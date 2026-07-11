Her Şeye Geç Kalan 4 Burç: Randevulara Asla Zamanında Yetişemiyorlar
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Randevulara, buluşmalara, davetlere hep birkaç dakika da olsa geç kalırlar! Bazı burçlar için zaman kavramı biraz farklı işler. Kimi hazırlanırken saatin nasıl geçtiğini unutur, kimi yolda oyalanır, kimi de 'hemen çıkıyorum' der ama o 'hemen' herkesin bildiği anlamda değildir. Peki, her yere ve her şeye geç kalan burçlar hangileridir?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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