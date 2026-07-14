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Danla Bilic Cephesinden Korkutan İddia: Sağlık Durumunun Ağırlaştığı Öne Sürüldü!

Danla Bilic Cephesinden Korkutan İddia: Sağlık Durumunun Ağırlaştığı Öne Sürüldü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
14.07.2026 - 08:51
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Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son yıllarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme geliyor. Yaklaşık dört yıl önce yaptırdığı Aquafilling kalça dolgusu nedeniyle defalarca ameliyat masasına yatan Bilic'in sağlık mücadelesi henüz sona ermiş değil. Şimdi ise magazin gündemine düşen yeni bir iddia hayranlarını yeniden endişelendirdi. Magazin hesabı birkahvebingiybet'e gelen bir iddiada Danla Bilic'in yeniden hastaneye kaldırıldığı ve acil ameliyata alınacağı öne sürüldü. Kısa süre sonra hesabın sahibi de bu iddianın doğru olduğunu belirten bir paylaşım yaptı.

Kaynak: @birkahvebingiybet

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Sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisi Danla Bilic, yıllardır yalnızca paylaşımlarıyla değil, özel hayatı ve yaşadığı sağlık sorunlarıyla da gündemden düşmeyen isimlerden biri.

Sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisi Danla Bilic, yıllardır yalnızca paylaşımlarıyla değil, özel hayatı ve yaşadığı sağlık sorunlarıyla da gündemden düşmeyen isimlerden biri.

Danla Bilic'in yaşadığı sağlık sorunlarının temelinde, yaklaşık dört yıl önce yaptırdığı Aquafilling uygulaması bulunuyor.

Aquafilling, kalça ve vücut şekillendirme amacıyla kullanılan sentetik dolgu maddelerinden biri olarak bir dönem oldukça popüler hale gelmişti. Ancak ilerleyen yıllarda bu dolgunun vücutta yer değiştirmesi, kronik enfeksiyonlara neden olması ve ciddi sağlık problemleri yaratması nedeniyle birçok ülkede kullanımı yasaklandı.

Danla Bilic de daha önce yaptığı açıklamalarda, kendisine enjekte edilen dolgu maddesinin zamanla bulunduğu bölgede kalmayarak farklı dokulara yayıldığını ve hayatını adeta kabusa çevirdiğini söylemişti.

Fenomen isim, Aquafilling maddesinin zamanla kalça bölgesinden çıkarak bacaklarına, sırtına ve kaburgalarına kadar ilerlediğini açıklamıştı.

Normal şartlarda belirli bir bölgede kalması beklenen sentetik dolgunun dokular arasında hareket etmesi, Bilic'in yaşadığı en büyük sorunlardan biri oldu. Bu yayılım nedeniyle vücudunda sürekli iltihap oluşmaya başladı.

Dolgunun yayılmasının ardından Danla Bilic sık sık yüksek ateş, şiddetli ağrılar ve enfeksiyon atakları yaşamaya başladı.

Fenomen isim, zaman zaman aniden yükselen ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, vücudunun yabancı maddeye sürekli reaksiyon verdiğini ve enfeksiyonların kontrol altına alınmasının oldukça zor olduğunu anlatmıştı.

Danla Bilic'in en çok konuşulan açıklamalarından biri ise ameliyat sonrası yaşadıkları olmuştu.

Bilic, eski ameliyat dikişlerinin bulunduğu bölgelerden dolgu maddesiyle birlikte enfekte sıvının dışarı aktığını söylemiş, bu sürecin hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendisini oldukça yıprattığını ifade etmişti.

Aquafilling maddesi kas ve yağ dokularına yayıldığı için tek operasyonla tamamen temizlenemiyor.

Bu nedenle Danla Bilic, yıllardır parça parça dolgu temizleme ameliyatları geçiriyor. Daha önce vücudundan çıkarılan dolgu parçalarını da sosyal medya hesabından paylaşan fenomen isim, yaşadığı sürecin beklediğinden çok daha ağır geçtiğini söylemişti.

Magazin hesabı birkahvebingiybet'e gönderilen bir mesajda Danla Bilic'in sabah saatlerinde acil olarak hastaneye yatırıldığı, şehir dışından gelecek doktor tarafından yeniden ameliyata alınacağı ve sağlık durumunun bu kez daha ağır olduğu öne sürüldü.

Magazin hesabı birkahvebingiybet'e gönderilen bir mesajda Danla Bilic'in sabah saatlerinde acil olarak hastaneye yatırıldığı, şehir dışından gelecek doktor tarafından yeniden ameliyata alınacağı ve sağlık durumunun bu kez daha ağır olduğu öne sürüldü.

Instagram'da paylaşılan ekran görüntüsünde bir kullanıcı, Danla Bilic'in sabah saatlerinde acil olarak hastaneye yatırıldığını, şehir dışından gelecek doktorun operasyonu gerçekleştireceğini ve durumunun bu kez daha ağır olduğunu iddia etti.

Paylaşımın devamında ise 'Doğru bu arada maalesef. Allahım acil şifalar versin' notu düşüldü. Ancak şu ana kadar Danla Bilic cephesinden ya da doktorlarından bu iddiayı doğrulayan resmi bir açıklama gelmedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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