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Şanlıurfa’da Vatandaşlar Çukurlara İsyan Etti: Yollara Fidan Diktiler

Şanlıurfa’da Vatandaşlar Çukurlara İsyan Etti: Yollara Fidan Diktiler

Şanlıurfa
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 19:29

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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yolların durumuna tepki gösteren mahalle sakinleri, seslerini duyurmak için alışılmışın biraz dışında bir yönteme başvurdu. Çukurlarla dolu yollara fidan diken vatandaşlar, “Madem kimse sahip çıkmıyor” diyerek hem yaşadıkları soruna dikkat çekti hem de ortaya oldukça ironik görüntüler çıkardı.

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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Kurucahöyük Mahallesi’nde vatandaşlar, bir türlü yapılmayan yolları bu kez fidan dikerek protesto etti.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Kurucahöyük Mahallesi’nde vatandaşlar, bir türlü yapılmayan yolları bu kez fidan dikerek protesto etti.

Çukurlarla dolu yolların ulaşımı zorlaştırdığını söyleyen mahalle sakinleri, önce Birecik Belediyesi’ne ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne başvurduklarını ancak yolun sorumluluğunun kendilerine ait olmadığı yanıtını aldıklarını belirtti. Hangi kurumun ilgileneceğini bulamayınca da çareyi çukurları fidanlarla doldurmakta bulan vatandaşlar, “Madem kimse sahip çıkmıyor, köstebek yuvasına dönen yollarımızı ağaçlandırıyoruz. Meyve verince gelip alabilirsiniz” diyerek tepkilerini esprili bir şekilde gösterdi. Mahalle sakinleri şimdi hem kurumların sorumluluğu netleştirmesini hem de yolların artık gerçekten yapılmasını bekliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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