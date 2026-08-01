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Artık Kimsenin Gamzeli Olmamasından Temmuz Ayının Uzunluğuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Artık Kimsenin Gamzeli Olmamasından Temmuz Ayının Uzunluğuna Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.08.2026 - 19:07
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Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
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Girişimcilik bu yaşlara kadar düştü mü?

Girişimcilik bu yaşlara kadar düştü mü?
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Bu devirde...

Bu devirde...
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Şöyle bir düşününce doğru sanki.

Şöyle bir düşününce doğru sanki.
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Şölen gibi gerçekten neyini beğenmedin?

Şölen gibi gerçekten neyini beğenmedin?
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İstedikleri de dram zaten.

İstedikleri de dram zaten.
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Misafirler ne dedi acaba...

Haklı.

Haklı.
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Bir biz mi yani?

Bir biz mi yani?
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Yeni bir bakış açısı geldi.

Yeni bir bakış açısı geldi.
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Yarın görüşürüz 👋

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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