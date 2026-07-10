Sosyal Medyanın Fenomeni Uğurlu Ailesinin Boşanma Kararı Sevenlerinde Büyük Hayal Kırıklığı Yarattı
Sosyal medyada 'Uğurlu Ailesi' adıyla milyonlarca kişinin tanıdığı Ceren Cemre Polat ve Burak Uğurlu çifti, paylaştıkları eğlenceli aile videoları, günlük yaşam içerikleri ve kızları Güneş'le verdikleri mutlu aile tablosuyla geniş bir takipçi kitlesi edinmişti. Uzun yıllardır Instagram ve TikTok'un en sevilen fenomen çiftleri arasında gösterilen ikiliden bu kez takipçilerini üzen bir haber geldi. Avukatları aracılığıyla yaptıkları ortak açıklamayla evliliklerini resmen sonlandırdıklarını duyuran çift, haklarında ortaya atılan iddialara da açıklık getirdi.
Sosyal medyada örnek gösterilen evliliklerinden gelen boşanma haberi, hayranları arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.
Sosyal medyada "Uğurlu Ailesi" adıyla tanınan Ceren Cemre Polat ve Burak Uğurlu, son yılların en çok takip edilen fenomen çiftlerinden biri olmayı başardı.
Uğurlu Ailesi hesabından paylaşılan resmi açıklamada, Ceren Cemre Polat ile Burak Uğurlu'nun evliliklerinin tarafların ortak iradesi doğrultusunda hukuken sona erdiği duyuruldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın