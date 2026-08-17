Psikologlara Göre Mutluluğu En Çok Etkileyen Kişilik Özelliği

Aslında araştırmalar bu konuda oldukça net bir tablo çiziyor. 2013 yılında 8 binden fazla kişiyle yapılan bir çalışmada, insanların kişilik özelliklerindeki değişimlerle yaşam memnuniyetleri arasındaki ilişki incelendi. Sonuçlarda özellikle nevrotiklikteki değişimin mutluluk üzerinde dikkat çekici bir etkisi olduğu görüldü.

Üstelik bu tek bir araştırmayla sınırlı değil. 2023 yılında 9 binden fazla kişinin 11 yıl boyunca takip edildiği başka bir çalışmada da benzer sonuçlara ulaşıldı. İnsanların nevrotiklik düzeyi yükseldiğinde yaşam memnuniyetleri düşerken, bu özellik azaldığında memnuniyetleri de artıyordu. Aynı durum iş ve ilişkilerden duyulan memnuniyet için de geçerliydi.

Peki günlük hayatta nasıl karşımıza çıkıyor? Sürekli bir şeyler hakkında endişelenmek, eleştirilmeye veya reddedilmeye karşı fazlasıyla hassas olmak, yaşanan kötü bir olayı günlerce kafada çevirmek ya da çevremizden sürekli “Her şey yolunda mı?” onayı beklemek bunlardan bazıları.

Kaygı bazen karar vermemizi zorlaştırırken, suçluluk geçmişte yaptıklarımızı tekrar tekrar sorgulamamıza neden olabiliyor. Üzüntü ise enerjimizi ve motivasyonumuzu aşağı çekebiliyor.