Yeni İfadeler Ortaya Çıktı: Haluk Levent'in Evlilik Vaadi Verdiği Kadınlar İlk Kez Konuştu
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AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent'le ilgili dosyaya yeni hakimlik ifadeleri eklendi. Hürriyet'ten Elif Altın'ın özel haberine göre iki şüphelinin verdiği ifadelerde İsviçre'de evlilik ve evlilik vaadiyle para transferlerine ilişkin dikkat çeken iddialar yer aldı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kaynak: Hürriyet / Elif Altın
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Haluk Levent, yıllardır AHBAP Derneği çatısı altında yürüttüğü yardım çalışmaları ve sosyal sorumluluk projeleriyle tanınan ive hatta takdir edilen isimlerden biriydi.
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Soruşturmayla ilgili yeni ayrıntılar ise Hürriyet'ten Elif Altın'ın özel haberiyle ortaya çıktı.
Hürriyet'ten Elif Altın'ın özel haberinde yer alan bir diğer dikkat çekici hakimlik ifadesi ise şüpheli Sevda Kurt'a ait oldu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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