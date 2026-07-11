Sahnede Ağladığı Anlarla Yürek Burkmuştu: Hilal Yelekçi'den Sağlık Durumuyla İlgili İlk Açıklama Geldi

Dev sahne prodüksiyonu, sürpriz konukları ve yüksek tempolu performanslarıyla festival sezonuna damga vuran gecede; Manifest, en sevilen şarkıları 'Zamansızdık', 'Daha İyi', 'Hileli' ve 'Toz Pembe'yi hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Ajda Pekkan'ın da sahneye çıkarak gruba eşlik ettiği konser, uzun süre alkışlandı. Ancak gecenin en çok konuşulan olayı, grup üyesi Hilal Yelekçi'nin yaşadığı sağlık sorunu oldu.

Konser henüz ilk dakikalarındayken Hilal Yelekçi, bacağında hissettiği ani ve şiddetli ağrı nedeniyle zor anlar yaşamaya başladı.

İlk anlarda performansını aksatmamak için dans etmeye devam eden genç sanatçı, yaşadığı acıya rağmen koreografileri tamamlamaya çalıştı. Ancak ağrının giderek artması üzerine sahnede ayakta durmakta zorlandı ve gözyaşları içinde sahneden inmek zorunda kaldı.

Hilal'in kulise alınmasının ardından konser kısa süreliğine duraksarken, grubun diğer üyeleri Esin Bahat, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay sahnede kalarak seyircilerle sohbet etti ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiğini anlatarak hayranları sakinleştirdi.