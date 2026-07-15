Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı: Danla Bilic'ten İlk Açıklama Geldi!

Bilic'in yaşadığı zorlu sürecin temelinde ise yaklaşık dört yıl önce yaptırdığı Aquafilling uygulaması bulunuyor.

Bir dönem kalça ve vücut şekillendirme amacıyla oldukça popüler olan Aquafilling, ilerleyen yıllarda vücutta yer değiştirmesi, kronik enfeksiyonlara yol açması ve ciddi sağlık sorunlarına neden olması nedeniyle birçok ülkede yasaklandı. Danla Bilic de daha önce yaptığı açıklamalarda, kendisine enjekte edilen dolgu maddesinin zamanla kalça bölgesinden çıkarak bacaklarına, sırtına ve kaburgalarına kadar yayıldığını anlatmıştı.

Bu yayılım nedeniyle sık sık yüksek ateş, şiddetli ağrılar ve enfeksiyon atakları yaşayan Bilic, yıllardır dolgu maddesinin parça parça temizlenmesi için operasyonlar geçiriyor.