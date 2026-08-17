Şanlıurfa’da Vatandaşlar Çukurlara İsyan Etti: Yollara Fidan Diktiler

Çukurlarla dolu yolların ulaşımı zorlaştırdığını söyleyen mahalle sakinleri, önce Birecik Belediyesi’ne ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne başvurduklarını ancak yolun sorumluluğunun kendilerine ait olmadığı yanıtını aldıklarını belirtti. Hangi kurumun ilgileneceğini bulamayınca da çareyi çukurları fidanlarla doldurmakta bulan vatandaşlar, “Madem kimse sahip çıkmıyor, köstebek yuvasına dönen yollarımızı ağaçlandırıyoruz. Meyve verince gelip alabilirsiniz” diyerek tepkilerini esprili bir şekilde gösterdi. Mahalle sakinleri şimdi hem kurumların sorumluluğu netleştirmesini hem de yolların artık gerçekten yapılmasını bekliyor.