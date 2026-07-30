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Bilim İnsanları Açıkladı: Home Office Çalışmanın Dezavantajları

Bilim İnsanları Açıkladı: Home Office Çalışmanın Dezavantajları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.07.2026 - 08:32
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Pandemiyle birlikte milyonlarca çalışan için kalıcı hale gelen home office modeli; zaman tasarrufu, esnek çalışma saatleri ve daha iyi iş-yaşam dengesi gibi avantajlarıyla öne çıkıyor. Ancak son dönemde yayımlanan araştırmalar, uzaktan çalışmanın uzun vadede kariyer gelişiminden ruh sağlığına kadar birçok alanda beklenmeyen olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ortaya koyuyor.

İşte detaylar. 

Kaynak: Haber; Forbes, Investopedia, Science, The Wall Street Journal, Microsoft Work Trend Index, Microsoft Research (Nature Human Behaviour) ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) yayımladığı araştırma ve raporlardan derlenmiştir. İlgili linkleri açıklamalarda bulabilirsiniz! 

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Kariyeriniz Fark Etmeden Yavaşlayabilir

Kariyeriniz Fark Etmeden Yavaşlayabilir

Forbes tarafından yayımlanan ve küresel insan kaynakları platformu Deel'in araştırmasına dayandırılan değerlendirmeye göre, uzaktan çalışan birçok kişi fiziksel olarak ofiste bulunmamanın kariyerlerini olumsuz etkileyebileceğini düşünüyor. Araştırmada özellikle yöneticilerin sık gördükleri çalışanları daha kolay hatırladığı, önemli projelerde daha fazla görev verdiği ve terfi süreçlerinde daha görünür çalışanların öne çıkabildiği belirtiliyor. 

Uzmanlar bu durumu 'yakınlık ön yargısı (proximity bias)' olarak tanımlıyor.

Araştırmaya göre performans yüksek olsa bile yöneticilerle yüz yüze iletişimin azalması, çalışanların görünürlüğünü düşürebiliyor. Bu da özellikle tamamen uzaktan çalışan kişiler için kariyer basamaklarının daha yavaş ilerlemesine neden olabiliyor. Uzmanlar, şirketlerin çalışanları fiziksel varlıklarına göre değil, ortaya koydukları sonuçlara göre değerlendirmesi gerektiğini vurguluyor.

Sosyal İzolasyon Ruh Sağlığını Etkileyebiliyor

Sosyal İzolasyon Ruh Sağlığını Etkileyebiliyor

Science dergisinde yayımlanan ve Investopedia tarafından aktarılan kapsamlı araştırma ise home office çalışanların sosyal yaşamına odaklandı. 2011-2024 yılları arasındaki beş ulusal araştırmanın incelendiği çalışmada, uzaktan çalışmaya uygun mesleklerde çalışan kişilerin gün içinde daha fazla yalnız vakit geçirdiği belirlendi.

Sosyalleşme azalıyor, depresyon ve üzüntü artıyor! 

Araştırmaya göre bu kişiler iş çıkışında arkadaşlarıyla daha az sosyalleşiyor, günün tamamını yalnız geçirme olasılıkları artıyor ve özellikle tek başına yaşayan çalışanlarda üzüntü, depresif belirtiler ile ruh sağlığı hizmetlerine başvurma oranları daha yüksek görülüyor. Bilim insanları, bu etkinin en belirgin şekilde yalnız yaşayan çalışanlarda ortaya çıktığını ifade ediyor.

İş ve Özel Hayat Arasındaki Sınır Belirsizleşiyor

İş ve Özel Hayat Arasındaki Sınır Belirsizleşiyor

Evden çalışmanın en sık dile getirilen sorunlarından biri de iş ile özel hayat arasındaki çizginin giderek silikleşmesi. Microsoft'un yayımladığı Work Trend Index raporlarına göre uzaktan çalışan birçok kişi mesaiye daha erken başlıyor, işini daha geç saatlerde bırakıyor ve çalışma saatleri dışında da e-posta ile mesajlarını kontrol etmeye devam ediyor.

Araştırmacılar bu durumu 'her zaman ulaşılabilir olma' kültürü olarak tanımlıyor. 

Gün içinde işe verilen kısa molaların yerini sürekli çevrim içi olma hissi alırken, çalışanların zihinsel olarak işten uzaklaşmasının zorlaştığı belirtiliyor. Uzmanlara göre bu durum uzun vadede stres, tükenmişlik ve uyku kalitesinde düşüş gibi sorunlara zemin hazırlayabiliyor.

Daha Az Hareket, Daha Fazla Sağlık Riski

Daha Az Hareket, Daha Fazla Sağlık Riski

Uzaktan çalışmanın bir diğer dikkat çeken etkisi ise fiziksel aktivitenin azalması. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve ergonomi alanındaki araştırmalar, işe gidip gelirken yapılan yürüyüşlerin ve gün içindeki doğal hareketliliğin ortadan kalkmasının hareketsiz yaşam riskini artırdığına dikkat çekiyor.

Bilgisayar başında uzun süre oturmak; bel, boyun ve sırt ağrılarının yanı sıra kas-iskelet sistemi sorunlarıyla ilişkilendiriliyor. Uzmanlar, evden çalışan kişilerin gün içinde düzenli olarak ayağa kalkmasını, kısa yürüyüşler yapmasını ve çalışma ortamını ergonomik hale getirmesini öneriyor.

Yaratıcılık ve Ekip İçi İletişim Zayıflayabiliyor

Yaratıcılık ve Ekip İçi İletişim Zayıflayabiliyor

Uzaktan çalışmanın ekip dinamikleri üzerindeki etkileri de bilim insanlarının dikkatini çekiyor. Nature Human Behaviour'da yayımlanan araştırmalar, tamamen uzaktan çalışan ekiplerde farklı departmanlar arasındaki iletişimin zamanla azaldığını ve çalışanların daha dar bir çevreyle iletişim kurmaya başladığını ortaya koyuyor.

Araştırmacılara göre ofis ortamında kendiliğinden gerçekleşen kısa sohbetler, fikir alışverişleri ve anlık beyin fırtınaları yeni fikirlerin ortaya çıkmasında önemli rol oynuyor. Bu etkileşimlerin azalması ise yaratıcılığı ve inovasyonu olumsuz etkileyebiliyor.

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Tamamen Evden Çalışmak Yerine Hibrit Model Öne Çıkıyor

Tamamen Evden Çalışmak Yerine Hibrit Model Öne Çıkıyor

Wall Street Journal'ın derlediği güncel araştırmalar ise en dengeli çalışma modelinin hibrit sistem olabileceğine işaret ediyor. Bulgulara göre haftada bir veya iki gün ofise giden çalışanlar, tamamen uzaktan çalışanlara kıyasla daha yüksek iş tatmini yaşarken ekip arkadaşlarıyla bağlarını da daha güçlü koruyabiliyor. 

İşten ayrılma oranlarının da daha düşük olduğu görülüyor.

Buna karşılık tamamen uzaktan çalışanlarda yalnızlık hissi, kaygı ve işten ayrılmayı düşünme oranlarının daha yüksek olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre belirli günlerde yüz yüze çalışmayı sürdüren hibrit model, hem esnekliğin avantajlarını koruyor hem de sosyal etkileşim eksikliğinin oluşturduğu riskleri azaltabiliyor.

Uzmanlar Ne Öneriyor?

Araştırmalar, home office modelinin tamamen terk edilmesi gerektiğini söylemiyor. Ancak çalışanların düzenli sosyal etkileşim kurmasının, yöneticilerle iletişimini güçlendirmesinin ve şirketlerin performansı yalnızca fiziksel görünürlüğe göre değerlendirmemesinin büyük önem taşıdığı da vurgulanıyor.

Uzmanlara göre geleceğin çalışma modeli büyük olasılıkla tamamen ofis ya da tamamen ev değil; esneklik ile yüz yüze iletişimi dengeleyen hibrit sistemler olacak.

Siz hangisini tercih edersiniz: Ofiste çalışmak mı, evden çalışmak mı? 

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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