Bilim İnsanları Açıkladı: Home Office Çalışmanın Dezavantajları
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Pandemiyle birlikte milyonlarca çalışan için kalıcı hale gelen home office modeli; zaman tasarrufu, esnek çalışma saatleri ve daha iyi iş-yaşam dengesi gibi avantajlarıyla öne çıkıyor. Ancak son dönemde yayımlanan araştırmalar, uzaktan çalışmanın uzun vadede kariyer gelişiminden ruh sağlığına kadar birçok alanda beklenmeyen olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ortaya koyuyor.
İşte detaylar.
Kaynak: Haber; Forbes, Investopedia, Science, The Wall Street Journal, Microsoft Work Trend Index, Microsoft Research (Nature Human Behaviour) ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) yayımladığı araştırma ve raporlardan derlenmiştir. İlgili linkleri açıklamalarda bulabilirsiniz!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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