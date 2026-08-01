article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Trafiğe Çıkacaklara Dikkat: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 Gece Ulaşıma Kapatılacak

Trafiğe Çıkacaklara Dikkat: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 Gece Ulaşıma Kapatılacak

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.08.2026 - 20:08
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul’un kalbinde ulaşımı sağlayan en önemli noktalardan biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, önümüzdeki günlerde geçici bir trafik kısıtlamasına ev sahipliği yapacak. Şehrin büyüleyici atmosferinde gerçekleştirilecek özel bir yapım nedeniyle, gece saatlerinde köprüyü kullanacak sürücülerin alternatif rotaları değerlendirmesi gerekecek.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çekimler Gece Gelecek: "Asırlık Gece" Belgeseli

Çekimler Gece Gelecek: "Asırlık Gece" Belgeseli

İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, kısıtlamanın sebebi 'Asırlık Gece' adını taşıyan yeni bir belgesel dizi projesi. Çekim ekiplerinin güvenli bir ortamda çalışabilmesi ve yapımın aksamadan tamamlanabilmesi adına, köprü üzerinde geçici bir trafik düzenlemesi hayata geçirilecek.

Ulaşıma Kapanacak Saatler ve Yön Bilgisi Belli Oldu

Ulaşıma Kapanacak Saatler ve Yön Bilgisi Belli Oldu

Kısıtlama 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde geçerli olacak. Bu tarihlerde, tam 01.00 ile 05.00 saatleri arasında köprünün Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçiş yönü araç trafiğine tamamen kapatılacak. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na gidişlerde ise herhangi bir aksama yaşanmayacak.

Gece saatlerinde direksiyon başında olacak İstanbullu sürücülerin mağduriyet yaşamamaları adına, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü veya Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi alternatif güzergâhları tercih etmeleri önemle rica ediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
11
5
2
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın