Sevgilisi Hazal Subaşı ile Tatilde Kameralara Yakalanan Oğuzhan Koç'un Kasları Sosyal Medyayı İkiye Böldü
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Yaklaşık iki yıldır mutlu birlikteliklerini sürdüren Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı, bu kez Çeşme tatilinden gelen görüntülerle gündeme oturdu. Yaz sezonunu yakın arkadaşlarıyla birlikte Alaçatı'da geçiren çift, romantik anlarıyla objektiflere yansırken en çok konuşulan detay Oğuzhan Koç'un fit görüntüsü oldu. Şarkıcının belirgin karın kasları sosyal medyada kısa sürede tartışma yaratırken, bazı kullanıcılar yoğun sporun karşılığı olduğunu savundu, bazıları ise estetik iddialarını gündeme getirdi. İşte Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı'nın çok konuşulan tatilinden dikkat çeken detaylar...
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Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı, magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmayı sürdürüyor.
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Ancak tatilden en çok konuşulan detay Oğuzhan Koç'un fit görüntüsü oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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