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Pahalı Vakıf Üniversitesi Fiyatlarının Perde Arkası: Öğrenciler Gerçekte Ne Kadar Ödüyor?

Pahalı Vakıf Üniversitesi Fiyatlarının Perde Arkası: Öğrenciler Gerçekte Ne Kadar Ödüyor?

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Onedio Content - Onedio Editörü
31.07.2026 - 01:17
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Üniversite tercih dönemi geldiğinde hem aday öğrencilerin hem de velilerin en çok odaklandığı konulardan biri şüphesiz üniversite ücretleri oluyor. Haberlerde ve sosyal medyada dönen yüksek rakamları görünce de herkesin gözü korkuyor. Peki 'işte en pahalı üniversiteler' diye gösterilen o haberler ne kadar gerçeği yansıtıyor?

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Haberlerdeki fiyatlar neden yanıltıcı?

Haberlerdeki fiyatlar neden yanıltıcı?

Örnek olarak liste fiyatı yüksek üniversiteler arasında Nişantaşı Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi en yüksek fiyatlı olarak gösteriliyor. Söylenen rakam 3.740.000 TL ve ilk bakışta bu fiyata okumak imkansız gibi gözüküyor. Lakin bu fiyat kılavuza bildirilen liste fiyatı. İşin mutfağına girdiğinizde ve detaylı araştırdığınızda durum tamamen değişiyor.

%50 ÖSYM indirimli hali 1.850.000 TL olan ücret, uygulanan burslarla daha da aşağılara çekiliyor. Nilşantaşı Üniversitesi'nin sırasına göre uyguladığı Tercih Bursu ile birlikte uygulanacak diğer ek indirimlerle birlikte bu fiyat 1 milyon TL civarına kadar düşebiliyor.

Yani haberlerde 'en pahalı' diye manşete çekilen bu bölüm üst üste burslarla piyasadaki en ucuz alternatiflerden birine dönüşebiliyor.

Üniversite ücretlerinin gizli kahramanı "sabit ücret garantisi"

Pek çok öğrenci ve veli enflasyon ve zam endişesiyle yüksek gözüken fiyatların ilerleyen senelerde daha da artacağını düşünerek vakıf üniversitelerine mesafeli yaklaşıyor. Oysa bazı üniversiteler öğrencilerine eğitimi boyunca fiyatı sabitleme imkanı sunuyor.

3-4 yıl önce 100.000 TL ile tıp fakültesine kayıt yaptıran bir öğrenci, bugün hala 100.000 TL üzerinden ödeme yapmaya devam ediyor. Günümüz koşullarında tıp gibi 6 yıllık devasa bir eğitimi sabitlediğiniz rakamla bitirebilmek, aileler için inanılmaz bir güvence.

Tercih yapacak adaylara ve velilere altın tavsiyeler

Tercih yapacak adaylara ve velilere altın tavsiyeler

Sadece haber başlıklarına veya tercih kılavuzundaki çıplak rakamlara bakarak karar vermek büyük bir hata. Süreci doğru yönetmek için karar vermeden önce ilk olarak ilgilendiğiniz üniversitenin tercih merkezini mutlaka arayın veya kampüsünü ziyaret edin. Üniversitelere tercih sırasında vereceğiniz konuma göre ne kadar indirim alabileceğinizi mutlaka sorun. Bunların yanında başarı bursları, kardeş indirimleri, sporcu bursları ve kampüs içi tercih bursları gibi burs kombinasyonları şansınızı öğrenin.

Özetleyecek olursak vakıf üniversitelerinin sunduğu burs çeşitliliği haberlerde gösterilenden çok daha geniş. Gördüğünüz yüksek rakamlar yüzünden hayalinizdeki bölümden vazgeçmeyin; gidin, arayın ve size göre olan gerçek rakamları doğrudan kaynağından öğrenin.

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