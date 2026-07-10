Sosyal Medyanın Fenomeni Uğurlu Ailesinin Boşanma Kararı Sevenlerinde Büyük Hayal Kırıklığı Yarattı

Avukatları tarafından yayımlanan metinde, son günlerde kamuoyunda merak edilen konular nedeniyle açıklama yapılmasının gerekli hale geldiği ifade edildi.

Açıklamada, boşanma kararının yalnızca çiftin özel hayatına ilişkin olduğu özellikle vurgulanırken, süreç hakkında gerçeği yansıtmayan yorum ve spekülasyonlara itibar edilmemesi istendi.

Metinde ayrıca tarafların boşanma sürecine ilişkin bundan sonra herhangi bir açıklama yapmayacağı da belirtildi. Çift, yıllardır kendilerini destekleyen takipçilerine teşekkür ederken, özellikle müşterek çocukları Güneş'in huzuru için özel hayatın gizliliğine saygı gösterilmesini rica etti.

Ortak açıklamanın en dikkat çeken bölümü ise 'Uğurluailesii' hesabının geleceğiyle ilgili oldu.

Avukatların yayımladığı metinde, taraflar arasında yapılan hukuki düzenlemeler kapsamında bugüne kadar Uğurluailesii adıyla ortak yürütülen sosyal medya hesabının yönetim ve kullanım haklarının Ceren Cemre Polat'a bırakıldığı açıklandı.

Fenomen çiftin birlikte büyüttüğü ve milyonlarca kişiye ulaşan hesabın tek kişiye devredilmesi, sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri haline gelirken X kullanıcılarından yorumlar gecikmedi.