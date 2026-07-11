Manifest Üyesi Hilal Yelekçi Konserde Aniden Rahatsızlandı: Acı İçinde Dans Etmeye Devam Etti

K-pop disiplinini Türk pop müziğiyle harmanlayan grup; güçlü koreografileri, canlı sahne performansları, yüksek prodüksiyonlu klipleri ve üyelerin vokal-dans uyumuyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle genç dinleyiciler arasında adeta bir fenomene dönüşen Manifest, Spotify ve Apple Music Türkiye listelerinde aynı anda çok sayıda şarkısıyla yer almayı başararak dijital platformlarda önemli başarılara imza attı.

Yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da dikkat çeken grup; uluslararası konser planları, büyük organizasyonlarla yaptığı iş birlikleri ve dünya standartlarındaki sahne prodüksiyonlarıyla kariyerini her geçen gün büyütmeye devam ediyor.

Manifest'in yükselişinde yalnızca görsel dünyası değil, arka arkaya yayımladığı hit şarkılar da büyük rol oynadı.

İlk çıkışlarını 'Zamansızdık' ile yapan grup, ardından yayımladığı 'Amatör', 'Arıyo', 'Snap', 'Daha İyi', 'KTS', 'Zehir' ve 'Başrol Sensin' gibi parçalarla dinlenme sayılarını katlayarak artırdı.

Özellikle Ajda Pekkan ile gerçekleştirdikleri 'Hileli' düeti grubun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Hem dijital platformlarda hem de sosyal medyada büyük ses getiren şarkı, Manifest'in çok daha geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmasını sağladı.

Her yeni projede dans koreografilerini daha da ileri taşıyan grup, kısa sürede Türkiye'nin en güçlü sahne performansı sunan pop gruplarından biri olarak gösterilmeye başlandı.

Manifest'in başarısı yalnızca dijital platformlarla sınırlı kalmadı.

Grubun kendi adını taşıyan festivali Manifestival, bu yıl 'XL' konseptiyle İstanbul Yenikapı Festival Park'ta üç gün boyunca binlerce müzikseveri ağırlamaya başladı.

10 Temmuz'daki açılış gecesinde sahneye çıkan Manifest, dev LED ekranlar, dansçı kadrosu, canlı vokalleri ve yüksek tempolu koreografileriyle festival alanını adeta dev bir konsere çevirdi.

Konser boyunca 'Zamansızdık', 'Daha İyi', 'Hileli' ve 'Toz Pembe' başta olmak üzere grubun en sevilen şarkıları seslendirilirken, hayranlar koreografilerin tamamına eşlik etti.