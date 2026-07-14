Danla Bilic Cephesinden Korkutan İddia: Sağlık Durumunun Ağırlaştığı Öne Sürüldü!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, son yıllarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme geliyor. Yaklaşık dört yıl önce yaptırdığı Aquafilling kalça dolgusu nedeniyle defalarca ameliyat masasına yatan Bilic'in sağlık mücadelesi henüz sona ermiş değil. Şimdi ise magazin gündemine düşen yeni bir iddia hayranlarını yeniden endişelendirdi. Magazin hesabı birkahvebingiybet'e gelen bir iddiada Danla Bilic'in yeniden hastaneye kaldırıldığı ve acil ameliyata alınacağı öne sürüldü. Kısa süre sonra hesabın sahibi de bu iddianın doğru olduğunu belirten bir paylaşım yaptı.
Kaynak: @birkahvebingiybet
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisi Danla Bilic, yıllardır yalnızca paylaşımlarıyla değil, özel hayatı ve yaşadığı sağlık sorunlarıyla da gündemden düşmeyen isimlerden biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Magazin hesabı birkahvebingiybet'e gönderilen bir mesajda Danla Bilic'in sabah saatlerinde acil olarak hastaneye yatırıldığı, şehir dışından gelecek doktor tarafından yeniden ameliyata alınacağı ve sağlık durumunun bu kez daha ağır olduğu öne sürüldü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın