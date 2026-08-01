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Dünyanın En Büyük Altın Külçesini Yaptılar: 521 Kiloluk Külçenin Değeri 100 Milyon Dolar!

Dünyanın En Büyük Altın Külçesini Yaptılar: 521 Kiloluk Külçenin Değeri 100 Milyon Dolar!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.08.2026 - 19:50
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Batı Avustralya'da faaliyet gösteren köklü darphane Perth Mint, küresel madencilik ve rafineri pazarında büyük ses getiren devasa bir başarıya imza attı. Yerel altınlar kullanılarak imal edilen ve ağırlığı yarım tonu geçen 521,2 kilogramlık bu özel külçe altın, Guinness Dünya Rekorlar Kitabı tarafından 'dünyanın en büyük külçe altını' olarak resmi şekilde tescillendi. Bu göz alıcı çalışma, Dubai'de bulunan bir darphane tarafından iki yıl önce kırılmış olan 300 kilogramlık önceki rekoru açık ara farkla geride bırakmayı başardı.

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Kaynak

Kaynak: https://www.abc.net.au/news/2026-08-0...
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Olağanüstü Saflık Derecesi ve Mühendislik Başarısı ile Dünya Rekoru Kırıldı

Olağanüstü Saflık Derecesi ve Mühendislik Başarısı ile Dünya Rekoru Kırıldı

Geliştirilen projeyi gururla 'Halkın Külçesi' olarak adlandıran Perth Mint İcra Kurulu Başkanı Paul Graham, elde edilen bu derecenin arkasındaki teknik üstünlüğe ve yüksek kaliteye özellikle dikkat çekti. Uluslararası altın piyasasında standart kabul edilen saflık oranı %99,99 seviyesindeyken, üretilen bu rekor külçede saflık derecesi %99,999 oranına ulaştırıldı. Graham, sektörde 'beş dokuzlu altın' olarak bilinen bu yüksek saflık seviyesine ulaşabilmenin son derece zorlu ve adeta mucizevi bir başarı olduğunu dile getirdi.

Hazırlıklarına yaklaşık bir yıl önce başlanan ve asıl üretim öncesinde detaylı bir deneme çalışması yürütülen bu kapsamlı projede, kendi alanında uzman 35'ten fazla kişilik özel bir ekip görev aldı. Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerinin bizzat tesiste hazır bulunarak her anını yakından takip ettiği titiz imalat süreci tam üç günde tamamlandı. Sadece içerdiği hammadde değeri bile 100 milyon doların üzerinde hesaplanan külçenin, eşsiz niteliği göz önüne alındığında gerçek koleksiyon değerini belirlemenin imkânsız olduğu ifade ediliyor.

Gösterişli Tanıtım ile Güçlenen Altın Ekonomisi Gözler Önüne Serildi

Gösterişli Tanıtım ile Güçlenen Altın Ekonomisi Gözler Önüne Serildi

Peki, böylesine devasa bir projenin hayata geçirilmesindeki temel amaç neydi? Perth Mint yönetimi, bu gösterişli çalışmanın Avustralya altın endüstrisinin ve yerel rafinelerin teknik gücünü uluslararası arenada sergilemeyi amaçladığını belirtiyor. Rekortmen külçe, darphanenin 2011 yılında duyurduğu bir tonluk devasa altın paranın yanında sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Bu kırılan rekor, Avustralya'nın altın pazarındaki güçlü ekonomik büyümesiyle de tam bir paralellik gösteriyor. Avustralya Madencilik Konseyi verilerine göre, ülkenin altın ihracatı gelirlerinin önümüzdeki dönemde 47 milyar dolardan 60 milyar dolara ulaşması öngörülüyor. Bu durum altını, demir cevherinin ardından ülkenin en büyük ikinci ihracat kalemi konumuna yükseltecek. Ons fiyatının 4.000 doları aştığı bir dönemde gerçekleştirilen bu hamle, Avustralya'nın sektördeki küresel liderliğini simgeliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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