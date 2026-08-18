Çarpışmanın Eşiğinde Üç Dev Kara Delik Keşfedildi
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Kaynak: https://www.space.com/astronomy/black...
Evrenin henüz emekleme döneminde olduğu bir galakside, gökbilimcileri şaşırtan bir keşif yapıldı. James Webb Uzay Teleskobu, birbirine yaklaşan üç süper kütleli kara deliğin izini sürdü. Milyarlarca yıl öncesine ait bu sistem, kara deliklerin erken evrende nasıl bu kadar hızlı büyüdüğüne dair yeni ipuçları sunarken, üçlü sistemin geleceği de ayrı bir merak konusu oldu.
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Evrenin henüz 1,3 milyar yaşında olduğu döneme ait uzak bir galakside, birbirine yaklaşan üç süper kütleli kara delik tespit edildi.
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Kara deliklerin kendisi ışık yaymadığı için onları doğrudan görmek mümkün değil.
Merkezde 80 Milyon Güneş Kütleli Bir Kara Delik Var
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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