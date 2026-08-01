Çeşme, Bodrum Herkese Lazım…

Ağustos ayına adım attık. Tatil sezonu yavaş yavaş nihayete ererken, önümüzdeki günlerde ekranlarda ve sosyal medyada yine o bildik görüntüleri izlemeye başlayacağız. Çeşme ve Bodrum plajlarından arşiv görüntüleri servis edilecek; ardından malum tartışmalar yeniden alevlenecek.

Çünkü son birkaç yıldır olduğu gibi bu yıl da tatil yapan da yapmayan da üç konuya odaklandı:

'Çeşme ve Bodrum bomboş…'

'Fiyatlar çok pahalı…'

'Herkes Yunan adalarında…'

Bu üç cümle artık sıradan birer yorum olmaktan çıktı; kahvede, takside, berberde, uçakta, sokakta, kısacası hayatın her alanında yankılanan ortak bir toplumsal gündem hâline geldi.

Görünen o ki bu tartışmalar önümüzdeki kış da, gelecek yaz da devam edecek. Çünkü sosyal medya bu başlıkları adeta besliyor. On binlerce beğeni, binlerce yorum ve milyonlarca görüntülenme, tartışmaların sürekli büyümesine neden oluyor.

Yorumları okuduğumuzda ise Türkiye'nin en önemli iki turizm destinasyonu olan Çeşme ve Bodrum'a yönelik tepkinin, hatta zaman zaman düşmanlığa varan eleştirilerin hiç olmadığı kadar arttığını görüyoruz.