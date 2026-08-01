Yüzerken Çanta Dolusu Para Buldular: Polis Hepsine El Koydu
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Kaynak: https://www.maltatoday.com.mt/news/co...
İtalya’nın dünyaca ünlü tatil adası Sicilya’da serinlemek için denize giren tatilciler, adeta aksiyon filmlerini aratmayan olağanüstü bir olayla karşı karşıya kaldı. Adanın güney kıyısında yer alan Ragusa iline bağlı Casuzze Plajı’nda yüzen vatandaşlar, su yüzeyinde sürüklenen mühürlü çantaları fark ederek merakla kıyıya taşıdı. Çantaları açan tatilciler, içlerinin deste deste Euro banknotlarıyla dolu olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Kıyıya vuran serveti gören görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede İtalyan emniyet güçleri sevk edildi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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