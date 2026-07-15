Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı: Danla Bilic'ten İlk Açıklama Geldi!
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Sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisi Danla Bilic, son yıllarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla da sık sık gündeme geliyor.
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Fenomen isim, daha önce vücudundan çıkarılan dolgu parçalarını da sosyal medya hesabında paylaşmış, sürecin hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendisini oldukça yıprattığını dile getirmişti.
İddiaların ardından Danla Bilic, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumuna ilişkin ilk kez konuştu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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