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Manifest Üyesi Hilal Yelekçi Konserde Aniden Rahatsızlandı: Acı İçinde Dans Etmeye Devam Etti

Manifest Üyesi Hilal Yelekçi Konserde Aniden Rahatsızlandı: Acı İçinde Dans Etmeye Devam Etti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
11.07.2026 - 08:44
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Türkiye'de son yılların en büyük müzik çıkışlarından birine imza atan Manifest, yalnızca şarkılarıyla değil, sahne şovları, dans performansları ve oluşturduğu sadık hayran kitlesiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Big5 Türkiye yarışmasının ardından kurulan grup, kısa sürede T-Pop akımının en güçlü temsilcilerinden biri haline gelirken, dijital platformlarda kırdığı rekorlarla da müzik sektörünün dengelerini değiştirdi. Ancak grubun 10 Temmuz gecesi Manifestival XL kapsamında verdiği konser, yaşanan talihsiz bir sağlık problemi nedeniyle uzun süre hafızalardan silinmeyecek anlara sahne oldu. İşte Hilal Yelekçi'nin hayranlarını korkutan o gecede yaşananlar...

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Hypers Music çatısı altında kurulan Manifest; Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan altı kişilik kadrosuyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı.

Hypers Music çatısı altında kurulan Manifest; Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan altı kişilik kadrosuyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı.

K-pop disiplinini Türk pop müziğiyle harmanlayan grup; güçlü koreografileri, canlı sahne performansları, yüksek prodüksiyonlu klipleri ve üyelerin vokal-dans uyumuyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle genç dinleyiciler arasında adeta bir fenomene dönüşen Manifest, Spotify ve Apple Music Türkiye listelerinde aynı anda çok sayıda şarkısıyla yer almayı başararak dijital platformlarda önemli başarılara imza attı.

Yalnızca Türkiye'de değil, yurt dışında da dikkat çeken grup; uluslararası konser planları, büyük organizasyonlarla yaptığı iş birlikleri ve dünya standartlarındaki sahne prodüksiyonlarıyla kariyerini her geçen gün büyütmeye devam ediyor.

Manifest'in yükselişinde yalnızca görsel dünyası değil, arka arkaya yayımladığı hit şarkılar da büyük rol oynadı.

İlk çıkışlarını 'Zamansızdık' ile yapan grup, ardından yayımladığı 'Amatör', 'Arıyo', 'Snap', 'Daha İyi', 'KTS', 'Zehir' ve 'Başrol Sensin' gibi parçalarla dinlenme sayılarını katlayarak artırdı.

Özellikle Ajda Pekkan ile gerçekleştirdikleri 'Hileli' düeti grubun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu. Hem dijital platformlarda hem de sosyal medyada büyük ses getiren şarkı, Manifest'in çok daha geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmasını sağladı.

Her yeni projede dans koreografilerini daha da ileri taşıyan grup, kısa sürede Türkiye'nin en güçlü sahne performansı sunan pop gruplarından biri olarak gösterilmeye başlandı.

Manifest'in başarısı yalnızca dijital platformlarla sınırlı kalmadı.

Grubun kendi adını taşıyan festivali Manifestival, bu yıl 'XL' konseptiyle İstanbul Yenikapı Festival Park'ta üç gün boyunca binlerce müzikseveri ağırlamaya başladı.

10 Temmuz'daki açılış gecesinde sahneye çıkan Manifest, dev LED ekranlar, dansçı kadrosu, canlı vokalleri ve yüksek tempolu koreografileriyle festival alanını adeta dev bir konsere çevirdi.

Konser boyunca 'Zamansızdık', 'Daha İyi', 'Hileli' ve 'Toz Pembe' başta olmak üzere grubun en sevilen şarkıları seslendirilirken, hayranlar koreografilerin tamamına eşlik etti.

Ancak gecenin ilerleyen dakikalarında yaşanan beklenmedik bir gelişme hem seyircileri hem de grup üyelerini endişelendirdi.

Konser devam ederken grubun baş dansçılarından Hilal Yelekçi'nin bacağında ani ve şiddetli bir ağrı oluştu.

İlk dakikalarda performansını sürdürmeye çalışan Hilal'in rahatsızlığı kısa süre içerisinde arttı. Sahnedeki görüntülerde dengesini korumakta zorlandığı, yüz ifadesinin değiştiği ve arkadaşlarına durumu belli ettiği görüldü.

2. Sayfa'nın haberine göre, sağlık ekipleri hızla kulise geçerken konser tamamen durdurulmadı. Esin, Lidya, Mina, Sueda ve Zeynep sahnede kalarak hem izleyicilerle sohbet etti hem de sağlık ekiplerinin Hilal'e müdahale ettiğini belirterek hayranları sakinleştirmeye çalıştı.

Kuliste gerçekleştirilen ilk kontroller ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hilal'in sahneye dönmesine izin verildi.

Dakikalar sonra yeniden alkışlar eşliğinde sahneye çıkan genç sanatçı, yaşadığı ağrıya rağmen konseri yarıda bırakmak istemedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Hilal'in zaman zaman acı çektiği, hatta gözyaşlarını tutmakta güçlük çektiği anlar dikkat çekti. Buna rağmen koreografileri büyük ölçüde tamamlaması, hayranları tarafından profesyonelliğinin en büyük göstergelerinden biri olarak yorumlandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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