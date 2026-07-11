Tuba Büyüküstün'den Çok Konuşulacak Sözler: "Saç Kapatma" Açıklaması Dikkat Çekti
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Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=Ibnag...
Türk televizyon tarihinin dünyaya açılan en önemli yıldızlarından biri... Güzelliği kadar oyunculuğuyla da yıllardır adından söz ettiren Tuba Büyüküstün, bu kez rol aldığı bir yapımla değil, yaptığı açıklamalarla gündemde. Emel Özuğur'un YouTube programına konuk olan başarılı oyuncu, saçların yalnızca estetik bir unsur olmadığını, insanın enerjisi ve ruhsal dünyasıyla doğrudan bağlantılı olduğunu savundu. 'Saçlar sinir sistemimizin uzantısıdır' sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, açıklamaları da günün en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Gelin Tuba Büyüküstün'ün çok konuşulan o sözlerine birlikte bakalım.
Kaynak: Emel Özuğur
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Tuba Büyüküstün, yalnızca Türkiye'nin değil, son yirmi yılın uluslararası alanda en fazla tanınan Türk oyuncularından biri olarak gösteriliyor.
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Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz günlerde gazeteci Emel Özuğur'un YouTube programına konuk oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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