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Charlize Theron'un Son Hali Gündem Oldu! Yıllara Meydan Okuyan Oyuncunun Zayıflığı Dikkat Çekti

Charlize Theron'un Son Hali Gündem Oldu! Yıllara Meydan Okuyan Oyuncunun Zayıflığı Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.07.2026 - 15:41
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Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron, başarılı kariyeri ve yıllardır koruduğu zamansız güzelliğiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Son dönemde yeni projeleriyle gündemde olan Hollywood yıldızı, bu kez hayranlarıyla bir araya geldiği etkinlikteki görüntüleriyle konuşuldu. Theron'un fit görünümünün yanı sıra belirgin şekilde zayıflamış hali sosyal medyada dikkat çekerken, oyuncunun son görüntüsü kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. İşte Charlize Theron'un kariyerinden son projelerine ve çok konuşulan son haline dair detaylar...

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Hollywood'un en başarılı ve en çok yönlü yıldızlarından biri olarak gösterilen Charlize Theron, kariyeri boyunca birbirinden farklı karakterlere hayat vererek sinema dünyasının en saygın isimlerinden biri haline geldi.

Hollywood'un en başarılı ve en çok yönlü yıldızlarından biri olarak gösterilen Charlize Theron, kariyeri boyunca birbirinden farklı karakterlere hayat vererek sinema dünyasının en saygın isimlerinden biri haline geldi.

Tesadüfen keşfedilmesinin ardından kısa sürede Hollywood'a adım atan Oscar ödüllü oyuncu; Şeytanın Avukatı, Monster, Mad Max: Fury Road, Atomic Blonde, Hızlı ve Öfkeli serisi ve The Old Guard gibi yapımlarla milyonlarca sinemaseverin hafızasında unutulmaz bir yer edindi. Oyunculuğunun yanı sıra yapımcılık alanında da önemli projelere imza atan Theron, yıllardır aksiyon, dram ve gerilim türlerinin en güçlü kadın yıldızlarından biri olarak kariyerini başarıyla sürdürüyor. Son dönemde ise Netflix yapımı Apex filmiyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, Christopher Nolan'ın merakla beklenen yeni filmi The Odyssey ile de yeniden sinema gündeminin merkezine yerleşmeye hazırlanıyor.

50 yaşına gelmesine rağmen gençlik yıllarındaki ışıltısını koruyan Charlize Theron, yalnızca başarılı kariyeriyle değil, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle de sık sık konuşuluyor. Zarafeti, fit fiziği ve doğal görünümüyle Hollywood'un en beğenilen isimleri arasında gösterilen oyuncu, kırmızı halı stilinden günlük yaşamına kadar her görüntüsüyle dikkat çekmeyi başarıyor.

Ancak son günlerde ünlü oyuncunun hayran buluşmalarında ve kameralara yansıyan yeni görüntülerindeki belirgin zayıflığı sosyal medyada dikkat çekti.

Özellikle belirginleşen kemikleriyle gündem olan Theron'un son hali, hayranlarını ikiye böldü. Bazı kullanıcılar oyuncunun aksiyon projeleri için yoğun antrenman temposunun bu değişimde etkili olduğunu belirtirken, bazıları ise son görüntüsünü önceki yıllarla kıyaslayarak oldukça kilo verdiğini dile getirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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