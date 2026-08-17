Şanlıurfa’da Vatandaşlar Çukurlara İsyan Etti: Yollara Fidan Diktiler

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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yolların durumuna tepki gösteren mahalle sakinleri, seslerini duyurmak için alışılmışın biraz dışında bir yönteme başvurdu. Çukurlarla dolu yollara fidan diken vatandaşlar, “Madem kimse sahip çıkmıyor” diyerek hem yaşadıkları soruna dikkat çekti hem de ortaya oldukça ironik görüntüler çıkardı.
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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Kurucahöyük Mahallesi’nde vatandaşlar, bir türlü yapılmayan yolları bu kez fidan dikerek protesto etti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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