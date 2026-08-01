Yüzerken Çanta Dolusu Para Buldular: Polis Hepsine El Koydu

Müfettişlerin yürüttüğü detaylı incelemeler, sıra dışı olayın arkasında deniz aşırı bir kaçakçılık girişiminin yer aldığını gösteriyor. Nakit servetin, Malta’dan Sicilya’ya doğru seyreden 5,5 metre uzunluğundaki bir sürat teknesinden denize bırakıldığı belirlendi. Seyir halindeyken motor arızası yaşayan ve yakıtı tükenen tekne akıntıyla kıyıya sürüklenirken, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaklaştığını fark eden şüpheliler delilleri karartmak amacıyla para dolu çantaları sulara fırlattı.

Ragusa Emniyet Müdürü Salvatore Fazzino, teknenin yaşanan mekanik arıza sayesinde yakalanabildiğini ifade ederek olası bir kaçakçılık ağının çökertildiğini açıkladı. İçinde üç yetişkin ve bir çocuğun yer aldığı sürat teknesi detaylı inceleme yapılması amacıyla limana çekilirken, olayla bağlantılı soruşturma çok yönlü biçimde sürdürülüyor.