Güneş Aslan Burcuna Geçiyor: En Şansı 4 Burç Belli Oldu
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22 Temmuz’da Güneş’in Aslan burcuna geçişiyle birlikte gökyüzünde çok daha cesur, yaratıcı ve görünür olmayı destekleyen bir dönem başlıyor. 22 Ağustos 2026'ya kadar Aslan burcunda ilerleyecek olan Güneş, Başak burcuna geçmeden önce bazılarımızın hayatını değiştirecek.
Astrolojik yorumlara göre bu süreçte bazı burçlar şansı bulacak, yeteneklerini ortaya çıkaracak ve istedikleri hayata kavuşma fırsatı elde edecek!
İşte Güneş Aslan döneminden en çok etkilenecek 4 burç.
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Güneş Aslan Burcunda: Sahneye Çıkma ve Fırsatları Yakalama Zamanı
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En Şanslı 4 Burç
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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