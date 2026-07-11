Her Şeye Geç Kalan 4 Burç: Randevulara Asla Zamanında Yetişemiyorlar

İkizler burcu her zaman erken çıkmayı hedefler ancak bu hedefine ulaşmak pek de kolay olmaz. Zira yola çıkmadan önce hızlıca bir mesaj yanıtlar, belki bir selfie çeker ve sosyal medyada paylaşır. Birkaç dakika derken, bu süre hızla uzamaya başlar ve kendini sosyal medyanın büyülü dünyasında kaybolmuş bulur.

Üstelik yolda tanıdığı biriyle karşılaşma ve ayaküstü bir sohbet etme ihtimali de bir hayli yüksektir. Ama bu sohbetler, İkizler burcunun sosyal yönünü ortaya çıkarır ve genellikle uzun sürer. Tabii bu durumda zamanın nasıl geçtiğini de unutur.

Siz siz olun, bir İkizler burcu 'Şuraya iki dakika uğrayayım.' derse onu yakın zamanda beklemeyin. Çünkü bu iki dakika da hiçbir zaman gerçekten iki dakika olmaz. Kısacası İkizler burcu yola ne kadar erken çıkarsa çıksın, sonuçta geç kalır!