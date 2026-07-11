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Sevgilisi Hazal Subaşı ile Tatilde Kameralara Yakalanan Oğuzhan Koç'un Kasları Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Sevgilisi Hazal Subaşı ile Tatilde Kameralara Yakalanan Oğuzhan Koç'un Kasları Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.07.2026 - 15:04
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Yaklaşık iki yıldır mutlu birlikteliklerini sürdüren Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı, bu kez Çeşme tatilinden gelen görüntülerle gündeme oturdu. Yaz sezonunu yakın arkadaşlarıyla birlikte Alaçatı'da geçiren çift, romantik anlarıyla objektiflere yansırken en çok konuşulan detay Oğuzhan Koç'un fit görüntüsü oldu. Şarkıcının belirgin karın kasları sosyal medyada kısa sürede tartışma yaratırken, bazı kullanıcılar yoğun sporun karşılığı olduğunu savundu, bazıları ise estetik iddialarını gündeme getirdi. İşte Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı'nın çok konuşulan tatilinden dikkat çeken detaylar...

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Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı, magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı, magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmayı sürdürüyor.

2024 yılında ortak arkadaş çevreleri sayesinde başlayan ilişkilerini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, zamanla birlikte katıldıkları davetler ve sosyal medya paylaşımlarıyla aşklarını saklamamaya başladı. Birbirlerine verdikleri destekle sık sık gündeme gelen çift, uyumları ve doğal halleriyle hayranlarından tam not alırken, haklarında çıkan evlilik iddiaları da magazin gündemindeki yerini koruyor. Oğuzhan Koç'un son dönemde yaptığı 'Sonbaharda bakacağız inşallah.' açıklaması ise evlilik beklentilerini daha da güçlendirdi.

Yoğun geçen sezonun ardından Temmuz ayında Çeşme Alaçatı'da tatil yapan Oğuzhan Koç ile Hazal Subaşı, plajda objektiflere yansıdı. Yakın dostları Berfu-Eser Yenenler ve Berkay Şahin ile birlikte tatil yapan çift, el ele denize girerken görüntülendi. Oğuzhan Koç serin suların tadını çıkarırken, Hazal Subaşı denizin soğuk olması nedeniyle kısa süre sonra locasına geri döndü. Samimi halleriyle dikkat çeken ikili, tatil boyunca romantik görüntüler vermeyi de ihmal etmedi.

Ancak tatilden en çok konuşulan detay Oğuzhan Koç'un fit görüntüsü oldu.

Ancak tatilden en çok konuşulan detay Oğuzhan Koç'un fit görüntüsü oldu.

Plajda görüntülenen şarkıcının belirgin karın kasları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar ikiye bölündü. Bir kesim Oğuzhan Koç'un yoğun spor ve disiplinli beslenme sayesinde bu fiziğe ulaştığını savunurken, bir başka kesim ise kaslarının alışılmadık derecede belirgin görünmesi nedeniyle estetik müdahale iddialarını gündeme taşıdı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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