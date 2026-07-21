Gece Yatağa Girince Düşünmeye Başlayan 4 Burç: Uykuyu Unutup Hayallere Dalıyorlar!
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Yatağa girer girmez uyuyanlardan mısınız, yoksa dakikalarca hatta bazen saatlerce kafasının içindeki sesi susturamayanlardan mı? Gün içinde bastırılan düşünceler, cevaplanmamış sorular ve akla takılan küçük detaylar gece sessizliğinde ortaya çıkar. Bu yüzden bazı burçlar için uyku öncesi saatler adeta bir düşünce maratonuna dönüşebilir. Peki, uyumadan önce ne düşünüyorlar?
İşte gece yatağa girince düşünmeye başlayan 4 burç.
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Başak
Akrep
Kova
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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