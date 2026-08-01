Günde 377 Dolar: Amerika'da Kuryelik Yapan Bir Çift Günlük Yaptıkları İşi ve Kazançlarını Paylaştı

Yurt dışında yaşamak ve çalışmak, günümüz gençleri arasında en çok merak edilen konuların başında geliyor. Pek çok genç yurt dışındaki iş imkanlarını değerlendirmek için farklı ülkelere göç ediyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde esnek çalışma saatleriyle gelir elde etmek isteyenler, esnek kuryelik uygulamalarına yoğun ilgi gösteriyor.

Amerika'da kuryelik yaparak geçimini sağlayan bir çift, bir günde ne kadar kazandıklarını adım adım anlattı. Çift, sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar üstlendiği teslimatları ve gün sonundaki toplam gelirleri detaylarıyla aktardı. Kazançları kimilerine az gelirken kimileri bir günlük çalışma için gayet yeterli buldu.