Dünyanın En Büyük Altın Külçesini Yaptılar: 521 Kiloluk Külçenin Değeri 100 Milyon Dolar!

Geliştirilen projeyi gururla 'Halkın Külçesi' olarak adlandıran Perth Mint İcra Kurulu Başkanı Paul Graham, elde edilen bu derecenin arkasındaki teknik üstünlüğe ve yüksek kaliteye özellikle dikkat çekti. Uluslararası altın piyasasında standart kabul edilen saflık oranı %99,99 seviyesindeyken, üretilen bu rekor külçede saflık derecesi %99,999 oranına ulaştırıldı. Graham, sektörde 'beş dokuzlu altın' olarak bilinen bu yüksek saflık seviyesine ulaşabilmenin son derece zorlu ve adeta mucizevi bir başarı olduğunu dile getirdi.

Hazırlıklarına yaklaşık bir yıl önce başlanan ve asıl üretim öncesinde detaylı bir deneme çalışması yürütülen bu kapsamlı projede, kendi alanında uzman 35'ten fazla kişilik özel bir ekip görev aldı. Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerinin bizzat tesiste hazır bulunarak her anını yakından takip ettiği titiz imalat süreci tam üç günde tamamlandı. Sadece içerdiği hammadde değeri bile 100 milyon doların üzerinde hesaplanan külçenin, eşsiz niteliği göz önüne alındığında gerçek koleksiyon değerini belirlemenin imkânsız olduğu ifade ediliyor.