Yeni İfadeler Ortaya Çıktı: Haluk Levent'in Evlilik Vaadi Verdiği Kadınlar İlk Kez Konuştu

Habere göre sulh ceza hakimliğinde ifade veren şüphelilerden Nurdan Eriş'in beyanları dosyanın en çok konuşulan bölümlerinden biri oldu.

Hakimlik sorgusunda Haluk Levent ile 2016 yılında İsviçre'de tanıştığını anlatan Nurdan Eriş, 'Haluk Levent ile İsviçre'de evliliğimiz vardır. Benim çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. Beni kandırdı.' ifadelerini kullandı. Eriş, 2018 yılında evlendiklerini öne sürerken, şirketini sattığını, daha önce de Amerika'daki şirketinden Haluk Levent'e para gönderdiğini iddia etti. İfadesinde, sanatçının kendisine sık sık borçlarından, tefecilerden ve mafyadan söz ettiğini öne süren Eriş, bir defasında AHBAP'a da para gönderdiğini söyledi.

Yine Hürriyet'ten Elif Altın'ın özel haberine göre Nurdan Eriş, savunmasının devamında gönderdiği paraları doğrudan Haluk Levent'e değil, önce Emrah Bey ve Zafer Yay'a gönderdiğini ifade etti. Geçtiğimiz hafta kendisinden son kez 15 bin lira istendiğini, bunun çek davası nedeniyle gerekli olduğunun söylendiğini öne süren Eriş, 'Şu an kendimi salak olarak hissediyorum.' dedi.

Eriş ayrıca birkaç yıl önce Haluk Levent'in isteği üzerine Türkiye'ye geldiğini, çocuklarını okula yazdırdığını ve uzun süre geçim masraflarının karşılandığını belirtti. Daha sonra yaşananlardan şüphelenmeye başladığını ifade eden Eriş, 'Ben zaten boşanma kararı aldım. Burada yanlış bir şey olduğunu anladım ama geç anladım. İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye güveniyordu. Mağdur kızları kurtarıyordu.' sözlerini kullandı.