Gece Yatağa Girince Düşünmeye Başlayan 4 Burç: Uykuyu Unutup Hayallere Dalıyorlar!

Yengeç burçları için geceler, duygu muhasebesi zamanı olabilir. Gün içinde herkese yetişmeye, sevdiklerinin yanında olmaya ve güçlü görünmeye çalışsalar da yatağa girdiklerinde kendi iç dünyalarına dönebilirler.

İşte tam da bu noktada günün herhangi bir anında yaşanan küçük bir olay bile gece akıllarına gelebilir. Bir arkadaşının söylediği cümle, geçmişte yaşanan güzel bir anı veya “Acaba şöyle yapsaydım ne olurdu?” diye düşündükleri bir konu zihinsel bir yolculuğa dönüşebilir.

Bazen sadece eski fotoğraflara bakıp duygulanmak, bazen de gelecekle ilgili hayaller kurmak onların gece rutinlerinden biri olabilir. Yani Yengeç için yatak, sadece uyku yeri değil; biraz da düşüncelerin dolaştığı bir alan olabilir.