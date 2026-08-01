Dünyanın En Büyük Altın Külçesini Yaptılar: 521 Kiloluk Külçenin Değeri 100 Milyon Dolar!
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Kaynak: https://www.abc.net.au/news/2026-08-0...
Batı Avustralya'da faaliyet gösteren köklü darphane Perth Mint, küresel madencilik ve rafineri pazarında büyük ses getiren devasa bir başarıya imza attı. Yerel altınlar kullanılarak imal edilen ve ağırlığı yarım tonu geçen 521,2 kilogramlık bu özel külçe altın, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı tarafından 'dünyanın en büyük külçe altını' olarak resmi şekilde tescillendi. Bu göz alıcı çalışma, Dubai'de bulunan bir darphane tarafından iki yıl önce kırılmış olan 300 kilogramlık önceki rekoru açık ara farkla geride bırakmayı başardı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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