Manifest Üyesi Hilal Yelekçi Konserde Aniden Rahatsızlandı: Acı İçinde Dans Etmeye Devam Etti
Türkiye'de son yılların en büyük müzik çıkışlarından birine imza atan Manifest, yalnızca şarkılarıyla değil, sahne şovları, dans performansları ve oluşturduğu sadık hayran kitlesiyle de adından söz ettirmeye devam ediyor. Big5 Türkiye yarışmasının ardından kurulan grup, kısa sürede T-Pop akımının en güçlü temsilcilerinden biri haline gelirken, dijital platformlarda kırdığı rekorlarla da müzik sektörünün dengelerini değiştirdi. Ancak grubun 10 Temmuz gecesi Manifestival XL kapsamında verdiği konser, yaşanan talihsiz bir sağlık problemi nedeniyle uzun süre hafızalardan silinmeyecek anlara sahne oldu. İşte Hilal Yelekçi'nin hayranlarını korkutan o gecede yaşananlar...
Hypers Music çatısı altında kurulan Manifest; Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan altı kişilik kadrosuyla müzik dünyasına hızlı bir giriş yaptı.
Ancak gecenin ilerleyen dakikalarında yaşanan beklenmedik bir gelişme hem seyircileri hem de grup üyelerini endişelendirdi.
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