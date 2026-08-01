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Yüzerken Çanta Dolusu Para Buldular: Polis Hepsine El Koydu

Yüzerken Çanta Dolusu Para Buldular: Polis Hepsine El Koydu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.08.2026 - 22:15
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İtalya’nın dünyaca ünlü tatil adası Sicilya’da serinlemek için denize giren tatilciler, adeta aksiyon filmlerini aratmayan olağanüstü bir olayla karşı karşıya kaldı. Adanın güney kıyısında yer alan Ragusa iline bağlı Casuzze Plajı’nda yüzen vatandaşlar, su yüzeyinde sürüklenen mühürlü çantaları fark ederek merakla kıyıya taşıdı. Çantaları açan tatilciler, içlerinin deste deste Euro banknotlarıyla dolu olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Kıyıya vuran serveti gören görgü tanıklarının ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede İtalyan emniyet güçleri sevk edildi.

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Kaynak

Kaynak: https://www.maltatoday.com.mt/news/co...
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Polis Ekipleri Çantalardan Çıkan Milyonlarca Liralık Nakit Paraya El Koydu

Polis Ekipleri Çantalardan Çıkan Milyonlarca Liralık Nakit Paraya El Koydu

Olay yerine ulaşan polis ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk incelemelerde, kıyıya vuran çantalarda yaklaşık 700 bin Euro (yaklaşık 38 milyon Türk Lirası) nakit para bulunduğu tespit edildi. Emniyet güçleri el koydukları paraları derhal muhafaza altına alırken, adli makamlar olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde kara para aklama, yasa dışı mali transferler ve organize suç örgütlerinin faaliyetleri gibi ihtimaller titizlikle değerlendiriliyor.

Kaçakçıların Sürat Teknesinde Yaşanan Teknik Arıza Şüphelileri Ele Verdi

Kaçakçıların Sürat Teknesinde Yaşanan Teknik Arıza Şüphelileri Ele Verdi

Müfettişlerin yürüttüğü detaylı incelemeler, sıra dışı olayın arkasında deniz aşırı bir kaçakçılık girişiminin yer aldığını gösteriyor. Nakit servetin, Malta’dan Sicilya’ya doğru seyreden 5,5 metre uzunluğundaki bir sürat teknesinden denize bırakıldığı belirlendi. Seyir halindeyken motor arızası yaşayan ve yakıtı tükenen tekne akıntıyla kıyıya sürüklenirken, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaklaştığını fark eden şüpheliler delilleri karartmak amacıyla para dolu çantaları sulara fırlattı.

Ragusa Emniyet Müdürü Salvatore Fazzino, teknenin yaşanan mekanik arıza sayesinde yakalanabildiğini ifade ederek olası bir kaçakçılık ağının çökertildiğini açıkladı. İçinde üç yetişkin ve bir çocuğun yer aldığı sürat teknesi detaylı inceleme yapılması amacıyla limana çekilirken, olayla bağlantılı soruşturma çok yönlü biçimde sürdürülüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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