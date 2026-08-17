article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikologlara Göre Mutluluğu En Çok Etkileyen Kişilik Özelliği

Psikologlara Göre Mutluluğu En Çok Etkileyen Kişilik Özelliği

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 21:58
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Piyango, daha fazla para, yeni bir iş ya da hayatımıza girecek doğru insan… Mutluluğu genellikle dışarıdaki değişikliklerde arıyoruz. Oysa psikoloji araştırmaları, mutlulukla kişilik özelliklerimiz arasında düşündüğümüzden çok daha güçlü bir bağ olduğunu gösteriyor. Özellikle tek bir kişilik özelliği, yaşam memnuniyetimiz üzerinde diğerlerinden daha belirleyici olabilir.

Kaynak: https://www.sciencefocus.com/wellbein...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Piyango çıksa hayatımız değişecek, yeni bir eve taşınsak her şey daha güzel olacak, iyi bir işe girsek nihayet rahatlayacağız diye düşünüyoruz.

Piyango çıksa hayatımız değişecek, yeni bir eve taşınsak her şey daha güzel olacak, iyi bir işe girsek nihayet rahatlayacağız diye düşünüyoruz.

Mutluluğu çoğu zaman hayatımızda değiştirebileceğimiz şeylerde arıyoruz. Ancak psikoloji araştırmaları, işin bir de bizimle ilgili kısmı olduğunu gösteriyor: Kişiliğimiz, ne kadar mutlu olduğumuzu sandığımızdan çok daha fazla etkileyebiliyor.

Burada özellikle “nevrotiklik” adı verilen kişilik özelliği öne çıkıyor. Big Five olarak bilinen kişilik modelinin beş temel özelliğinden biri olan nevrotiklik; kaygı, öfke, suçluluk, güvensizlik ve olumsuz düşüncelere ne kadar yatkın olduğumuzla ilişkili. Bunun tam karşısında ise duygusal istikrar yer alıyor.

Nevrotiklik Mutluluğumuzu Gerçekten Etkiliyor Mu?

Nevrotiklik Mutluluğumuzu Gerçekten Etkiliyor Mu?

Aslında araştırmalar bu konuda oldukça net bir tablo çiziyor. 2013 yılında 8 binden fazla kişiyle yapılan bir çalışmada, insanların kişilik özelliklerindeki değişimlerle yaşam memnuniyetleri arasındaki ilişki incelendi. Sonuçlarda özellikle nevrotiklikteki değişimin mutluluk üzerinde dikkat çekici bir etkisi olduğu görüldü.

Üstelik bu tek bir araştırmayla sınırlı değil. 2023 yılında 9 binden fazla kişinin 11 yıl boyunca takip edildiği başka bir çalışmada da benzer sonuçlara ulaşıldı. İnsanların nevrotiklik düzeyi yükseldiğinde yaşam memnuniyetleri düşerken, bu özellik azaldığında memnuniyetleri de artıyordu. Aynı durum iş ve ilişkilerden duyulan memnuniyet için de geçerliydi.

Peki günlük hayatta nasıl karşımıza çıkıyor? Sürekli bir şeyler hakkında endişelenmek, eleştirilmeye veya reddedilmeye karşı fazlasıyla hassas olmak, yaşanan kötü bir olayı günlerce kafada çevirmek ya da çevremizden sürekli “Her şey yolunda mı?” onayı beklemek bunlardan bazıları.

Kaygı bazen karar vermemizi zorlaştırırken, suçluluk geçmişte yaptıklarımızı tekrar tekrar sorgulamamıza neden olabiliyor. Üzüntü ise enerjimizi ve motivasyonumuzu aşağı çekebiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın