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Çarpışmanın Eşiğinde Üç Dev Kara Delik Keşfedildi

Çarpışmanın Eşiğinde Üç Dev Kara Delik Keşfedildi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.08.2026 - 14:09
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Evrenin henüz emekleme döneminde olduğu bir galakside, gökbilimcileri şaşırtan bir keşif yapıldı. James Webb Uzay Teleskobu, birbirine yaklaşan üç süper kütleli kara deliğin izini sürdü. Milyarlarca yıl öncesine ait bu sistem, kara deliklerin erken evrende nasıl bu kadar hızlı büyüdüğüne dair yeni ipuçları sunarken, üçlü sistemin geleceği de ayrı bir merak konusu oldu.

Kaynak: https://www.space.com/astronomy/black...
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Evrenin henüz 1,3 milyar yaşında olduğu döneme ait uzak bir galakside, birbirine yaklaşan üç süper kütleli kara delik tespit edildi.

Evrenin henüz 1,3 milyar yaşında olduğu döneme ait uzak bir galakside, birbirine yaklaşan üç süper kütleli kara delik tespit edildi.

James Webb Uzay Teleskobu’nun gözlemleriyle ortaya çıkarılan sistem, erken evrende kara deliklerin nasıl bu kadar hızlı büyüdüğüne dair önemli ipuçları taşıyor.

Bilim insanlarının J0148-4214 olarak adlandırdığı galaksi, Dünya’dan yaklaşık 12,5 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Astronomy & Astrophysics dergisinde yayımlanan araştırmaya göre galaksinin merkezinde ve çevresinde bulunan üç kara delik, yoğun gaz akışlarıyla besleniyor. Araştırmacılar, sistemin ilerleyen süreçte büyük bir birleşmeye sahne olabileceğini düşünüyor.

Kara deliklerin kendisi ışık yaymadığı için onları doğrudan görmek mümkün değil.

Kara deliklerin kendisi ışık yaymadığı için onları doğrudan görmek mümkün değil.

Ancak çevrelerindeki gazın hareketleri, varlıkları hakkında önemli bilgiler veriyor.

James Webb Uzay Teleskobu'nun gelişmiş tayfölçerleri, kara deliklerin çevresindeki hidrojen gazının hareketlerini analiz etti. Gazın yüksek hızlarda hareket etmesi sayesinde araştırmacılar hem kara deliklerin kütlelerini hem de ne kadar hızlı beslendiklerini hesaplayabildi.

Ortaya çıkan tablo, erken evrende galaksilerin ve kara deliklerin birbirleriyle ne kadar hareketli bir ilişki içinde olduğunu gösteriyor.

Merkezde 80 Milyon Güneş Kütleli Bir Kara Delik Var

Merkezde 80 Milyon Güneş Kütleli Bir Kara Delik Var

Galaksinin merkezinde birbirinden yaklaşık 620 ışık yılı uzaklıkta iki kara delik bulunuyor. Bunlardan daha büyük olanı, Güneş'in yaklaşık 80 milyon katı kütleye sahip.

İkinci kara delik ise yalnızca yaklaşık 600 bin Güneş kütlesinde. Ancak boyutunun küçük olması onu daha az ilginç hale getirmiyor. Aksine bu kara delik, teorik olarak beklenen maksimum beslenme sınırının üzerinde gaz tüketiyor.

Bu durum, kara deliğin olağanüstü bir hızla büyüdüğüne işaret ediyor. Uzun vadede yoğun ışımanın bu beslenmeyi sınırlandırması beklenirken, mevcut süreç erken evrendeki kara deliklerin nasıl hızla devasa boyutlara ulaşabildiğine dair önemli bir örnek oluşturuyor.

Üçüncü Kara Delik Sistemin Dengesini Bozabilir

Sistemin üçüncü üyesi ise galaksinin merkezinden yaklaşık 5 bin 500 ışık yılı uzakta. Yaklaşık 2 milyon Güneş kütlesindeki bu kara deliğin, geçmişte gerçekleşen bir galaksi birleşmesi sırasında sisteme dahil olmuş olabileceği düşünülüyor.

Buradaki en ilginç ihtimal ise üç kara deliğin mutlaka birleşmek zorunda olmaması.

Üç büyük kütlenin birbirini çektiği sistemlerde ortaya çıkan üç cisim problemi, oldukça karmaşık ve öngörülmesi zor hareketlere yol açabiliyor. Bu nedenle merkezdeki iki kara deliğin güçlü kütle çekimi, üçüncü kara deliği birleşmeye sürüklemek yerine galaksiden dışarı doğru fırlatmış olabilir.

Araştırmacılar henüz üçüncü kara deliğin kesin hareket yönünü belirleyebilmiş değil. Dolayısıyla bu nesnenin diğerleriyle birleşip birleşmeyeceği ya da galaksiden koparak uzayda tek başına yoluna devam edip etmeyeceği şimdilik belirsiz.

Yine de keşif, evrenin ilk dönemlerinde kara deliklerin büyümesi ve birbirleriyle etkileşimi konusunda önemli bir pencere açıyor. Özellikle kısa kozmik zaman aralıklarında bu kadar büyük kara deliklerin ortaya çıkabilmesi, erken evrenin sanılandan çok daha hareketli olduğunu gösteriyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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