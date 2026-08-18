Kanlı Ay Tutulması Yaklaşıyor: Hangi Burç Nasıl Etkilenecek?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Güneş tutulmasının ardından şimdi de kanlı ay tutulması yaklaşıyor! 27-28 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleşecek olan derin parçalı ay tutulması, aynı zamanda kanlı ay tutulması olarak da biliniyor. Ay tutulması, bu kez balık burcunda meydana gelecek ve tüm burçları etkileyecek.
İşte kanlı ay tutulmasının burçlara etkileri!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanlı ay tutulması, hangi burcu nasıl etkileyecek?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En Çok Etkilenecek Değişken Burçlar (Balık, Başak, İkizler, Yay)
Ateş ve Hava Burçları (Koç, Aslan, Kova, Terazi)
Toprak ve Su Burçları (Boğa, Yengeç, Akrep, Oğlak)
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın