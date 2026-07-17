article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Yalnızlığı Sevmeyen 4 Burç: Tek Başına Kalamıyorlar

Yalnızlığı Sevmeyen 4 Burç: Tek Başına Kalamıyorlar

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.07.2026 - 13:17
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bazı insanlar yalnız kaldığında kendini dinleme fırsatı bulurken bazıları için mutluluk, hayatı biriyle paylaşınca daha anlamlı hale gelir. Tek başına geçirilen zaman onlara kötü gelmese bile uzun süre iletişimden uzak kalmak enerjilerini düşürebilir.

Etrafında her daim birileri olan, telefon rehberi kalabalıkken rahat eden o kişilerin kim olduğunu ise astroloji ile açıklamak mümkün. Astrolojiye göre bazı burçlar, duygusal bağları ve yakın ilişkileri hayatlarının merkezine koydukları için yalnızlıkla araları çok iyi olmayabilir.

İşte yalnızlıkla arası pek iyi olmayan o burçlar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yengeç

Yengeç burcu, yalnızlığı sevmeyen burçların başında gelir çünkü onun için hayatın en önemli parçalarından biri aidiyet hissidir. Kendi dünyasına çekilmeyi ve sakin zaman geçirmeyi sevse de uzun süre sevdiği insanlardan uzak kalmak ona iyi gelmeyebilir. Yengeç için evin sıcaklığı, tanıdık bir ses ya da samimi bir sohbet büyük bir güven alanı oluşturur.

Duygularını kolay kolay herkesle paylaşmasa da bağ kurduğu insanlarla arasında güçlü bir yakınlık oluşur. Bu nedenle yalnız kaldığında çoğu zaman sessizlikten değil, paylaşacak bir şeylerinin olmamasından rahatsız olabilir. Güzel bir sohbet, küçük bir mesaj ya da sevdiği biriyle geçirilen birkaç saat bile onun ruh halini değiştirebilir.

Akrep

Akrep

Akrep burcu dışarıdan bakıldığında güçlü, bağımsız ve kendi başına hareket edebilen biri gibi görünür. Ancak işin duygusal tarafına bakıldığında Akrep, aslında derin bağlara oldukça önem veren burçlardan biridir. Her insanı hayatına almaz ama güvendiği kişilerle kurduğu ilişkiler onun için çok değerlidir.

Akrep için mesele kalabalıklar içinde olmak değil, gerçek bir bağ hissedebilmektir. Yüzeysel sohbetlerden çok samimi konuşmaları tercih eder. Uzun süre kendini kapattığında kendi düşünceleriyle fazla baş başa kalabilir ve bu durum onu yorabilir. Onu iyi hissettiren şey ise yanında gerçekten kendisi olabildiği insanların bulunmasıdır.

Balık

Balık burcu hayal dünyası geniş, duyguları yoğun ve empati gücü yüksek burçlardan biridir. Tek başına kaldığında kendi dünyasına dalabilse de hislerini paylaşabileceği, kendisini anlayacak birinin olması onun için büyük önem taşır.

Balık burcu için hayat sadece yaşananlardan değil, yaşananların paylaşılmasından da oluşur. Bir anıyı anlatmak, bir duyguyu paylaşmak ya da birinin onu gerçekten dinlediğini hissetmek ona iyi gelir. Fazla uzun süren yalnızlık dönemlerinde ise düşünceleri içinde kaybolabilir ve kendini daha hassas hissedebilir.

Boğa

Boğa

Boğa burcu genellikle sakin, huzurlu ve kendi halinde biri olarak bilinir. Ancak bu durum onun yalnızlığı sevdiği anlamına gelmez. Boğa, sevdiği insanlarla kaliteli zaman geçirmekten ve hayatın güzel taraflarını paylaşmaktan büyük keyif alır.

Güzel bir yemek, uzun bir sohbet, birlikte izlenen bir film ya da küçük bir hafta sonu planı Boğa için mutluluk kaynağı olabilir. Kendi alanına ihtiyaç duysa da tamamen kopuk bir yaşam ona göre değildir. Sevdiği insanların yanında olmak, onun kendini güvende ve huzurlu hissetmesini sağlar.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın