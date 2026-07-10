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Sosyal Medyanın Fenomeni Uğurlu Ailesinin Boşanma Kararı Sevenlerinde Büyük Hayal Kırıklığı Yarattı

Sosyal Medyanın Fenomeni Uğurlu Ailesinin Boşanma Kararı Sevenlerinde Büyük Hayal Kırıklığı Yarattı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
10.07.2026 - 11:21
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Sosyal medyada 'Uğurlu Ailesi' adıyla milyonlarca kişinin tanıdığı Ceren Cemre Polat ve Burak Uğurlu çifti, paylaştıkları eğlenceli aile videoları, günlük yaşam içerikleri ve kızları Güneş'le verdikleri mutlu aile tablosuyla geniş bir takipçi kitlesi edinmişti. Uzun yıllardır Instagram ve TikTok'un en sevilen fenomen çiftleri arasında gösterilen ikiliden bu kez takipçilerini üzen bir haber geldi. Avukatları aracılığıyla yaptıkları ortak açıklamayla evliliklerini resmen sonlandırdıklarını duyuran çift, haklarında ortaya atılan iddialara da açıklık getirdi.

Sosyal medyada örnek gösterilen evliliklerinden gelen boşanma haberi, hayranları arasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı.

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Sosyal medyada "Uğurlu Ailesi" adıyla tanınan Ceren Cemre Polat ve Burak Uğurlu, son yılların en çok takip edilen fenomen çiftlerinden biri olmayı başardı.

Sosyal medyada "Uğurlu Ailesi" adıyla tanınan Ceren Cemre Polat ve Burak Uğurlu, son yılların en çok takip edilen fenomen çiftlerinden biri olmayı başardı.

Özellikle Instagram ve TikTok'ta paylaştıkları aile hayatı, günlük rutinleri ve eğlenceli skeçlerle geniş bir kitleye ulaşan ikili, kısa sürede dijital dünyanın en sevilen aile içerik üreticileri arasında gösterildi.

Çiftin videolarının merkezinde ise kızları Güneş yer alıyordu. Güneş'in doğal tavırları, ailesiyle kurduğu samimi diyaloglar ve birlikte çektikleri eğlenceli videolar milyonlarca kez izlendi. 

Sadece eğlence odaklı içerikler üretmeyen ikili; ebeveynlik deneyimlerini, aile yaşantılarını ve günlük hayatın içinden anları da takipçileriyle paylaşarak samimi bir topluluk oluşturdu. Zaman içinde markalarla yaptıkları iş birlikleri ve sosyal medya projeleriyle 'Uğurlu Ailesi' ismini adeta bir dijital markaya dönüştüren çift, Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçiye ulaştı.

Ancak dışarıdan mutlu görünen bu tablo, yapılan son açıklamayla tamamen değişti.

Uğurlu Ailesi hesabından paylaşılan resmi açıklamada, Ceren Cemre Polat ile Burak Uğurlu'nun evliliklerinin tarafların ortak iradesi doğrultusunda hukuken sona erdiği duyuruldu.

Uğurlu Ailesi hesabından paylaşılan resmi açıklamada, Ceren Cemre Polat ile Burak Uğurlu'nun evliliklerinin tarafların ortak iradesi doğrultusunda hukuken sona erdiği duyuruldu.

Avukatları tarafından yayımlanan metinde, son günlerde kamuoyunda merak edilen konular nedeniyle açıklama yapılmasının gerekli hale geldiği ifade edildi.

Açıklamada, boşanma kararının yalnızca çiftin özel hayatına ilişkin olduğu özellikle vurgulanırken, süreç hakkında gerçeği yansıtmayan yorum ve spekülasyonlara itibar edilmemesi istendi.

Metinde ayrıca tarafların boşanma sürecine ilişkin bundan sonra herhangi bir açıklama yapmayacağı da belirtildi. Çift, yıllardır kendilerini destekleyen takipçilerine teşekkür ederken, özellikle müşterek çocukları Güneş'in huzuru için özel hayatın gizliliğine saygı gösterilmesini rica etti.

Ortak açıklamanın en dikkat çeken bölümü ise 'Uğurluailesii' hesabının geleceğiyle ilgili oldu.

Avukatların yayımladığı metinde, taraflar arasında yapılan hukuki düzenlemeler kapsamında bugüne kadar Uğurluailesii adıyla ortak yürütülen sosyal medya hesabının yönetim ve kullanım haklarının Ceren Cemre Polat'a bırakıldığı açıklandı.

Fenomen çiftin birlikte büyüttüğü ve milyonlarca kişiye ulaşan hesabın tek kişiye devredilmesi, sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri haline gelirken X kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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