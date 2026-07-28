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Yanıtı Beğeni Topladı: Zehra Güneş'e Voleybol ve Futbol Takımı Arasındaki Başarı Kıyaslaması Soruldu

Yanıtı Beğeni Topladı: Zehra Güneş'e Voleybol ve Futbol Takımı Arasındaki Başarı Kıyaslaması Soruldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.07.2026 - 00:05 Son Güncelleme: 29.07.2026 - 00:06

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A Millî Futbol Takımımızın uzun bir aradan sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkması, ülkenin dört bir yanında büyük bir heyecan yaratmıştı. Ancak bu heyecan ne yazık ki uzun soluklu olmadı. Millilerimizin turnuvaya erken vedası yoğun eleştirileri beraberinde getirirken, aynı dönemde VNL’de zafere ulaşan Filenin Sultanları göğsümüzü kabarttı. İki takımın üst üste gelen bu zıt sonuçları ise kaçınılmaz bir kıyaslamayı beraberinde getirdi.

'Bayrak Taşıyanlar' belgeselinin galasına katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın yıldız oyuncusu Zehra Güneş'e bu kıyaslama hakkında ne düşündüğü soruldu. Güneş, muhabirin sorduğu kıyaslama sorusuna son derece samimi ve profesyonel bir duruşla karşılık verdi.

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"Profesyonel sporcular olarak da onların neler yaşadığının farkındayız."

"Profesyonel sporcular olarak da onların neler yaşadığının farkındayız."

Muhabirin 'Bu başarınızın futbol takımının başarısızlığıyla kıyaslanmasını doğru buluyor musunuz?' sorusuna oldukça olgun bir yaklaşımla yanıt veren Zehra Güneş, profesyonel sporun doğasında her zaman mutlu son olmadığını ifade etti. Çıktıkları bu yolun her profesyonel sporcu için zaman zaman zorlu ve mutlu bitmeyen bir süreç olduğunu vurgulayan yıldız isim, saha içinde ve dışında yaşananların arka planına dikkat çekti.

Profesyonel sporcular olarak diğer branşlardaki meslektaşlarının neler yaşadığının, nasıl bir zihinsel ve fiziksel baskı altında çalıştıklarının farkında olduklarını belirten Zehra Güneş, hiçbir sporcunun basit bir şekilde 'kazandı' veya 'kaybetti' denilerek birbirleriyle kıyaslanmaması gerektiğini ifade etti. Başarılı sporcunun cevabı beğeni topladı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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