışlarının amacı dışında kullanıldığı, bazı bağışların yurt dışına çıkarıldığı ve dernek yöneticileri üzerinden yüksek hacimli bahis trafiği yürütüldüğü yönünde iddialar da yer aldı. Savcılık, tüm bu iddiaların MASAK raporları ve mali incelemeler kapsamında değerlendirildiğini belirtirken soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Öte yandan Haluk Levent ise emniyet ve savcılık ifadelerinde hakkındaki suçlamaları reddetti. İfadesinde yaşananları 'usulsüzlük' olarak nitelendiren sanatçı, yöneltilen 'yolsuzluk' suçlamalarını kabul etmediğini söyledi.

Soruşturmayla ilgili yeni ayrıntılar ise Hürriyet'ten Elif Altın'ın özel haberiyle ortaya çıktı.

Soruşturmayla ilgili yeni ayrıntılar ise Hürriyet'ten Elif Altın'ın özel haberiyle ortaya çıktı.

Habere göre sulh ceza hakimliğinde ifade veren şüphelilerden Nurdan Eriş'in beyanları dosyanın en çok konuşulan bölümlerinden biri oldu.

Hakimlik sorgusunda Haluk Levent ile 2016 yılında İsviçre'de tanıştığını anlatan Nurdan Eriş, 'Haluk Levent ile İsviçre'de evliliğimiz vardır. Benim çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. Beni kandırdı.' ifadelerini kullandı. Eriş, 2018 yılında evlendiklerini öne sürerken, şirketini sattığını, daha önce de Amerika'daki şirketinden Haluk Levent'e para gönderdiğini iddia etti. İfadesinde, sanatçının kendisine sık sık borçlarından, tefecilerden ve mafyadan söz ettiğini öne süren Eriş, bir defasında AHBAP'a da para gönderdiğini söyledi.

Yine Hürriyet'ten Elif Altın'ın özel haberine göre Nurdan Eriş, savunmasının devamında gönderdiği paraları doğrudan Haluk Levent'e değil, önce Emrah Bey ve Zafer Yay'a gönderdiğini ifade etti. Geçtiğimiz hafta kendisinden son kez 15 bin lira istendiğini, bunun çek davası nedeniyle gerekli olduğunun söylendiğini öne süren Eriş, 'Şu an kendimi salak olarak hissediyorum.' dedi.

Eriş ayrıca birkaç yıl önce Haluk Levent'in isteği üzerine Türkiye'ye geldiğini, çocuklarını okula yazdırdığını ve uzun süre geçim masraflarının karşılandığını belirtti. Daha sonra yaşananlardan şüphelenmeye başladığını ifade eden Eriş, 'Ben zaten boşanma kararı aldım. Burada yanlış bir şey olduğunu anladım ama geç anladım. İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye güveniyordu. Mağdur kızları kurtarıyordu.' sözlerini kullandı.

Hürriyet'ten Elif Altın'ın özel haberinde yer alan bir diğer dikkat çekici hakimlik ifadesi ise şüpheli Sevda Kurt'a ait oldu.

Hürriyet'ten Elif Altın'ın özel haberinde yer alan bir diğer dikkat çekici hakimlik ifadesi ise şüpheli Sevda Kurt'a ait oldu.

Yaklaşık 20 yıl Amerika'da yaşadığını anlatan Kurt, Türkiye'ye döndükten sonra yaşlı bir aileye yardım etmek amacıyla AHBAP'a yazdığı mesaj sayesinde Haluk Levent ile tanıştığını söyledi. Kurt, 'Benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı.' ifadelerini kullandı.

Hakimlik sorgusunda Haluk Levent'in kendisini yemeklere ve konserlerine davet ettiğini öne süren Sevda Kurt, 'Bana evleneceğiz, çocuk yapacağız dedi. Evli olduğunu bilmiyordum. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim. Ben kendisine inandım. Borçları ödersek evleneceğiz dedi. Ben de Amerika'daki paralarımı buraya aldım.' şeklinde konuştu.

Kurt ayrıca aldığı yönlendirmeler doğrultusunda paraları farklı kişilere havale ettiğini ve zaman zaman dolar olarak elden teslim ettiğini iddia etti. En son 2025 yılının mart ayında para verdiğini söyleyen Kurt, 'Bu sefer annem ve babamla tanıştılar. Onlar da inandı kendisine, bana yine evleneceğiz dedi. Benim evlilik hayallerim çalındı. Bana borçları var ve ödemediler. Mağdur durumdayım.' ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Nurdan Eriş hakkında tutuklama kararı verilirken, Sevda Kurt ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. Soruşturma ise savcılık tarafından çok yönlü olarak sürdürülüyor...

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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