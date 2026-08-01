Trafiğe Çıkacaklara Dikkat: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 Gece Ulaşıma Kapatılacak

Kısıtlama 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde geçerli olacak. Bu tarihlerde, tam 01.00 ile 05.00 saatleri arasında köprünün Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçiş yönü araç trafiğine tamamen kapatılacak. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na gidişlerde ise herhangi bir aksama yaşanmayacak.

Gece saatlerinde direksiyon başında olacak İstanbullu sürücülerin mağduriyet yaşamamaları adına, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü veya Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi alternatif güzergâhları tercih etmeleri önemle rica ediliyor.