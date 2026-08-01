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Günde 377 Dolar: Amerika'da Kuryelik Yapan Bir Çift Günlük Yaptıkları İşi ve Kazançlarını Paylaştı

Günde 377 Dolar: Amerika'da Kuryelik Yapan Bir Çift Günlük Yaptıkları İşi ve Kazançlarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.08.2026 - 18:36

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Yurt dışında yaşamak ve çalışmak, günümüz gençleri arasında  en çok merak edilen konuların başında geliyor. Pek çok genç yurt dışındaki iş imkanlarını değerlendirmek için farklı ülkelere göç ediyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde esnek çalışma saatleriyle gelir elde etmek isteyenler, esnek kuryelik uygulamalarına yoğun ilgi gösteriyor. 

Amerika'da kuryelik yaparak geçimini sağlayan bir çift, bir günde ne kadar kazandıklarını adım adım anlattı. Çift, sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar üstlendiği teslimatları ve gün sonundaki toplam gelirleri detaylarıyla aktardı. Kazançları kimilerine az gelirken kimileri bir günlük çalışma için gayet yeterli buldu.

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Peki kuryelik yapmak kolay mı?

Peki kuryelik yapmak kolay mı?

Dışarıdan bakıldığında sadece 'paket dağıtmak' gibi görünen bu iş modelinin arkasında ciddi bir tempo, matematik ve strateji yatıyor. Esnek çalışma saatleri, hızlı gelir imkânı ve az insan etkileşimi gibi avantajlarıyla pratik görünse de, yasal çalışma izni gereksinimi, uzun sürebilen başvuru onay süreçleri, yoğun trafik ve sürekli arabadan inip binmenin getirdiği fiziksel yorgunluk gibi zorluklar içerir. Ayrıca sürücülerin bağımsız çalışan sayılması nedeniyle yakıt, araç yıpranması, bakım masrafları ve yıl sonu vergilerinin tamamen kişinin kendi sorumluluğunda olması, elde edilen brüt kazancın net karşılığını düşürüyor. Bu yüzden bu işe başlamadan önce pek çok açıdan düşünmek gerekiyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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