Tuba Büyüküstün'den Çok Konuşulacak Sözler: "Saç Kapatma" Açıklaması Dikkat Çekti

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı Bölümü'nden mezun olan Büyüküstün, 2000'li yılların başında kamera karşısına geçti. Kısa sürede doğal oyunculuğu, güçlü ekran duruşu ve karakterlerine kattığı derinlikle sektörün en çok aranan isimlerinden biri oldu.

Başarısı yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmadı. Özellikle Orta Doğu, Güney Amerika, İspanya ve Avrupa'da yayınlanan dizileri sayesinde milyonlarca yabancı izleyiciye ulaştı. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında aday gösterilen ilk Türk oyuncu olarak televizyon tarihine geçti.

Bugün dijital platformlardan uluslararası film festivallerine kadar birçok projede yer alan oyuncu, kariyerini dünya çapında sürdüren sayılı Türk sanatçılar arasında gösteriliyor.

Tuba Büyüküstün denildiğinde akla gelen ilk yapımlardan biri hiç şüphesiz Ihlamurlar Altında oldu. Bu diziyle geniş kitleler tarafından tanınan oyuncu, ardından kariyer basamaklarını hızla tırmandı.

Asi dizisinde Murat Yıldırım ile yakaladığı uyum uzun yıllar konuşuldu. Yapım yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde yayınlandı.

Ardından gelen 20 Dakika, oyunculuk kariyerinin en önemli dönüm noktalarından biri oldu. Haksız yere hapse giren bir kadının mücadelesini anlatan dizideki performansı sayesinde Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' kategorisine aday gösterildi.

Daha sonra Kara Para Aşk, Cesur ve Güzel ve Zeytin Ağacı gibi yapımlarda da başrol üstlendi.

Başarılı oyuncu, son olarak Prime Video için hazırlanan Sultana filmiyle yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.