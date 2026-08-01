Trafiğe Çıkacaklara Dikkat: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 Gece Ulaşıma Kapatılacak
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul’un kalbinde ulaşımı sağlayan en önemli noktalardan biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, önümüzdeki günlerde geçici bir trafik kısıtlamasına ev sahipliği yapacak. Şehrin büyüleyici atmosferinde gerçekleştirilecek özel bir yapım nedeniyle, gece saatlerinde köprüyü kullanacak sürücülerin alternatif rotaları değerlendirmesi gerekecek.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çekimler Gece Gelecek: "Asırlık Gece" Belgeseli
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ulaşıma Kapanacak Saatler ve Yön Bilgisi Belli Oldu
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın