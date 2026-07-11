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Sahnede Ağladığı Anlarla Yürek Burkmuştu: Hilal Yelekçi'den Sağlık Durumuyla İlgili İlk Açıklama Geldi

Sahnede Ağladığı Anlarla Yürek Burkmuştu: Hilal Yelekçi'den Sağlık Durumuyla İlgili İlk Açıklama Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.07.2026 - 10:53
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Manifest'in İstanbul'da düzenlediği Manifestival konserine Hilal Yelekçi'nin yaşadığı talihsiz sakatlık damga vurmuştu. Bacağındaki şiddetli ağrıya rağmen sahneye geri dönerek performansını tamamlayan genç sanatçının acı içinde dans ettiği ve gözyaşlarını tutamadığı anlar sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılmıştı. Profesyonelliğiyle alkış toplayan Hilal Yelekçi, hayranlarını endişelendiren o gecenin ardından sağlık durumuna ilişkin ilk açıklamasını yaptı. İşte Hilal Yelekçi'nin yaşadıkları ve yaptığı açıklamanın detayları...

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Manifest'in günlerdir heyecanla beklenen Manifestival organizasyonu, 10 Temmuz akşamı binlerce müzikseveri bir araya getirdi.

Manifest'in günlerdir heyecanla beklenen Manifestival organizasyonu, 10 Temmuz akşamı binlerce müzikseveri bir araya getirdi.

Dev sahne prodüksiyonu, sürpriz konukları ve yüksek tempolu performanslarıyla festival sezonuna damga vuran gecede; Manifest, en sevilen şarkıları 'Zamansızdık', 'Daha İyi', 'Hileli' ve 'Toz Pembe'yi hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Ajda Pekkan'ın da sahneye çıkarak gruba eşlik ettiği konser, uzun süre alkışlandı. Ancak gecenin en çok konuşulan olayı, grup üyesi Hilal Yelekçi'nin yaşadığı sağlık sorunu oldu.

Konser henüz ilk dakikalarındayken Hilal Yelekçi, bacağında hissettiği ani ve şiddetli ağrı nedeniyle zor anlar yaşamaya başladı.

İlk anlarda performansını aksatmamak için dans etmeye devam eden genç sanatçı, yaşadığı acıya rağmen koreografileri tamamlamaya çalıştı. Ancak ağrının giderek artması üzerine sahnede ayakta durmakta zorlandı ve gözyaşları içinde sahneden inmek zorunda kaldı.

Hilal'in kulise alınmasının ardından konser kısa süreliğine duraksarken, grubun diğer üyeleri Esin Bahat, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay sahnede kalarak seyircilerle sohbet etti ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiğini anlatarak hayranları sakinleştirdi.

Konserde yaşanan o anların detaylarından bahsetmiştik:

Kuliste sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hilal, doktorların kontrolünün ardından yeniden sahneye döndü.

Kuliste sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hilal, doktorların kontrolünün ardından yeniden sahneye döndü.

Ancak konser boyunca çekilen görüntüler, genç sanatçının bacağındaki ağrıya rağmen dans etmeye devam ettiğini gözler önüne serdi. Zaman zaman yüzünü buruşturduğu, gözyaşlarını tutmakta zorlandığı ve hareketleri yaparken acı çektiği anlar sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Yaşanan olayın ardından Hilal Yelekçi, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hem sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi hem de hayranlarına teşekkür etti.

Hilal Yelekçi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Günaydın canlarım, öncelikle iyiyim, endişelenmeyin diye şu an serumlu halimi atmıyorum. Dün sizinle sahnede daha az vakit geçirdiğim ve gece de konuşamadığımız için özür dilerim.

Konserden önce fiziksel olarak çok zor bir durumdaydım. Bedenimi hareket ettiremeyecek kadar kötüydüm. Ayağa kalkabilmem için serumlar, testler, ilaçlar derken 5 kez iğne görmek bana da sürpriz oldu. İğneden ne kadar korktuğuma girmiyorum bile.

Her şey bir yana... Dün çok güzeldiniz gerçekten. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bana sahnede enerjinizle güç veriyorsunuz. İyi ki varsınız.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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