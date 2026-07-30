Pahalı Vakıf Üniversitesi Fiyatlarının Perde Arkası: Öğrenciler Gerçekte Ne Kadar Ödüyor?
Üniversite tercih dönemi geldiğinde hem aday öğrencilerin hem de velilerin en çok odaklandığı konulardan biri şüphesiz üniversite ücretleri oluyor. Haberlerde ve sosyal medyada dönen yüksek rakamları görünce de herkesin gözü korkuyor. Peki 'işte en pahalı üniversiteler' diye gösterilen o haberler ne kadar gerçeği yansıtıyor?
Haberlerdeki fiyatlar neden yanıltıcı?
Üniversite ücretlerinin gizli kahramanı "sabit ücret garantisi"
Pek çok öğrenci ve veli enflasyon ve zam endişesiyle yüksek gözüken fiyatların ilerleyen senelerde daha da artacağını düşünerek vakıf üniversitelerine mesafeli yaklaşıyor. Oysa bazı üniversiteler öğrencilerine eğitimi boyunca fiyatı sabitleme imkanı sunuyor.
3-4 yıl önce 100.000 TL ile tıp fakültesine kayıt yaptıran bir öğrenci, bugün hala 100.000 TL üzerinden ödeme yapmaya devam ediyor. Günümüz koşullarında tıp gibi 6 yıllık devasa bir eğitimi sabitlediğiniz rakamla bitirebilmek, aileler için inanılmaz bir güvence.
Tercih yapacak adaylara ve velilere altın tavsiyeler
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