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Her Şeye Geç Kalan 4 Burç: Randevulara Asla Zamanında Yetişemiyorlar

Her Şeye Geç Kalan 4 Burç: Randevulara Asla Zamanında Yetişemiyorlar

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.07.2026 - 10:21
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Randevulara, buluşmalara, davetlere hep birkaç dakika da olsa geç kalırlar! Bazı burçlar için zaman kavramı biraz farklı işler. Kimi hazırlanırken saatin nasıl geçtiğini unutur, kimi yolda oyalanır, kimi de 'hemen çıkıyorum' der ama o 'hemen' herkesin bildiği anlamda değildir. Peki, her yere ve her şeye geç kalan burçlar hangileridir?

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İkizler

İkizler

İkizler burcu her zaman erken çıkmayı hedefler ancak bu hedefine ulaşmak pek de kolay olmaz. Zira yola çıkmadan önce hızlıca bir mesaj yanıtlar, belki bir selfie çeker ve sosyal medyada paylaşır. Birkaç dakika derken, bu süre hızla uzamaya başlar ve kendini sosyal medyanın büyülü dünyasında kaybolmuş bulur.

Üstelik yolda tanıdığı biriyle karşılaşma ve ayaküstü bir sohbet etme ihtimali de bir hayli yüksektir. Ama bu sohbetler, İkizler burcunun sosyal yönünü ortaya çıkarır ve genellikle uzun sürer. Tabii bu durumda zamanın nasıl geçtiğini de unutur.

Siz siz olun, bir İkizler burcu 'Şuraya iki dakika uğrayayım.' derse onu yakın zamanda beklemeyin. Çünkü bu iki dakika da hiçbir zaman gerçekten iki dakika olmaz. Kısacası İkizler burcu yola ne kadar erken çıkarsa çıksın, sonuçta geç kalır!

Terazi

Terazi

Terazi burcu için evden çıkmak adeta bir karar verme maratonuna dönüşür. Her sabah aynı ritüeli yaşar: Dolapları karıştırır ve 'Acaba bugün hangi kıyafetimi giysem?' diye düşünür. Bir elbise seçer ancak birkaç dakika sonra aklı başka bir parçada kalır. 'Belki bu ayakkabı daha iyi gider?' diye düşünür. Sonra çanta seçimi gelir, 'Bu çanta daha mı uygun olur?' diye sorar kendine.

Bir Terazi burcu için kıyafet seçmek, bir sanat eseri yaratmak kadar hassas ve titiz bir süreçtir. Her detayın mükemmel olmasını ister. Ancak bu mükemmeliyetçilik, zaman zaman onu zorlar. Çünkü son anda kıyafetlerini değiştirmeye karar verir. Belki de bu yüzden çoğu zaman randevularına birkaç dakika da olsa geç kalır.

Unutmayın, o her zaman bir moda defilesine gider gibi hazırlanır!

Yay

Yay

Yay burcu zamanı biraz farklı algılar. Onlar için zamanın akışı, bir nevi 'Nasıl olsa yetişirim.' düşüncesiyle şekillenir. Gözlerini açtıklarında, bir gözleri hep saatin üzerindedir ancak bu onların zamanla yarıştıkları anlamına gelmez. Aksine, onlar zamanla dans eder, onun ritmine ayak uydurur ve genellikle son dakikada sahneye çıkar.

Bir Yay burcunun hazırlanma süreci, genellikle bir seremoniye benzer. Onlar için bu süreç, sadece bir yerlere yetişmekten çok daha fazlasını ifade eder. Bir gözleri aynada, diğer gözleri ise saatin üzerinde olur. Ancak bu süreç, onların tahmin ettiği süreden genellikle daha uzun sürer. On dakika gibi görünen bu süreç, bir bakmışsınız yarım saati aşmıştır bile.

Üstelik evden çıkmadan biraz dans eden, biraz eğlenen ve hiçbir eğlenceyi kaçırmayan Yay burcu, trafik durumunu, yolun durumunu ve olası aksilikleri genellikle hesaba katmaz. Sonuç mu? Zaten onlar için hayat bir maceradan ibarettir ve bu macerada zaman kavramı biraz esnek bir yapıya sahiptir. Yani biraz daha bekleyeceksiniz!

Balık

Balık

Balık burcu için zaman, genellikle esnek ve akıcı bir kavramdır; sanki bir nehir gibi sürekli akıp giden ve onun kontrolü dışında ilerleyen bir şeydir. Bir sabah, evden çıkmak üzereyken bir anda radyodan dökülen bir şarkıya kulak kabartabilir. Belki de o şarkı, onu geçmişe götürür, belki de bir anıyı canlandırır. Ve işte o anda, zamanın nasıl hızla ilerlediğini unutur.

Ya da belki de telefonunda gezinirken bir sosyal medya gönderisine takılır, bir video izler, bir arkadaşına mesaj atar. Bu sırada dış dünyadan kopar, kendi dünyasına dalıp gider. 'Biraz daha kalabilirim.' diye düşünür, 'Zaten yetişirim.' diye kendini avutur. Ancak o 'biraz daha' dediği anlar, dakikaları hızla tüketir.

Belki de evden çıkmadan önce 'Şunu da halledeyim.' der ve bir işe daha el atar. Belki bir çiçeği sulamak, belki bir kitabı yerine koymak, belki de bir not almak... Ancak bu 'şunu da' dediği işler, zamanı hızla tüketir ve o bunu fark etmez. İşte tüm bu anlarda Balık burcu, zamanın nasıl hızla ilerlediğini unutur. Kendi dünyasına o kadar dalar ki, dış dünyanın zamanı ile kendi zamanı arasındaki bağlantıyı koparır.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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