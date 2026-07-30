Bilim İnsanları Açıkladı: Home Office Çalışmanın Dezavantajları

Forbes tarafından yayımlanan ve küresel insan kaynakları platformu Deel'in araştırmasına dayandırılan değerlendirmeye göre, uzaktan çalışan birçok kişi fiziksel olarak ofiste bulunmamanın kariyerlerini olumsuz etkileyebileceğini düşünüyor. Araştırmada özellikle yöneticilerin sık gördükleri çalışanları daha kolay hatırladığı, önemli projelerde daha fazla görev verdiği ve terfi süreçlerinde daha görünür çalışanların öne çıkabildiği belirtiliyor.

Uzmanlar bu durumu 'yakınlık ön yargısı (proximity bias)' olarak tanımlıyor.

Araştırmaya göre performans yüksek olsa bile yöneticilerle yüz yüze iletişimin azalması, çalışanların görünürlüğünü düşürebiliyor. Bu da özellikle tamamen uzaktan çalışan kişiler için kariyer basamaklarının daha yavaş ilerlemesine neden olabiliyor. Uzmanlar, şirketlerin çalışanları fiziksel varlıklarına göre değil, ortaya koydukları sonuçlara göre değerlendirmesi gerektiğini vurguluyor.