2026 Geyik Dolunayı’nın En Şanslıları: Bu 4 Burcun Hayatı Değişecek!

Her zamanki dolunay etkisini unutun! Temmuz ayında Kova burcunda gerçekleşecek Geyik Dolunayı, gökyüzünde adeta bir özgürlük ve yenilik devrimi başlatıyor. Hayatımızda bize yük olan, eskimiş ve alışılmış tüm düzenleri yerle bir eden bu ezber bozan enerjiden en büyük payı ise hava ve ateş elementinin dinamik temsilcileri alacak.

Kimi aşkta rutini kırıp sahnede parlayacak, kimi ise hayatının kontrolünü eline alıp tam anlamıyla yeniden doğacak. İşte 2026 Geyik Dolunayı’nın en şanslı 4 burcu!