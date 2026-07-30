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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 1 - 2 Ağustos Ailenize Çok İyi Gelecek!

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Yapılacak Etkinlikler: 1 - 2 Ağustos Ailenize Çok İyi Gelecek!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.07.2026 - 23:51
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İstanbul'da çocuklarınızla birlikte hem eğlenceli hem de öğretici bir hafta sonu geçirmek istiyorsanız, sizin için birbirinden keyifli rotalar oluşturduk. Çocukların sadece gezip görmekle kalmayacağı, aynı zamanda izleyerek, dokunarak ve dinleyerek öğrenebilecekleri pek çok alternatif Anadolu ve Avrupa Yakası'nda sizi bekliyor. 

Bilimden sanata, oyuncak tarihinden denizaltı dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunulan bu keşif duraklarını keşfedebilirsiniz. İster tiyatro, ister sinema... Müze, opera, bale, müzikal, atölyeler ya da sergiler tercihiniz olabilir. Peki, İstanbul'da bu hafta sonu çocuklarla ne yapılır? Bu hafta sonu hangi çocuk filmi vizyonda? Hangi tiyatro oyunu var?  1-2 Ağustos'ta hangi müzeye, atölyeye ya da sergiye gidilir? 

UYARI: Bilet almak ve etkinliğin hâlâ geçerli olduğunu teyit etmek için bilet alma uygulamalarını kullanabilirsiniz. Bu bir reklam içeriği değil, eğitici ve eğlenceli tavsiye listesidir. 

İşte, detaylar...

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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Alice Harikalar Diyarında Çocuk Oyunu

  • Tarih ve Saat: 1 Ağustos Cumartesi, Saat 14:00

  • Mekân: Hilltown Seyirlik Sahne (Küçükyalı, Anadolu Yakası)

  • Açıklama: Klasik masalın canlı tiyatro sahnesine uyarlandığı bu prodüksiyonda çocuklar, Alice'in fantastik dünyadaki gizemli ve renkli yolculuğuna tanıklık etmektedir. Oyuncuların interaktif performansı ve özgün kostüm tasarımları sayesinde minik izleyiciler hem hayal güçlerini zenginleştirmekte hem de neşeli vakit geçirmektedir.

Karlar Ülkesi Yıldıztaşı Kolyesi

  • Tarih ve Saat: 1 Ağustos Cumartesi, Saat 16:00

  • Mekân: Hilltown Seyirlik Sahne (Küçükyalı, Anadolu Yakası)

  • Açıklama: Sevilen masal karakterlerinin kayıp bir kolyeyi ararken atıldıkları sürükleyici serüven, dostluk ve dayanışma temalarını sahneye taşımaktadır. Tempolu sahneleri ve ritmik müzikleriyle öne çıkan oyun, okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocukların dikkatini canlı tutacak şekilde kurgulanmıştır.

Kuromi & Dostları

  • Tarih ve Saat: 2 Ağustos Pazar, Saat 12:30

  • Mekân: Torium Sahne (Haramidere, Avrupa Yakası)

  • Açıklama: Popüler animasyon dünyasının sevilen figürlerinden Kuromi ve arkadaşlarının maceraları, eğlenceli diyaloglar ve sahne gösterileri eşliğinde sunulmaktadır. Kostümlü karakterlerin dansları ve interaktif tiyatral anlatımı minik izleyicilere yüksek enerjili bir seyir deneyimi yaşatmaktadır.

Küçük Prens Çocuk Oyunu

  • Tarih ve Saat: 2 Ağustos Pazar, Saat 14:00

  • Mekân: Trump Sahne (Mecidiyeköy, Avrupa Yakası)

  • Açıklama: Antoine de Saint-Exupéry’nin edebi klasiğinden uyarlanan eser, sevgi, arkadaşlık ve insan ilişkilerini çocukların algı düzeyine uygun naif bir dille anlatmaktadır. Görsel tasarımı ve felsefi derinliğiyle öne çıkan yapım, aileler ve çocuklar için estetik bir tiyatro deneyimi vadetmektedir.

Tom ve Jerry Çocuk Oyunu

  • Tarih ve Saat: 2 Ağustos Pazar, Saat 14:00

  • Mekân: Torium Sahne (Haramidere, Avrupa Yakası)

  • Açıklama: Çizgi film tarihinin klasikleşmiş kedi ve fare kovalamaçası, sahne uyarlamasında fiziksel tiyatro ve mizah ögeleriyle harmanlanarak sergilenmektedir. Miniklerin kahkahalarla izlediği dinamik hareket kurgusu, çocuklara neşeli ve keyifli bir hafta sonu alternatifi sağlamaktadır.

Paw Patrol Doğa Devriyesi

  • Tarih ve Saat: 2 Ağustos Pazar, Saat 15:30

  • Mekân: Torium Sahne (Haramidere, Avrupa Yakası)

  • Açıklama: Kahraman yavru köpeklerin doğayı koruma ve çevresel problemleri çözme görevlerini konu alan gösteri, miniklere ekolojik farkındalık kazandırmaktadır. Ekip çalışmasının öneminin vurgulandığı temsil, renkli sahne dekorları ve eğitici diyaloglar içermektedir.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Minyonlar ve Canavarlar (Animasyon / Macera)

  • Tarih ve Saat: 1 Ağustos ve 2 Ağustos, Seanslar: 15:00 ve 17:00 (Alternatif Salon Seansları: 11:30, 13:30)

  • Mekân: İstanbul Geneli Sinema Salonları

  • Açıklama: Sevilen sarı karakterlerin eğlenceli ve aksiyon dolu yeni maceralarını konu edinen film, çocuklara mizah dolu anlar yaşatmaktadır. Renkli görsel efektleri ve yüksek temposuyla öne çıkan yapım, yaz tatilinde konforlu bir sinema deneyimi vadetmektedir.

Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün (Aksiyon / Animasyon)

  • Tarih ve Saat: 1 Ağustos ve 2 Ağustos, Seanslar: 11:00, 14:15, 15:30, 18:45, 21:20

  • Mekân: İstanbul Geneli Sinema Salonları

  • Açıklama: Süper kahraman anlatılarına ilgi duyan çocuklara hitap eden yapım, adalet ve sorumluluk temalarını etkileyici aksiyon sahneleriyle sunmaktadır. Dinamik kurgusu ve görsel zenginliğiyle özellikle ilkokul ve ortaokul yaş grubundaki çocukların ilgisini çekmektedir.

Özgür Kedi Scotty (Animasyon / Aile)

  • Tarih ve Saat: 1 Ağustos ve 2 Ağustos, Seanslar: 11:00, 13:00 ve 19:00

  • Mekân: İstanbul Geneli Sinema Salonları

  • Açıklama: Sevimli bir kedinin macera dolu özgürlük arayışını anlatan film, doğa ve hayvan sevgisi vurgularını barındırmaktadır. Küçük yaş grubundaki çocukların rahatlıkla takip edebileceği yalın kurgusuyla ailece izlenebilecek ideal bir seçenektir.

Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

Bu Hafta Sonu Çocuklar İçin Hangi Konserler Var?

Sevimli Dostlar Müzikali

  • Tarih ve Saat: 1 Ağustos Cumartesi, Saat 18:00

  • Mekân: Hilltown Seyirlik Sahne (Küçükyalı, Anadolu Yakası)

  • Açıklama: Dijital platformlarda ilgiyle takip edilen Sevimli Dostlar karakterleri, eğitici şarkıları ve neşeli koreografileriyle canlı müzikal sahnesinde çocuklarla buluşmaktadır. Şarkılara eşlik eden minikler, ritim duygularını geliştirirken akranlarıyla birlikte sosyalleşme fırsatı yakalamaktadır.

Ceviz Adam Müzikali Çocuk Oyunu

  • Tarih ve Saat: 2 Ağustos Pazar, Seanslar: 11:00, 13:00 ve 15:00

  • Mekân: Trump Sahne (Avrupa Yakası) ve Hilltown Seyirlik Sahne (Anadolu Yakası)

  • Açıklama: Geleneksel ve popüler çocuk şarkısı Ceviz Adam'dan ilham alınarak hazırlanan müzikal kurgu, hareketli danslar ve sahne şovlarıyla desteklenmektedir. Erken yaş grubundaki çocuklara hitap eden gösteri, müzikal anlatım aracılığıyla öz bakım ve nezaket kuralları gibi temel konuları işlemektedir.

Derinden Gelen Sesler Konserleri (Aile ve Çocuk Odaklı Akustik Dinletiler)

  • Tarih ve Saat: 1 Ağustos Cumartesi (19:30) ve 2 Ağustos Pazar (19:30)

  • Mekân: Şerefiye Sarnıcı (Fatih, Avrupa Yakası)

  • Açıklama: Tarihi sarnıcın eşsiz akustiğinde 1 Ağustos'ta 'Altın Çağın Barok Ezgileri', 2 Ağustos'ta ise 'Barok Esintiler' dinletileri gerçekleştirilmektedir. Çocuklu ailelerin tarihi mekan ve klasik müzik sentezini deneyimlemesi adına sakin ve estetik bir dinleti ortamı sunulmaktadır.

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Nereye Gidilir? Hangi Etkinlikler Var?

AKM Brezilya Ritimleri: Samba Dans Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 1 Ağustos Cumartesi, Saat 13:00 (7-11 Yaş)

  • Mekân: AKM Çocuk Sanat Merkezi (Taksim, Beyoğlu)

  • Açıklama: Perküsyon eşliğinde Samba dansının temel ritim adımlarını öğrenen çocuklar, beden koordinasyonlarını ve denge yeteneklerini güçlendirmektedir. Miniklerin enerjilerini hareketle dışa vurmalarını sağlayan çalışma, sahnede duruş ve özgüven gelişimini desteklemektedir.

AKM Buluşum Senin Elinde Yaratıcı Drama Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 2 Ağustos Pazar, Saat 14:00 (7-11 Yaş)

  • Mekân: AKM Çocuk Sanat Merkezi (Taksim, Beyoğlu)

  • Açıklama: Dörder kişilik küçük gruplar halinde icat öyküleri kurgulayıp canlandıran çocuklar, rol paylaşımı ve hikaye anlatıcılığı deneyimi yaşamaktadır. Yaratıcı drama tekniklerinin kullanıldığı atölye, çocuklarda empati, iletişim ve birlikte iş yapma becerilerini pekiştirmektedir.

AKM Minik Kuğular Bale Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 2 Ağustos Pazar, Saat 15:00 (4-6 Yaş)

  • Mekân: AKM Çocuk Sanat Merkezi (Taksim, Beyoğlu)

  • Açıklama: Klasik müzik eşliğinde temel bale pozisyonlarını deneyimleyen minikler, estetik duruş ve ritim bilinci kazanmaktadır. Masalsı anlatımlarla zenginleştirilen dersler, erken yaşta esneklik ve müzik kulağı gelişimine katkı sağlamaktadır.

AKM Ebeveyn Çocuk Ritim ve Dans Atölyesi

  • Tarih ve Saat: 2 Ağustos Pazar, Seans Saatleri Gün Boyu (3-5 Yaş ve Ebeveynler)

  • Mekân: AKM Çocuk Sanat Merkezi (Taksim, Beyoğlu)

  • Açıklama: Çocukların ebeveynleriyle birlikte katıldığı çalışmada, güncel ritimler eşliğinde basit dans kombinasyonları ve doğaçlama hareketler uygulanmaktadır. Yaklaşık 45 dakika süren atölye, aile içi etkileşimi artırırken çocukların motor becerilerinin gelişimini desteklemektedir.

İstanbul Workshops Çini ve Sanat Atölyeleri

  • Tarih ve Saat: 1 Ağustos ve 2 Ağustos, Seanslar: 12:00 ve 15:00 (5 Yaş ve Üzeri)

  • Mekân: Fabrikafa Make & Coffee / Kadıköy

  • Açıklama: Geleneksel Türk çini sanatı ve mozaik fırça tekniklerinin uygulamalı aktarıldığı atölyede çocuklar kendi tasarımlarını oluşturmaktadır. Üç saatlik ders süresi boyunca çocukların odaklanma süreleri artmakta ve el-göz koordinasyonları gelişmektedir.

İBB Çocuk Yaz Okulları Etkinlik Programı

  • Tarih ve Saat: 27 Temmuz - 2 Ağustos Haftası (Hafta Sonu Gündüz Seansları)

  • Mekân: İBB Çocuk Etkinlik Merkezleri (Beyoğlu Örnektepe, Kadıköy Kozyatağı, Bakırköy Şenlikköy, Gaziosmanpaşa, Silivri, Tuzla vb.)

  • Açıklama: Belediyenin bünyesinde yürütülen yaz programları, çocuklara sanat, spor, akıl oyunları ve doğa keşifleri alanlarında modüler dersler sunmaktadır. Sosyal imkanları kısıtlı çocukların gelişimini hedefleyen merkezler, uzman eğitmenler eşliğinde güvenli bir öğrenme ortamı oluşturmaktadır.

Chateau Kids Tematik Şato Duyusal Oyun ve Sanat Atölyeleri

  • Tarih ve Saat: 1-2 Ağustos (Haftanın Her Günü, Rezervasyonlu Seanslar, 1,5 - 6 Yaş)

  • Mekân: Chateau Kids Oyun Evi (Kadıköy)

  • Açıklama: Çocuk boyutlarına göre özel tasarlanmış masalsı şato alanında kinetik kum havuzları, sulu boya duvarları ve serbest duyusal oyun bölümleri bulunmaktadır. Üstlerini kirletme korkusu duymadan materyallere dokunan minikler, ince motor yeteneklerini ve duyusal algılarını özgürce geliştirmektedir.

Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Eğlence Merkezlerine Gidilir?

Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Eğlence Merkezlerine Gidilir?

Vialand Tema Park (İsfanbul)

  • Tarih ve Saat: 1 Ağustos Cumartesi ve 2 Ağustos Pazar, Ziyaret Saatleri: 10:00 - 21:00 / 22:00

  • Mekân: Yeşilpınar, Eyüpsultan

  • Açıklama: Türkiye'nin uluslararası ölçekteki tematik parkında Nefeskesen roller coaster'dan Bulut Ekspresi ve Çarpışan Arabalara kadar farklı yaş gruplarına özel onlarca ünite hizmet vermektedir. Ailelerin gün boyu açık havada vakit geçirebileceği komplekste eğlence ünitelerinin yanı sıra tematik gösteriler de düzenlenmektedir.

KidZania İstanbul (Çocuklar Ülkesi)

  • Tarih ve Saat: 1 Ağustos Cumartesi ve 2 Ağustos Pazar, Ziyaret Saatleri: 10:00 - 19:00

  • Mekân: Akasya AVM, Üsküdar

  • Açıklama: 4-14 yaş aralığındaki çocukların 60'tan fazla meslek biriminde doktor, itfaiyeci, pilot veya mühendis rollerini üstlendiği devasa bir edutainment merkezidir. Kendi kazandıkları KidZo para birimini harcayan minikler, gerçek hayat simülasyonları yoluyla özgüven ve finansal okuryazarlık becerileri edinmektedir.

İstanbul Festivali – Çocuk Alanları ve Spor Etkinlikleri

  • Tarih ve Saat: 1-2 Ağustos, Gün Boyu Etkinlikler

  • Mekân: Yenikapı Etkinlik Alanı

  • Açıklama: Şehir festivali kapsamında kurulan özel çocuk alanlarında dev şişme oyun parkları, 3x3 basketbol sahaları, e-spor alanları ve interaktif atölye çadırları yer almaktadır. Ailece katılım sağlanan açık hava alanında minikler gün boyu süren eğlence ve yarışmalara katılabilmektedir.

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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Müzelere Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Çocuklarla Hangi Müzelere Gidilir?

Rahmi M. Koç Müzesi

  • Tarih ve Saat: 1 Ağustos Cumartesi ve 2 Ağustos Pazar, Ziyaret Saatleri: 10:00 - 19:00

  • Mekân: Hasköy, Beyoğlu

  • Açıklama: Sanayi, teknoloji ve ulaşım tarihine adanmış müzede çocuklar gerçek bir denizaltıyı, tarihi trenleri, vintage arabaları ve Haliç tekne turlarını gözlemleme imkanına sahiptir. İnteraktif 'Renkli Matematik Dünyası' ve bilimsel deney aparatları, teorik prensiplerin uygulamalı olarak kavranmasına destek olmaktadır.

İstanbul Modern – Ailece Sanat ve Müze Gezileri

  • Tarih ve Saat: 1 Ağustos Cumartesi ve 2 Ağustos Pazar, Ziyaret Saatleri: 10:00 - 18:00

  • Mekân: Karaköy, Beyoğlu

  • Açıklama: Çağdaş sanat müzesi, hafta sonları çocuklara ve ebeveynlerine yönelik rehberli sergi turları ile plastik sanat uygulamaları sunmaktadır. Sergilenen eserlerden esinlenen minikler, uzman müze eğitmenlerinin yönetiminde kendi özgün resim ve heykellerini tasarlamaktadır.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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