Ağustos 2026’dan Ağustos 2027’ye: Hayatımızı Değiştirecek Tutulma Dönemi

2026 yazının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan 12 Ağustos 2026 Aslan burcundaki Tam Güneş Tutulması, bu bir yıllık dönemin en güçlü başlangıç noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Aslan burcu; cesaret, liderlik, yaratıcılık, aşk, sahneye çıkmak ve kendini ortaya koymakla ilişkilendirilir. Bu nedenle bu tutulma, astrolojik yorumlarda “kendi hikayeni yeniden yazma” zamanı olarak değerlendirilir.

Bazı kişiler için yeni bir aşk kapısı açılırken, bazıları için kariyerde görünür olacağı önemli fırsatlar gündeme gelebilir. Uzun süredir ertelenen kararlar, hayaller ve kişisel hedefler bu dönemde daha fazla önem kazanabilir.