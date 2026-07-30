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Hem Kapsül Hem Filtre: Ninja Prestige Dualbrew Kahve Makinesi İndirimde!

etiket Hem Kapsül Hem Filtre: Ninja Prestige Dualbrew Kahve Makinesi İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
31.07.2026 - 00:31
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Güne sert bir filtre kahveyle başlamak isteyenlerle öğleden sonra pratik bir kapsül kahve keyfi yapmak isteyenler arasındaki o ezeli rekabet bitiyor! Kahve teknolojisinde sınırları zorlayan Ninja’nın çok yönlü ve ikonik modeli Ninja Prestige Dualbrew, Amazon’un günün fırsatlarıyla şimdi indirimde. Gelin özelliklerine yakından bakalım.

Bu içerik 30.07.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Çift Demleme Sistemi: Hem Çekirdek/Toz Kahve Hem Kapsül Uyumluluğu

Çift Demleme Sistemi: Hem Çekirdek/Toz Kahve Hem Kapsül Uyumluluğu

Ninja Dualbrew’ın en büyük ayrıcalığı, iki farklı kahve dünyasını tek gövdede buluşturması. Özel dönüştürülebilir demlik yapısı sayesinde ister favori öğütülmüş filtre kahvenizi demleyin, ister saniyeler içinde kapsül kahve adaptörünü takarak pratik kapsül kahvelerin tadını çıkarın. Üstelik Nespresso uyumlu kapsül sistemi sayesinde zengin aroma çeşitliliğine tek tuşla ulaşabilirsiniz.

Çoklu Porsiyon ve Demleme Seçenekleri ile Tam Kontrol

Çoklu Porsiyon ve Demleme Seçenekleri ile Tam Kontrol

Sadece bir bardaklık kahve mi istiyorsunuz, yoksa termosunuzu doldurup dışarı mı çıkacaksınız? Ninja Prestige Dualbrew ile fincan boyutu seçmek tamamen size kalmış! Tek fincan, termos veya tam karaf seçeneklerinin yanı sıra; Classic, Rich veya Buzlu Kahve gibi farklı demleme sertliklerini seçerek kahvenizin gövdesini ve yoğunluğunu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.

Entegre Süt Köpürtücü ile Evde Barista Kalitesinde İçecekler

Entegre Süt Köpürtücü ile Evde Barista Kalitesinde İçecekler

İyi bir kahve makinesinden beklenen o son dokunuş da unutulmamış. Cihazın yan tarafına entegre edilmiş katlanabilir süt köpürtücü kolu sayesinde hem sıcak hem de soğuk sütü saniyeler içinde ipeksi bir köpüğe dönüştürebilirsiniz. Latte, cappuccino veya macchiato gibi favori espresso bazlı içeceklerinizi tam kıvamında hazırlayarak evinizden çıkmadan barista kalitesinde kahve deneyimi yaşayabilirsiniz.

Evde kahve çeşitliliğini tek bir cihazla sağlamak isteyenlerin kaçırmaması gereken bir fırsat. 

Ninja Prestige Dualbrew Filtre ve Kapsül Kahve Makinesi’ni Amazon güvencesiyle indirimli fiyat ve taksit seçeneğiyle satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kullanıcı yorumları:

  • Diğer kahve makinelerine kıyasla gördüğüm en iyi fiyat/performansa sahip kahve makinesi, 10/10

  • Gerçekten fiyat fayda fengesi yüksek bir makine. Hem kapsül kahve hem de filtre kahve yapması büyük kolaylık!

  • Çok iyi makine, daha pahalı makineleri denedim ama bu onlardan da iyi.

  • Ürün kalitesi çok iyi. Tasarımı, kalitesi. 5 yıldızı hak ediyor

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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