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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 1 - 2 Ağustos Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Kaçırmamanız Gereken Konserler: 1 - 2 Ağustos Günleri Müziğe Doyamayacaksınız!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.07.2026 - 23:49
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İstanbul'da bu hafta sonu müziğin ritmine kapılmak, sevdiğiniz sanatçılarla buluşmak ve şehrin büyüleyici atmosferinde stres atmak istiyorsanız, sizin için en özel konser rotalarını belirledik. Hem Anadolu hem de Avrupa Yakası’nın ikonik mekanlarında, cazdan popa, rocktan klasik müziğe kadar geniş bir yelpazede performanslar sizi bekliyor. Sadece dinlemekle kalmayıp, şehrin kültürel dokusunu notalarla keşfedeceğiniz bir hafta sonu planına hazır mısınız? Peki, İstanbul'da bu hafta sonu hangi konserler var? Hangi sanatçılar sahnede olacak? 1 - 2 Ağustos'ta hangi mekanda, hangi tür müzik dinlenir?

UYARI: Bilet fiyatlarını öğrenmek, rezervasyon yaptırmak ve etkinliğin güncelliğini teyit etmek için resmi bilet satış platformlarını kontrol etmenizi öneririz. Bu içerik reklam amaçlı değil, müzikseverler için hazırlanmış bir tavsiye listesidir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Pop Konserine Gidilir?

Yaşar

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Tarih ve Saat: 1 Ağustos 2026 Cumartesi, 21:00

  • Açıklama: Türk pop müziğinin klasikleşmiş isimlerinden Yaşar, 'Kumralım', 'Divane' ve 'Kuşlar' gibi zamansız eserlerini Harbiye'nin tarihi açık hava atmosferinde seslendiriyor. Akdeniz ritimleri ve duygusal vokalleriyle öne çıkan sanatçı, dinleyicilerine nostalji ve coşkuyu bir arada sunan özel bir yaz akşamı yaşatıyor.

Levent Yüksel

  • Konser Yeri: Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

  • Tarih ve Saat: 2 Ağustos 2026 Pazar, 21:00

  • Açıklama: Türk pop müziğinin simge vokallerinden Levent Yüksel, Harbiye Açıkhava sahnesinde 'Medcezir', 'Zalim' ve 'Tuana' gibi hafızalara kazınan hit şarkılarını müzikseverlerle buluşturuyor. Yıllara meydan okuyan güçlü yorumu ve geniş repertuarıyla sanatçı, hafta sonunun kapanışında coşkulu bir müzik şöleni sergiliyor.

Ajda Pekkan & Gökhan Türkmen

  • Konser Yeri: Festival Park Yenikapı (İstanbul Festivali)

  • Tarih ve Saat: 2 Ağustos 2026 Pazar, Kapı Açılışı: 16:00 (Gökhan Türkmen: 20:00, Ajda Pekkan: 21:30)

  • Açıklama: Pop müziğin Süperstar'ı Ajda Pekkan ile romantik ve alternatif popun sevilen ismi Gökhan Türkmen, İstanbul Festivali kapsamında aynı biletle sıralı performanslar sergiliyor. Görkemli sahne şovları ve nesiller boyu dillerden düşmeyen hit parçalarıyla ikili, Yenikapı'da on binlerce müzikseveri bir araya getiriyor.

Amr Diab

  • Konser Yeri: Ataköy Marina Açık Hava Sahnesi

  • Tarih ve Saat: 2 Ağustos 2026 Pazar, 19:00 (Etkinlik Alanı Açılışı: 15:00)

  • Açıklama: Arap pop müziğinin dünyaca ünlü öncüsü Amr Diab, Akdeniz ritimlerini modern pop ve elektronik öğelerle birleştirdiği uluslararası şovuyla İstanbul'da sahne alıyor. Küresel çapta geniş hayran kitlesine sahip olan usta sanatçı, yüksek tempolu hitleriyle dinleyicilere enerjik bir açık hava konseri vaat ediyor.

Haktan

  • Konser Yeri: Jolly Joker Kartal İstMarina, Kartal / İstanbul

  • Konser Saati: 1 Ağustos 2026 Cumartesi, Saat: 21:00

  • Açıklama: Güçlü yorumculuğu ve geniş ses aralığıyla tanınan Haktan, pop ve arabesk repertuarını harmanladığı canlı sahne performansıyla Anadolu Yakası'ndaki dinleyicileriyle buluşuyor. Sanatçı, kendine özgü vokal doğaçlamalarıyla klasikleşmiş şarkılara getirdiği rafine yorumları mekânın atmosferine taşıyacaktır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Rap Konserine Gidilir?

Central Cee & Motive

  • Konser Yeri: Festival Park Yenikapı (İstanbul Festivali)

  • Tarih ve Saat: 1 Ağustos 2026 Cumartesi, 21:00 (Kapı Açılışı: 16:00)

  • Açıklama: İngiliz drill ve rap müziğinin küresel ikonu Central Cee ile Türkçe rap sahnesinin zirvedeki isimlerinden Motive, festivalin açılış gününde aynı sahneyi paylaşıyor. Sert beat'ler ve dinamik vokallerle desteklenen bu uluslararası buluşma, hip-hop tutkunlarına yüksek enerjili bir atmosfer sağlıyor.

Çağrı Sinci ve Yeraltı Sakinleri

  • Konser Yeri: Blind İstanbul

  • Tarih ve Saat: 1 Ağustos 2026 Cumartesi, 21:30

  • Açıklama: Türkçe rap müziğin edebi ve hikaye anlatıcı tarzıyla ayrışan ismi Çağrı Sinci, Yeraltı Sakinleri projesiyle yeraltı hip-hop kültürünün sert ve samimi tınılarını sahneye taşıyor. Toplumsal eleştiriler ve güçlü liriklerle bezeli repertuar, dinleyicilere ritmik ve derinlikli bir underground deneyimi sunuyor.

Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserleri Var?

Bu Hafta Sonu Hangi Rock Konserleri Var?

Kalben

  • Konser Yeri: Dorock XL Kadıköy

  • Tarih ve Saat: 1 Ağustos 2026 Cumartesi, 21:00 (Kapı Açılışı: 20:00)

  • Açıklama: Kendine has vokal üslubu, samimi gitar tınıları ve derinlikli şarkı sözleriyle geniş bir dinleyici kitlesi edinen Kalben, Kadıköy'ün dinamik performans sahnesinde müzikseverlerle buluşuyor. Sanatçı, indie-rock öğelerini özgün hikaye anlatıcılığıyla harmanladığı zengin repertuarıyla katılımcılara hem duygusal hem de enerjik bir performans vaat ediyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Klasik Müzik Konseri Var mı?

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası ('Müziğin Sihri')

  • Konser Yeri: Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium Salonu

  • Tarih ve Saat: 1 Ağustos 2026 Cumartesi, 20:00

  • Açıklama: Türkiye'nin yetenekli genç müzisyenlerini bir araya getiren orkestra, 20. yıl turnesi kapsamında 'Müziğin Sihri' temasıyla senfonik bir müzik ziyafeti sunuyor. Humperdinck uvertürlerinden çağdaş Türk bestelerine uzanan geniş repertuar, orkestral virtüözlük ve senfonik coşkuyla akustik salonda icra ediliyor.

Atiye Eşkiza ('Altın Çağın Barok Ezgileri' - Derinden Gelen Sesler)

  • Konser Yeri: Şerefiye Sarnıcı

  • Tarih ve Saat: 1 Ağustos 2026 Cumartesi, 19:30

  • Açıklama: Tarihi Şerefiye Sarnıcı'nın bin bin yıllık sütunları arasında gerçekleşen konserde Atiye Eşkiza, barok dönemin en zarif enstrümantal eserlerini sunuyor. Suyun ve tarihi akustiğin harmanlandığı loş atmosferde sanatçı, klasik müzik tutkunlarına mistik bir müzik deneyimi yaşatıyor.

Furkan Cicim & Doğukan Çelikbilek ('Barok Esintiler' - Derinden Gelen Sesler)

  • Konser Yeri: Şerefiye Sarnıcı

  • Tarih ve Saat: 2 Ağustos 2026 Pazar, 19:30

  • Açıklama: Klasik barok dönem başyapıtlarını oda müziği formatında icra eden ikili, Şerefiye Sarnıcı'nın eşsiz akustiğinde dinleyicileri ağırlıyor. Tarihi yapının ruhuna uygun seçilen melodi dizilimleri, dinleyenlere estetik ve dingin bir akşam dinletisi vaat ediyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Elektronik Müzik Sahne'de Kimler Var?

Anjunadeep Open Air Festivali

  • Konser Yeri: Life Park

  • Tarih ve Saat: 1 Ağustos 2026 Cumartesi, 15:00

  • Açıklama: Dünyaca ünlü plak şirketi Anjunadeep, derin house ve melodik elektronik tınılarını İstanbul'da ilk kez doğayla iç içe bir açık hava festivaline dönüştürüyor. Catching Flies, Eli & Fur, Jody Wisternoff ve Erdi Irmak gibi isimlerin yer aldığı kadro, gündüzden geceye kesintisiz ritmik bir yolculuk vaat ediyor.

Loslet Yat Partisi

  • Konser Yeri: Kadıköy İskele Kalkışlı Özel Yat

  • Tarih ve Saat: 1 Ağustos 2026 Cumartesi, 19:45

  • Açıklama: Deniz ortasında ve lüks yat konseptinde düzenlenen bu özel davette DJ performansları eşliğinde dinamik elektronik ritimler yükseliyor. Sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleşen organizasyon, İstanbul Boğazı'nın gece manzarasında kulüp ve parti müziklerini buluşturan benzersiz bir atmosfer yaratıyor.

Melodic Techno Experience On The Bosphorus

  • Konser Yeri: Kasımpaşa İskelesi Kalkışlı Tekne, Beyoğlu / İstanbul

  • Konser Saati: 1 Ağustos 2026 Cumartesi, Saat: 19:00 - 00:00

  • Açıklama: Fatamorgana organizasyonuyla düzenlenen bu özel etkinlikte Sıla Mahti, Senova, Cengiz Kızmaz ve Tito gibi DJ'ler Boğaz sularında melodic techno ritimleri sunmaktadır. Gün batımından gece yarısına kadar süren beş saatlik tekne yolculuğu, katılımcılara İstanbul silueti eşliğinde kesintisiz bir dans pisti deneyimi vaat etmektedir.

Kobra Murat Live: Stand Up & DJ Performans

  • Konser Yeri: IF Performance Hall Beşiktaş, Beşiktaş / İstanbul

  • Konser Saati: 1 Ağustos 2026 Cumartesi, Saat: 21:00

  • Açıklama: Roman müziğinin renkli figürü Kobra Murat, mizah unsurlarını dinamik DJ performansı ve hareketli ritimlerle birleştirdiği interaktif şovuyla sahne alıyor. Yüksek enerjili performans, geleneksel düğün ve Roman havası ritimlerini kulüp konseptinde modern eğlence anlayışıyla buluşturmaktadır.

2000's Party / Daddy-E & Dear Darling

  • Konser Yeri: Blind İstanbul, Beyoğlu / İstanbul

  • Konser Saati: 1 Ağustos 2026 Cumartesi, Saat: 21:00

  • Açıklama: DJ Daddy-E ve Dear Darling'in kabin başında yer aldığı bu nostaljik konsept gece, 2000'li yılların en sevilen pop, hip-hop ve elektronik dans hitlerini bir araya getiriyor. Dinleyicileri milenyum başının unutulmaz müzikal atmosferine götüren etkinlik, kesintisiz DJ setleriyle Beyoğlu'nda hareketli bir gece vaat etmektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Alternatif Müzik Konserine Gidilir?

Burgazada Music Festival (Eriç, Thebes, Dedikodu, Siyah Tavşan)

  • Konser Yeri: Cennet Bahçesi Burgazada

  • Tarih ve Saat: 1 Ağustos 2026 Cumartesi, 19:00 (Kapı Açılışı: 19:00)

  • Açıklama: Burgazada'nın doğal atmosferinde gerçekleşen festival, alternatif rock, trip-hop ve deneysel tınıları bağımsız müzisyenlerle buluşturuyor. Eriç, Thebes, Dedikodu ve Siyah Tavşan'ın art arda sahne alacağı etkinlik, kent gürültüsünden uzak samimi bir açık hava müzik şöleni sunuyor.

Mela Bedel

  • Konser Yeri: Swissôtel The Bosphorus Istanbul

  • Tarih ve Saat: 1 Ağustos 2026 Cumartesi, 21:00

  • Açıklama: Alternatif pop kulvarında melankolik ve modern besteleriyle dikkat çeken Mela Bedel, boğaz manzarasının eşlik ettiği özel bir sahnede dinleyicileriyle buluşuyor. Sanatçı, özgün vokal rengi ve samimi şarkı sözleriyle müzikseverlere akustik ve romantik tınılar sunuyor.

LINED

  • Konser Yeri: Festival Park Yenikapı (Genç Sahne)

  • Tarih ve Saat: 2 Ağustos 2026 Pazar, 18:30

  • Açıklama: T-Pop ve alternatif pop akımının yenilikçi temsilcilerinden LINED, farklı grup üyelerinin bireysel müzikal kimliklerini ortak bir çizgide birleştiriyor. Genç Sahne'de dinleyicilerle buluşan grup, dinamik ritimleri melez tınılarla harmanlayarak alternatif müzik takipçilerine taze bir performans sergiliyor.

Daddy-E & Dear Darling (2000's Party)

  • Konser Yeri: Blind İstanbul

  • Tarih ve Saat: 1 Ağustos 2026 Cumartesi, 20:59

  • Açıklama: 2000'lerin alternatif pop, R&B ve kulüp hitlerinin dinamik setlerle harmanlandığı konsept gecede DJ Daddy-E ve Dear Darling kabine geçiyor. Dönemin kültür parçalarını modern mikslerle birleştiren ikili, katılımcılara nostaljik ve yüksek tempolu bir kulüp atmosferi sunuyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Caz Konserine Gidilir?

Fatih Erkoç & Kerem Görsev Jazz Project

  • Konser Yeri: Kadıköy Belediyesi Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro

  • Tarih ve Saat: 1 Ağustos 2026 Cumartesi, 21:00

  • Açıklama: Türk cazının duayen vokali Fatih Erkoç ile usta piyanist Kerem Görsev, yıllara dayanan müzikal ortaklıklarını açık hava sahnesine taşıyor. Klasikleşmiş caz standartlarının yanı sıra özgün düzenlemelerin seslendirildiği konser, caz tutkunlarına estetik ve rafine bir açık hava akşamı yaşatıyor.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği & Arabesk Müzik Konserleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Özgün Müzik, Halk Müziği & Arabesk Müzik Konserleri Var?

Ünzile - Türk Halk Müziği Konseri

  • Konser Yeri: Yeşilkent Kadın Sosyalleşme Evi (Avcılar)

  • Tarih ve Saat: 1 Ağustos 2026 Cumartesi, 21:00

  • Açıklama: Türk halk müziğinin otantik yapısını özgün yorumuyla buluşturan Ünzile, Anadolu ezgilerini ve geleneksel türküleri dinleyicilerle buluşturuyor. Bağlama icraları ve içten sahne duruşuyla sanatçı, dinleyicilere kültürel mirasın duygusal derinliğini yaşatan bir bağlama ve vokal dinletisi sunuyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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