Psikologlara Göre Mutluluğu En Çok Etkileyen Kişilik Özelliği
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Kaynak: https://www.sciencefocus.com/wellbein...
Piyango, daha fazla para, yeni bir iş ya da hayatımıza girecek doğru insan… Mutluluğu genellikle dışarıdaki değişikliklerde arıyoruz. Oysa psikoloji araştırmaları, mutlulukla kişilik özelliklerimiz arasında düşündüğümüzden çok daha güçlü bir bağ olduğunu gösteriyor. Özellikle tek bir kişilik özelliği, yaşam memnuniyetimiz üzerinde diğerlerinden daha belirleyici olabilir.
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Piyango çıksa hayatımız değişecek, yeni bir eve taşınsak her şey daha güzel olacak, iyi bir işe girsek nihayet rahatlayacağız diye düşünüyoruz.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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