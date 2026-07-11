Sevgilisi Hazal Subaşı ile Tatilde Kameralara Yakalanan Oğuzhan Koç'un Kasları Sosyal Medyayı İkiye Böldü

2024 yılında ortak arkadaş çevreleri sayesinde başlayan ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, zamanla birlikte katıldıkları davetler ve sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını saklamamaya başladı. Birbirlerine verdikleri destekle sık sık gündeme gelen çift, uyumları ve doğal halleriyle hayranlarından tam not alırken, haklarında çıkan evlilik iddiaları da magazin gündemindeki yerini koruyor. Oğuzhan Koç'un son dönemde yaptığı 'Sonbaharda bakacağız inşallah.' açıklaması ise evlilik beklentilerini daha da güçlendirdi.

Yoğun geçen sezonun ardından Temmuz ayında Çeşme Alaçatı'da tatil yapan Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı, plajda objektiflere yansıdı. Yakın dostları Berfu-Eser Yenenler ve Berkay Şahin ile birlikte tatil yapan çift, el ele denize girerken görüntülendi. Oğuzhan Koç serin suların tadını çıkarırken, Hazal Subaşı denizin soğuk olması nedeniyle kısa süre sonra locasına geri döndü. Samimi halleriyle dikkat çeken ikili, tatil boyunca romantik görüntüler vermeyi de ihmal etmedi.