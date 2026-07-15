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Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı: Danla Bilic'ten İlk Açıklama Geldi!

Apar Topar Hastaneye Kaldırılmıştı: Danla Bilic'ten İlk Açıklama Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
15.07.2026 - 18:17
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Danla Bilic'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddiaların ardından beklenen açıklama geldi. Ünlü fenomen, 39,5 derece ateşle hastaneye kaldırıldığını, tansiyonunun 5'e düştüğünü ve ameliyat olduğunu duyurarak yaşadığı korku dolu süreci ilk kez anlattı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisi Danla Bilic, son yıllarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisi Danla Bilic, son yıllarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Bilic'in yaşadığı zorlu sürecin temelinde ise yaklaşık dört yıl önce yaptırdığı Aquafilling uygulaması bulunuyor.

Bir dönem kalça ve vücut şekillendirme amacıyla oldukça popüler olan Aquafilling, ilerleyen yıllarda vücutta yer değiştirmesi, kronik enfeksiyonlara yol açması ve ciddi sağlık sorunlarına neden olması nedeniyle birçok ülkede yasaklandı. Danla Bilic de daha önce yaptığı açıklamalarda, kendisine enjekte edilen dolgu maddesinin zamanla kalça bölgesinden çıkarak bacaklarına, sırtına ve kaburgalarına kadar yayıldığını anlatmıştı.

Bu yayılım nedeniyle sık sık yüksek ateş, şiddetli ağrılar ve enfeksiyon atakları yaşayan Bilic, yıllardır dolgu maddesinin parça parça temizlenmesi için operasyonlar geçiriyor.

Fenomen isim, daha önce vücudundan çıkarılan dolgu parçalarını da sosyal medya hesabında paylaşmış, sürecin hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendisini oldukça yıprattığını dile getirmişti.

Fenomen isim, daha önce vücudundan çıkarılan dolgu parçalarını da sosyal medya hesabında paylaşmış, sürecin hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendisini oldukça yıprattığını dile getirmişti.

Geçtiğimiz saatlerde magazin hesabı birkahvebingiybet tarafından paylaşılan bir mesaj, Danla Bilic'in sağlık durumuyla ilgili endişeleri artırdı.

Paylaşılan ekran görüntüsünde, Bilic'in sabah saatlerinde acil olarak hastaneye kaldırıldığı, şehir dışından gelecek bir doktor tarafından yeniden ameliyata alınacağı ve sağlık durumunun bu kez daha ağır olduğu iddia edildi. Aynı paylaşımda, 'Doğru bu arada maalesef. Allah'ım acil şifalar versin.' ifadeleri de yer aldı.

Söz konusu iddialar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, o saatlerde Danla Bilic ya da doktorları tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

İddiaların ardından Danla Bilic, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumuna ilişkin ilk kez konuştu.

İddiaların ardından Danla Bilic, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumuna ilişkin ilk kez konuştu.

Fenomen isim, üç gün önce 39,5 derece ateşle hastaneye kaldırıldığını, tansiyonunun 5'e kadar düştüğünü ve yapılan müdahaleler sayesinde son anda yoğun bakıma alınmaktan kurtulduğunu açıkladı. Yaşadığı süreç nedeniyle günlerdir kendinde olmadığını belirten Bilic, değerlerinin ameliyat için uygun seviyeye gelmesinin ardından bu sabah yeniden operasyon geçirdiğini ifade etti. Kendisini merak edenlere de sağlık durumunun toparlanmaya başladığını söyleyerek teşekkür etti.

Danla Bilic paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Hepinizi beklettiğim için özür dilerim ancak kendime gelebiliyorum. 3 gün önce 39,5 ateşle hastaneye kaldırılmamın ardından tansiyonumun 5'e düşmesiyle edilen müdahalelerle yoğun bakıma alınmaktan son anda kurtulmuşum, hiçbir şey hatırlamıyorum. Değerlerim ameliyata uygun hale geldiği gibi de sabah ameliyata alındım. Sizleri habersiz bırakmamın tek sebebi günlerdir neredeyse yarı baygın halde olmam ve gücümü yeni toparlamış olmam. Sizi çok seviyorum.

Ailem, arkadaşlarım yanımda. Merak eden, dua eden herkese çok teşekkür ederim. Çok sağlıklı günlerde bol bol görüşeceğiz. 🤍'

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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