Sahnede Ağladığı Anlarla Yürek Burkmuştu: Hilal Yelekçi'den Sağlık Durumuyla İlgili İlk Açıklama Geldi
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Manifest'in İstanbul'da düzenlediği Manifestival konserine Hilal Yelekçi'nin yaşadığı talihsiz sakatlık damga vurmuştu. Bacağındaki şiddetli ağrıya rağmen sahneye geri dönerek performansını tamamlayan genç sanatçının acı içinde dans ettiği ve gözyaşlarını tutamadığı anlar sosyal medyada milyonlarca kez paylaşılmıştı. Profesyonelliğiyle alkış toplayan Hilal Yelekçi, hayranlarını endişelendiren o gecenin ardından sağlık durumuna ilişkin ilk açıklamasını yaptı. İşte Hilal Yelekçi'nin yaşadıkları ve yaptığı açıklamanın detayları...
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Manifest'in günlerdir heyecanla beklenen Manifestival organizasyonu, 10 Temmuz akşamı binlerce müzikseveri bir araya getirdi.
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Kuliste sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hilal, doktorların kontrolünün ardından yeniden sahneye döndü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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