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Ağustos 2026’dan Ağustos 2027’ye: Hayatımızı Değiştirecek Tutulma Dönemi

Ağustos 2026’dan Ağustos 2027’ye: Hayatımızı Değiştirecek Tutulma Dönemi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.07.2026 - 08:38
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Sıkı durun, Ağustos ayı ile birlikte gökyüzü büyük bir değişimin kapısını aralıyor. Peş peşe gelecek tutulmalar, astrolojide aşk, kariyer, para, ilişkiler ve hayat yönümüzde önemli değişimlerin gündeme gelebileceği bir süreç olarak yorumlanıyor. Ağustos 2026’da başlayıp Ağustos 2027’ye kadar devam edecek tutulma döneminde herkes kendi hikayesinde yeni bir sayfa açabilir.

Peki Ağustos ayından itibaren 1 yıl sürecek tutulma döneminde burçları neler bekliyor? Hayatımız nasıl değişecek? 

İşte detaylar!

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12 Ağustos 2026 Aslan Güneş Tutulması: Yeni Dönemin İlk Büyük İşareti

12 Ağustos 2026 Aslan Güneş Tutulması: Yeni Dönemin İlk Büyük İşareti

2026 yazının en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan 12 Ağustos 2026 Aslan burcundaki Tam Güneş Tutulması, bu bir yıllık dönemin en güçlü başlangıç noktalarından biri olarak öne çıkıyor.

Aslan burcu; cesaret, liderlik, yaratıcılık, aşk, sahneye çıkmak ve kendini ortaya koymakla ilişkilendirilir. Bu nedenle bu tutulma, astrolojik yorumlarda “kendi hikayeni yeniden yazma” zamanı olarak değerlendirilir.

Bazı kişiler için yeni bir aşk kapısı açılırken, bazıları için kariyerde görünür olacağı önemli fırsatlar gündeme gelebilir. Uzun süredir ertelenen kararlar, hayaller ve kişisel hedefler bu dönemde daha fazla önem kazanabilir.

Ağustos 2026 – Ağustos 2027 Tutulma Takvimi: Gökyüzünde Kritik Tarihler

Ağustos 2026 – Ağustos 2027 Tutulma Takvimi: Gökyüzünde Kritik Tarihler

Peş peşe altı tutulma gerçekleşecek. Hatta biraz daha geçmişe bakarsak, tutulma enerjisi 17 Şubat 2026 Kova Güneş Tutulması ve Güçlü Aslan-Kova ekseni dönemi ile başlamıştı. 

  • 12 Ağustos 2026 – Aslan Burcunda Tam Güneş Tutulması

Bir yıllık dönemin başlangıç enerjisini taşıyan bu tutulma; cesaret, yaratıcılık ve kişisel dönüşüm temalarını öne çıkarıyor. Kendini geri planda tutan kişiler için yeni bir sahne açılabilir. Yeni projeler, dikkat çeken başlangıçlar ve hayat yönünü değiştirecek kararlar gündeme gelebilir.

  • 28 Ağustos 2026 – Balık Burcunda Ay Tutulması

Duygusal olarak tamamlanması gereken konuların görünür hale gelebileceği bir dönem. Geçmiş ilişkiler, eski alışkanlıklar ve artık taşınmak istenmeyen yükler yeniden değerlendirilebilir. Bazı vedalar, yeni başlangıçların önünü açabilir.

  • 6 Şubat 2027 – Kova Burcunda Güneş Tutulması

Gelecek planları, teknoloji, sosyal çevreler ve yeni fikirler açısından dikkat çekici bir dönem. Farklı insanlarla kurulacak bağlantılar, yeni projeler ve alışılmış düzenin dışına çıkma isteği güçlenebilir.

  • 20 Şubat 2027 – Başak Burcunda Ay Tutulması

Ve işte her şeyi değiştirmek için en doğru zaman: Hayatı yeniden düzenleme zamanı! Çalışma düzeni, günlük alışkanlıklar ve kişisel hedeflerde değişimler yaşanabilir. Daha verimli ve dengeli bir yaşam kurma ihtiyacı öne çıkabilir.

  • 2 Ağustos 2027 – Aslan Burcunda Tam Güneş Tutulması

Ağustos 2026’da başlayan temaların yeniden gündeme geldiği önemli bir dönemeç. Kariyer, aşk, yaratıcılık ve kişisel hedeflerle ilgili alınan kararların sonuçları görünür hale gelebilir.

  • 17 Ağustos 2027 – Kova Burcunda Ay Tutulması

Bir yıllık tutulma döneminin son önemli durağı. Sosyal çevreler, gelecek planları ve hayat hedefleri yeniden değerlendirilebilir. Kişisel özgürlük ile toplumsal bağlar arasında yeni bir denge kurulabilir.

Dünyada Yeni Dengeler Mi Kuruluyor? Tutulmaların Büyük Temaları

Dünyada Yeni Dengeler Mi Kuruluyor? Tutulmaların Büyük Temaları

Astrolojik yorumlara göre bu bir yıllık tutulma dönemi, yalnızca bireysel hayatlarda değil, kolektif alanda da önemli başlıkları gündeme getirebilir. Aslan ve Kova ekseni; liderlik, güç dengeleri, teknoloji, özgürlük ve toplumların geleceği gibi konularla ilişkilendirilir.

Bu nedenle Ağustos 2026’dan Ağustos 2027’ye kadar olan süreçte:

Yeni liderlik anlayışları, teknolojik gelişmeler, yapay zekadaki ilerlemeler, toplumsal hareketler ve eski düzenlerin sorgulanması gibi temaların daha fazla konuşulabileceği düşünülüyor.

Gökyüzünün ana sorusu ise şu olabilir:

Bireysel olarak kendi ışığımızı nasıl göstereceğiz ve değişen dünyada nasıl yeni bir yer edineceğiz?

Aşk, Para ve Kariyerde Yeni Dönem: 12 Burcu Neler Bekliyor?

Aşk, Para ve Kariyerde Yeni Dönem: 12 Burcu Neler Bekliyor?
  • Koç

Koç burçları için cesaret isteyen adımların zamanı olabilir. Tutulmalar, yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri, kendilerini gösterebilecekleri ve tutkularının peşinden gidebilecekleri bir dönemi işaret ediyor.

Aşk hayatında daha heyecanlı gelişmeler yaşanabilir. Bekar Koçlar için dikkat çekici bir karşılaşma, ilişkisi olanlar için ise birlikte yeni bir hedef belirleme gündeme gelebilir. Kariyerde ise fark edilmek, öne çıkmak ve liderlik almak önemli hale gelebilir.

  • Boğa

Boğa burçları için güven alanlarını yeniden şekillendirecek gelişmeler öne çıkabilir. Ev, aile, kariyer ve maddi hedefler arasında yeni bir denge kurma ihtiyacı doğabilir.

Bu dönemde finansal anlamda daha sağlam adımlar atma fırsatları ortaya çıkabilir. Aşk hayatında ise geçmişten gelen bazı konuların kapanması ve daha güçlü bağlar kurma isteği öne çıkabilir.

  • İkizler

İkizler burçları için yeni fikirler, yeni insanlar ve yeni yollar dikkat çekiyor. Eğitim, iletişim, seyahat veya farklı çevrelerden gelecek fırsatlar hayatın yönünü değiştirebilir.

Aşk hayatında zihinsel uyum ve güçlü iletişim önem kazanabilir. Kariyerde ise kendini anlatma, yeni projeler geliştirme ve dikkat çekici bağlantılar kurma fırsatı doğabilir.

  • Yengeç

Yengeç burçları için değerlerini yeniden keşfedecekleri bir dönem olabilir. Kendi yeteneklerini daha fazla önemsemek ve maddi güvenlerini güçlendirmek ön plana çıkabilir.

Aşk hayatında daha net kararlar alınabilir. Kariyerde ise emeğin karşılığını alma, yeni gelir fırsatları veya yeteneklerini kazanca dönüştürme temaları gündeme gelebilir.

  • Aslan

Tutulma döneminin en çok dikkat çektiği burçlardan biri Aslan. Bu süreç, hayatında büyük bir yön değişimi yaratabilecek başlangıçlara işaret edebilir.

Aşk hayatında güçlü karşılaşmalar, tutkulu ilişkiler veya mevcut ilişkide önemli kararlar gündeme gelebilir. Kariyerde ise görünürlük artabilir; yeni projeler, başarılar ve kendini kanıtlama fırsatları öne çıkabilir. Aslanlar için bu dönem “sahneye çıkma” zamanı olabilir.

  • Başak

Başak burçları için perde arkasında gerçekleşen büyük dönüşümler öne çıkabilir. Eski yüklerden kurtulmak, hayatı sadeleştirmek ve yeni bir düzen oluşturmak önemli hale gelebilir.

Aşk hayatında geçmişten gelen duygular yeniden değerlendirilebilir. Kariyerde ise daha verimli çalışma yöntemleri geliştirmek ve uzun vadeli planlar yapmak için güçlü bir dönem olabilir.

  • Terazi

Terazi burçları için sosyal çevreler, arkadaşlıklar ve gelecek hedefleri hareketlenebilir. Yeni insanlarla tanışmak, güçlü bağlantılar kurmak ve ortak projelerde yer almak mümkün olabilir.

Aşk hayatında arkadaşlıktan aşka dönüşen hikayeler gündeme gelebilir. Kariyerde ise ekip çalışmaları, iş birlikleri ve çevreden gelen fırsatlar önemli rol oynayabilir.

  • Akrep

Akrep burçları için kariyer ve toplum önündeki duruş büyük önem kazanabilir. Daha fazla sorumluluk almak, hedef büyütmek ve kendi gücünü ortaya koymak isteyebilirler.

Aşk hayatında güçlü ve dönüştürücü ilişkiler gündeme gelebilir. Kariyerde ise uzun süredir verilen emeklerin karşılığını alma veya yeni bir yön belirleme zamanı olabilir.

  • Yay

Yay burçları için ufuk genişleten gelişmeler öne çıkıyor. Yeni eğitimler, farklı kültürler, uzaklarla bağlantılar ve hayat görüşünü değiştirecek deneyimler gündeme gelebilir.

Aşk hayatında farklı bir çevreden gelen biriyle etkileyici bir karşılaşma yaşanabilir. Kariyerde ise yeni alanlara yönelmek, cesur kararlar almak ve büyüme fırsatlarını değerlendirmek mümkün olabilir.

  • Oğlak

Oğlak burçları için ortaklıklar, finansal paylaşımlar ve güçlü bağlar önem kazanabilir. Hayatında kiminle yol yürüdüğünü yeniden değerlendireceği bir dönem olabilir.

Aşk hayatında derinleşen ilişkiler, ciddi kararlar veya duygusal dönüşümler yaşanabilir. Kariyerde ise ortaklı projeler ve maddi stratejiler öne çıkabilir.

  • Kova

Kova burçları bu tutulma döneminin en güçlü oyuncularından biri olabilir. Hayat tarzı, ilişkiler ve gelecek planları açısından önemli değişimler gündeme gelebilir.

Aşk hayatında yeni bir dönem başlayabilir; ilişkilerde özgürlük ve bağlılık dengesi yeniden kurulabilir. Kariyerde ise yenilikçi fikirler, teknoloji ve farklı projeler sayesinde dikkat çekici fırsatlar doğabilir.

  • Balık

Balık burçları için günlük yaşamı ve geleceği yeniden düzenleme zamanı olabilir. Çalışma hayatında yeni sistemler kurmak, kendine daha iyi bir yol çizmek önem kazanabilir.

Aşk hayatında duygusal netleşmeler yaşanabilir. Kariyerde ise yetenekleri daha görünür hale getirmek ve uzun vadeli başarı için sağlam adımlar atmak mümkün olabilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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