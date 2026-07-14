Danla Bilic Cephesinden Korkutan İddia: Sağlık Durumunun Ağırlaştığı Öne Sürüldü!

Danla Bilic'in yaşadığı sağlık sorunlarının temelinde, yaklaşık dört yıl önce yaptırdığı Aquafilling uygulaması bulunuyor.

Aquafilling, kalça ve vücut şekillendirme amacıyla kullanılan sentetik dolgu maddelerinden biri olarak bir dönem oldukça popüler hale gelmişti. Ancak ilerleyen yıllarda bu dolgunun vücutta yer değiştirmesi, kronik enfeksiyonlara neden olması ve ciddi sağlık problemleri yaratması nedeniyle birçok ülkede kullanımı yasaklandı.

Danla Bilic de daha önce yaptığı açıklamalarda, kendisine enjekte edilen dolgu maddesinin zamanla bulunduğu bölgede kalmayarak farklı dokulara yayıldığını ve hayatını adeta kabusa çevirdiğini söylemişti.

Fenomen isim, Aquafilling maddesinin zamanla kalça bölgesinden çıkarak bacaklarına, sırtına ve kaburgalarına kadar ilerlediğini açıklamıştı.

Normal şartlarda belirli bir bölgede kalması beklenen sentetik dolgunun dokular arasında hareket etmesi, Bilic'in yaşadığı en büyük sorunlardan biri oldu. Bu yayılım nedeniyle vücudunda sürekli iltihap oluşmaya başladı.

Dolgunun yayılmasının ardından Danla Bilic sık sık yüksek ateş, şiddetli ağrılar ve enfeksiyon atakları yaşamaya başladı.

Fenomen isim, zaman zaman aniden yükselen ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığını, vücudunun yabancı maddeye sürekli reaksiyon verdiğini ve enfeksiyonların kontrol altına alınmasının oldukça zor olduğunu anlatmıştı.

Danla Bilic'in en çok konuşulan açıklamalarından biri ise ameliyat sonrası yaşadıkları olmuştu.

Bilic, eski ameliyat dikişlerinin bulunduğu bölgelerden dolgu maddesiyle birlikte enfekte sıvının dışarı aktığını söylemiş, bu sürecin hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendisini oldukça yıprattığını ifade etmişti.

Aquafilling maddesi kas ve yağ dokularına yayıldığı için tek operasyonla tamamen temizlenemiyor.

Bu nedenle Danla Bilic, yıllardır parça parça dolgu temizleme ameliyatları geçiriyor. Daha önce vücudundan çıkarılan dolgu parçalarını da sosyal medya hesabından paylaşan fenomen isim, yaşadığı sürecin beklediğinden çok daha ağır geçtiğini söylemişti.