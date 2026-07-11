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Tuba Büyüküstün'den Çok Konuşulacak Sözler: "Saç Kapatma" Açıklaması Dikkat Çekti

Tuba Büyüküstün'den Çok Konuşulacak Sözler: "Saç Kapatma" Açıklaması Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.07.2026 - 10:25
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Türk televizyon tarihinin dünyaya açılan en önemli yıldızlarından biri... Güzelliği kadar oyunculuğuyla da yıllardır adından söz ettiren Tuba Büyüküstün, bu kez rol aldığı bir yapımla değil, yaptığı açıklamalarla gündemde. Emel Özuğur'un YouTube programına konuk olan başarılı oyuncu, saçların yalnızca estetik bir unsur olmadığını, insanın enerjisi ve ruhsal dünyasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu savundu. 'Saçlar sinir sistemimizin uzantısıdır' sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, açıklamaları da günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Gelin Tuba Büyüküstün'ün çok konuşulan o sözlerine birlikte bakalım.

Kaynak: Emel Özuğur

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=Ibnag...
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Tuba Büyüküstün, yalnızca Türkiye'nin değil, son yirmi yılın uluslararası alanda en fazla tanınan Türk oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

Tuba Büyüküstün, yalnızca Türkiye'nin değil, son yirmi yılın uluslararası alanda en fazla tanınan Türk oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı Bölümü'nden mezun olan Büyüküstün, 2000'li yılların başında kamera karşısına geçti. Kısa sürede doğal oyunculuğu, güçlü ekran duruşu ve karakterlerine kattığı derinlikle sektörün en çok aranan isimlerinden biri oldu.

Başarısı yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadı. Özellikle Orta Doğu, Güney Amerika, İspanya ve Avrupa'da yayınlanan dizileri sayesinde milyonlarca yabancı izleyiciye ulaştı. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında aday gösterilen ilk Türk oyuncu olarak televizyon tarihine geçti.

Bugün dijital platformlardan uluslararası film festivallerine kadar birçok projede yer alan oyuncu, kariyerini dünya çapında sürdüren sayılı Türk sanatçılar arasında gösteriliyor.

Tuba Büyüküstün denildiğinde akla gelen ilk yapımlardan biri hiç şüphesiz Ihlamurlar Altında oldu. Bu diziyle geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu, ardından kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

Asi dizisinde Murat Yıldırım ile yakaladığı uyum uzun yıllar konuşuldu. Yapım yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde yayınlandı.

Ardından gelen 20 Dakika, oyunculuk kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Haksız yere hapse giren bir kadının mücadelesini anlatan dizideki performansı sayesinde Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisine aday gösterildi.

Daha sonra Kara Para Aşk, Cesur ve Güzel ve Zeytin Ağacı gibi yapımlarda da başrol üstlendi.

Başarılı oyuncu, son olarak Prime Video için hazırlanan Sultana filmiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz günlerde gazeteci Emel Özuğur'un YouTube programına konuk oldu.

Program sırasında konu kişisel bakım ve saçlara gelince yaptığı açıklamalar kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Oyuncu, saçın yalnızca fiziksel bir özellik olmadığını düşündüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Saçlarımızın anıları tuttuğuna inanıyorum.'

Büyüküstün'e göre insanlar yaşadıkları duyguları, enerjileri ve hayatlarında bıraktıkları izleri saçlarında da taşıyor. Bu nedenle zaman zaman saç kestirmenin yalnızca estetik bir karar değil, geçmişle vedalaşmanın da bir yolu olabileceğini söyledi.

Bu düşüncenin kendi hayatında da karşılığı olduğunu belirten oyuncu, daha önce uzun saçlarını aynanın karşısında kendisinin kestiği anları sosyal medya hesabından paylaşmış ve o paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

'Bazı anılarla vedalaşma vakti gelmişti.'

Programın en çok konuşulan bölümlerinden biri ise farklı kültürlerde saçın taşıdığı anlam üzerine yaptığı değerlendirmeler oldu.

Tuba Büyüküstün, tarih boyunca birçok toplumda saçın özel kabul edildiğini söyleyerek bazı dinlerde ve kadim geleneklerde saçın kapatılması ya da hiç kesilmemesinin yalnızca geleneksel değil, aynı zamanda ruhsal bir anlam taşıdığına inandığını dile getirdi.

Oyuncu, insanların geçmişten bugüne saçlarını dışarıdan gelen olumsuz enerjilerden korunmak amacıyla kapattıklarını düşündüğünü belirtti.

'Saçlar anı biriktiriyor. İnsanlık tarihi boyunca çok önemli bir yerde duruyor. Saç kapatmak dışarıdan alacağımız kötü enerjiyi koruyor. Saçların sinir sistemimizin uzantısı olduğu söyleniyor.'

Büyüküstün, bazı spiritüel yaklaşımlarda saç tellerinin dış dünyayla bağlantı kuran birer algılayıcı gibi görüldüğünü söyledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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