Yanıtı Beğeni Topladı: Zehra Güneş'e Voleybol ve Futbol Takımı Arasındaki Başarı Kıyaslaması Soruldu

A Millî Futbol Takımımızın uzun bir aradan sonra yeniden Dünya Kupası sahnesine çıkması, ülkenin dört bir yanında büyük bir heyecan yaratmıştı. Ancak bu heyecan ne yazık ki uzun soluklu olmadı. Millilerimizin turnuvaya erken vedası yoğun eleştirileri beraberinde getirirken, aynı dönemde VNL’de zafere ulaşan Filenin Sultanları göğsümüzü kabarttı. İki takımın üst üste gelen bu zıt sonuçları ise kaçınılmaz bir kıyaslamayı beraberinde getirdi.

'Bayrak Taşıyanlar' belgeselinin galasına katılan A Milli Kadın Voleybol Takımı ve VakıfBank'ın yıldız oyuncusu Zehra Güneş'e bu kıyaslama hakkında ne düşündüğü soruldu. Güneş, muhabirin sorduğu kıyaslama sorusuna son derece samimi ve profesyonel bir duruşla karşılık verdi.