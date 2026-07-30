Pahalı Vakıf Üniversitesi Fiyatlarının Perde Arkası: Öğrenciler Gerçekte Ne Kadar Ödüyor?

Örnek olarak liste fiyatı yüksek üniversiteler arasında Nişantaşı Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi en yüksek fiyatlı olarak gösteriliyor. Söylenen rakam 3.740.000 TL ve ilk bakışta bu fiyata okumak imkansız gibi gözüküyor. Lakin bu fiyat kılavuza bildirilen liste fiyatı. İşin mutfağına girdiğinizde ve detaylı araştırdığınızda durum tamamen değişiyor.

%50 ÖSYM indirimli hali 1.850.000 TL olan ücret, uygulanan burslarla daha da aşağılara çekiliyor. Nilşantaşı Üniversitesi'nin sırasına göre uyguladığı Tercih Bursu ile birlikte uygulanacak diğer ek indirimlerle birlikte bu fiyat 1 milyon TL civarına kadar düşebiliyor.

Yani haberlerde 'en pahalı' diye manşete çekilen bu bölüm üst üste burslarla piyasadaki en ucuz alternatiflerden birine dönüşebiliyor.