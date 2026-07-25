2026 Geyik Dolunayı’nın En Şanslıları: Bu 4 Burcun Hayatı Değişecek!
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Her zamanki dolunay etkisini unutun! Temmuz ayında Kova burcunda gerçekleşecek Geyik Dolunayı, gökyüzünde adeta bir özgürlük ve yenilik devrimi başlatıyor. Hayatımızda bize yük olan, eskimiş ve alışılmış tüm düzenleri yerle bir eden bu ezber bozan enerjiden en büyük payı ise hava ve ateş elementinin dinamik temsilcileri alacak.
Kimi aşkta rutini kırıp sahnede parlayacak, kimi ise hayatının kontrolünü eline alıp tam anlamıyla yeniden doğacak. İşte 2026 Geyik Dolunayı’nın en şanslı 4 burcu!
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Nedir Bu Geyik Dolunayı?
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İkizler
Terazi
Yay
Kova
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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