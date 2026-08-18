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Kanlı Ay Tutulması Yaklaşıyor: Hangi Burç Nasıl Etkilenecek?

Kanlı Ay Tutulması Yaklaşıyor: Hangi Burç Nasıl Etkilenecek?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.08.2026 - 15:05
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Güneş tutulmasının ardından şimdi de kanlı ay tutulması yaklaşıyor! 27-28 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleşecek olan derin parçalı ay tutulması, aynı zamanda kanlı ay tutulması olarak da biliniyor. Ay tutulması, bu kez balık burcunda meydana gelecek ve tüm burçları etkileyecek. 

İşte kanlı ay tutulmasının burçlara etkileri!

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Kanlı ay tutulması, hangi burcu nasıl etkileyecek?

Kanlı ay tutulması, hangi burcu nasıl etkileyecek?

Halk arasında kanlı ay tutulması olarak bilinen 'derin parçalı ay tutulması' 27-28 Ağustos tarihlerinde yaşanacak. Tutulma, balık burcunda meydana gelecek. Geçtiğimiz yıl balık-başak aksında yaşanan tutulmalar yavaş yavaş geride kalmaya hazırlanıyor. Bu tutulmanın ardından, kova ve aslan hattına geçiş yapılacak.

Kanlı ay tutulması, duygusal krizleri, kadersel sonlanmaları, gizli kalmış bilgilerin açığa çıkmasını ve hayatımızdaki tıkalı alanların aniden temizlenmesini temsil eder.

En Çok Etkilenecek Değişken Burçlar (Balık, Başak, İkizler, Yay)

En Çok Etkilenecek Değişken Burçlar (Balık, Başak, İkizler, Yay)

Balık: Doğrudan kişisel hayatınız, imajınız ve ilişkileriniz hedefte olacak. Burcunuzda meydana gelen tutulma, sizi her alanda etkileyebilir. Sizi yoran veya suistimal eden bağları koparıp kendi kimliğinize odaklanacağınız kadersel bir kırılma dönemine giriyorsunuz. Bu dönemi, olumlu taraflarına odaklanarak verimli hale getirmeniz mümkün.

Başak: Karşıt evinizde gerçekleştiği için evlilik, ortaklık ve ikili ilişkiler ana gündeminiz haline gelecek. Yolunda gitmeyen ilişkiler bitebilir, belirsizlikler yerini somut kararlara bırakabilir. Önümüzdeki dönemde, bazı kişileri geride bırakmaya hazırlanıyorsunuz. 

İkizler: Kariyer, toplum önündeki statünüz ve geleceğe dair hedeflerinizde netleşmeler yaşayacaksınız. İş değişikliği veya üstlerle ilişkilerde önemli bitiş-başlangıçlar söz konusu. Tüm bunların yanında, geçmişte olup bittiğini düşündüğünüz bir konu yeniden gündeminize gelebilir.

Yay: Ev, aile, taşınma ve köklerinizle ilgili konular gündeme geliyor. Ailevi bir sorumluluk tamamlanabilir ya da yaşam alanınızda köklü değişikliğe gidebilirsiniz. Bu aşamada dengeyi bulmak sizin için bir zor olabilir. İç sesinize güvenin.

Ateş ve Hava Burçları (Koç, Aslan, Kova, Terazi)

Ateş ve Hava Burçları (Koç, Aslan, Kova, Terazi)

Koç: Bilinçaltı, ruhsal sağlık ve arka planda dönen işler gündeminize geliyor. İçsel bir arınma yaşayabilir, sizden gizlenen gerçeklerle yüzleşebilirsiniz. Bu dönemde iç dünyanızı yeniden şekillendireceksiniz.

Aslan: Ortaklı paralar, borçlar, miras veya vergi gibi finansal krizlerinizi çözüme kavuşturma vakti geldi. Gündeminizde genel olarak finansal konular yer alıyor. Psikolojik yüklerinizden kurtulacaksınız.

Terazi: Günlük rutinleriniz, iş ortamınız ve sağlığınız gündemde. Çalışma hayatınızda bir düzen değişimi ya da zararlı bir alışkanlığı bırakma kararı alabilirsiniz. 

Kova: Para ve gelir kaynaklarınız öne çıkıyor. Bütçenizde düzenlemeye gidebilir, yeni bir kazanç kapısı açmak için eski yatırımları kapatabilirsiniz.

Toprak ve Su Burçları (Boğa, Yengeç, Akrep, Oğlak)

Toprak ve Su Burçları (Boğa, Yengeç, Akrep, Oğlak)

Boğa: Sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız ve gelecek hedeflerinizde bir eleme sürecine gireceksiniz. Size faydası olmayan çevrelerden uzaklaşabilirsiniz. Bir hobinizi, işiniz haline getirebilir ve beklemediğiniz bir kazanç kapısı elde edebilirsiniz.

Yengeç: İnançlar, yurt dışı bağlantıları, eğitim veya hukuki süreçlerde bir devir kapanıyor. Hayata bakış açınızı kökten değiştirecek farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Özellikle eğitim ve kişisel gelişim konusunda tamamlanmalar yaşayacaksınız.

Akrep: Aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular ve yaratıcı projelerinizde sonuçlanmalar yaşanacak. Belirsiz romantik durumlar netlik kazanabilir. Bu dönemde en mantıklısı, kalbinizin sesini dinlemektir.

Oğlak: Yakın çevre, kardeşler, iletişim ve ticaret trafiğinizde yoğun bir kapanış-yenilenme yaşanabilir. Bu dönemde odağınız sadece kendiniz değil, yakın çevreniz olacak. Merak etmeyin, olumsuz haberler ufukta görünmüyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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