Çarpışmanın Eşiğinde Üç Dev Kara Delik Keşfedildi

Galaksinin merkezinde birbirinden yaklaşık 620 ışık yılı uzaklıkta iki kara delik bulunuyor. Bunlardan daha büyük olanı, Güneş'in yaklaşık 80 milyon katı kütleye sahip.

İkinci kara delik ise yalnızca yaklaşık 600 bin Güneş kütlesinde. Ancak boyutunun küçük olması onu daha az ilginç hale getirmiyor. Aksine bu kara delik, teorik olarak beklenen maksimum beslenme sınırının üzerinde gaz tüketiyor.

Bu durum, kara deliğin olağanüstü bir hızla büyüdüğüne işaret ediyor. Uzun vadede yoğun ışımanın bu beslenmeyi sınırlandırması beklenirken, mevcut süreç erken evrendeki kara deliklerin nasıl hızla devasa boyutlara ulaşabildiğine dair önemli bir örnek oluşturuyor.

Üçüncü Kara Delik Sistemin Dengesini Bozabilir

Sistemin üçüncü üyesi ise galaksinin merkezinden yaklaşık 5 bin 500 ışık yılı uzakta. Yaklaşık 2 milyon Güneş kütlesindeki bu kara deliğin, geçmişte gerçekleşen bir galaksi birleşmesi sırasında sisteme dahil olmuş olabileceği düşünülüyor.

Buradaki en ilginç ihtimal ise üç kara deliğin mutlaka birleşmek zorunda olmaması.

Üç büyük kütlenin birbirini çektiği sistemlerde ortaya çıkan üç cisim problemi, oldukça karmaşık ve öngörülmesi zor hareketlere yol açabiliyor. Bu nedenle merkezdeki iki kara deliğin güçlü kütle çekimi, üçüncü kara deliği birleşmeye sürüklemek yerine galaksiden dışarı doğru fırlatmış olabilir.

Araştırmacılar henüz üçüncü kara deliğin kesin hareket yönünü belirleyebilmiş değil. Dolayısıyla bu nesnenin diğerleriyle birleşip birleşmeyeceği ya da galaksiden koparak uzayda tek başına yoluna devam edip etmeyeceği şimdilik belirsiz.

Yine de keşif, evrenin ilk dönemlerinde kara deliklerin büyümesi ve birbirleriyle etkileşimi konusunda önemli bir pencere açıyor. Özellikle kısa kozmik zaman aralıklarında bu kadar büyük kara deliklerin ortaya çıkabilmesi, erken evrenin sanılandan çok daha hareketli olduğunu gösteriyor.