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Güneş Aslan Burcuna Geçiyor: En Şansı 4 Burç Belli Oldu

Güneş Aslan Burcuna Geçiyor: En Şansı 4 Burç Belli Oldu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.07.2026 - 14:12
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22 Temmuz’da Güneş’in Aslan burcuna geçişiyle birlikte gökyüzünde çok daha cesur, yaratıcı ve görünür olmayı destekleyen bir dönem başlıyor. 22 Ağustos 2026'ya kadar Aslan burcunda ilerleyecek olan Güneş, Başak burcuna geçmeden önce bazılarımızın hayatını değiştirecek. 

Astrolojik yorumlara göre bu süreçte bazı burçlar şansı bulacak, yeteneklerini ortaya çıkaracak ve istedikleri hayata kavuşma fırsatı elde edecek! 

İşte Güneş Aslan döneminden en çok etkilenecek 4 burç

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Güneş Aslan Burcunda: Sahneye Çıkma ve Fırsatları Yakalama Zamanı

Güneş Aslan Burcunda: Sahneye Çıkma ve Fırsatları Yakalama Zamanı

Güneş’in Aslan burcuna geçişi, astrolojide öz güven, yaratıcılık ve kendini ortaya koyma temalarının güçlendiği bir dönem olarak yorumlanır. Zira Aslan, dikkat çekmek, liderlik etmek, yetenekleri sergilemek ve kalpten gelen hedeflerin peşinden gitmekle ilişkilendirilir.

Tam da bu yüzden önümüzdeki bir aylık süreçte, “Ben ne istiyorum?” sorusu her zamankinden çok daha fazla gündeme gelebilir. İnsanlar yeteneklerini göstermek, yeni projelere başlamak, kariyerinde fark edilmek veya uzun süredir ertelediği adımları atmak konusunda daha istekli hissedebilirler.

Astrolojik yorumlarda Güneş’in Aslan’daki ilerleyişi, Jüpiter’in de Aslan burcundaki konumu nedeniyle büyüme, fırsat ve genişleme temalarıyla birlikte ele alınır. Bu nedenle bazı burçlar için daha fazla görünürlük, cesaret ve yeni bağlantılar öne çıkabilir.

En Şanslı 4 Burç

- Aslan: Sahne Senin

Güneş'in kendi burcuna geçmesiyle birlikte enerjin yükseliyor ve kendini her zamankinden daha güçlü hissedebilirsin. Üstelik Jüpiter'in de Aslan burcunda ilerlemesi, geleceğe dair umutlarını besleyen fırsatları daha görünür hale getirebilir. Astrolojik yorumlara göre bu dönem beklemek yerine harekete geçen Aslanlar kazançlı çıkabilir.

Çevrenden duyacağın bir öneri ya da bir arkadaşının attığı adım sana da ilham verebilir. Normalde üzerinde uzun uzun düşündüğün bir konuda bu kez iç sesini dinleyerek hızlı davranabilir, doğru zamanda doğru hamleyi yapabilirsin.

- Yengeç: Yeteneklerini Öne Çıkar

Güneş'in Aslan burcuna geçmesiyle birlikte maddi konular ve kişisel değerlerin ön plana çıkıyor. Uzun zamandır fark edilmeyen bir yeteneğini kazanca dönüştürmek ya da yeni bir gelir kapısı oluşturmak için uygun bir süreç başlayabilir.

Kendini anlatmaktan çekinmemen gereken bir dönemdesin. Bir arkadaşından alacağın geri bildirim ya da tavsiye, fikirlerini daha güçlü sunmana yardımcı olabilir. Şimdi yeteneklerini saklamak yerine onları görünür kılmanın zamanı.

- Yay: Macera Seni Bekliyor

Senin için bolluk sadece maddi kazançtan ibaret değil; yeni deneyimler, yeni bilgiler ve keşifler de en büyük zenginliklerden biri. Güneş ve Jüpiter'in destekleyici etkisiyle seyahat planları yapmak, eğitim almak ya da uzun zamandır merak ettiğin bir alanda kendini geliştirmek isteyebilirsin.

Bu süreçte konfor alanının dışına çıktıkça şansın da büyüyebilir. Merakını takip etmek ve önüne çıkan fırsatları değerlendirmek, seni düşündüğünden çok daha farklı kapılara ulaştırabilir.

- Koç: Neşeli ve Yaratıcı

Güneş'in Aslan burcuna geçişini en hızlı hissedecek burçlardan biri sensin. İçindeki üretme isteği yeniden canlanırken, seni mutlu eden şeylere daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsin. Yaratıcılığını ortaya koyacağın her adım bu dönemde yeni fırsatlara dönüşebilir.

Arkadaşlarınla geçireceğin keyifli anlar, hobilerin ya da çocuklarla ilgili konular sana beklenmedik mutluluklar getirebilir. Bu dönemde hayatın tadını çıkaran Koçlar, bolluk enerjisini daha kolay yakalayabilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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