Kanlı Ay Tutulması Yaklaşıyor: Hangi Burç Nasıl Etkilenecek?

Balık: Doğrudan kişisel hayatınız, imajınız ve ilişkileriniz hedefte olacak. Burcunuzda meydana gelen tutulma, sizi her alanda etkileyebilir. Sizi yoran veya suistimal eden bağları koparıp kendi kimliğinize odaklanacağınız kadersel bir kırılma dönemine giriyorsunuz. Bu dönemi, olumlu taraflarına odaklanarak verimli hale getirmeniz mümkün.

Başak: Karşıt evinizde gerçekleştiği için evlilik, ortaklık ve ikili ilişkiler ana gündeminiz haline gelecek. Yolunda gitmeyen ilişkiler bitebilir, belirsizlikler yerini somut kararlara bırakabilir. Önümüzdeki dönemde, bazı kişileri geride bırakmaya hazırlanıyorsunuz.

İkizler: Kariyer, toplum önündeki statünüz ve geleceğe dair hedeflerinizde netleşmeler yaşayacaksınız. İş değişikliği veya üstlerle ilişkilerde önemli bitiş-başlangıçlar söz konusu. Tüm bunların yanında, geçmişte olup bittiğini düşündüğünüz bir konu yeniden gündeminize gelebilir.

Yay: Ev, aile, taşınma ve köklerinizle ilgili konular gündeme geliyor. Ailevi bir sorumluluk tamamlanabilir ya da yaşam alanınızda köklü değişikliğe gidebilirsiniz. Bu aşamada dengeyi bulmak sizin için bir zor olabilir. İç sesinize güvenin.