Güvercinle Haberleşme Geri Döndü: Mesajınız 22 Saatte Ulaşabilir

Ardından mesajın ne kadar sürede teslim edileceğini, gerçek bir güvercinin bu mesafeyi kat etmesi için gereken süreye göre belirliyor.

Uygulamadaki hesaplamalara göre bir güvercin saatte maksimum 177 kilometre hızla uçabiliyor. Dolayısıyla yakın mesafelerde mesajınız kısa sürede karşı tarafa ulaşırken, binlerce kilometrelik mesafelerde bekleme süresi ciddi şekilde uzayabiliyor. Hatta bazı mesajların teslim edilmesi 22 saati bulabiliyor.

Üstelik sistem tamamen sabit bir uçuş süresi de kullanmıyor. Güvercinin uçuş hızının yaklaşık yüzde 25 oranında değişebileceği varsayılıyor. Bu nedenle mesajınızın beklediğinizden daha erken veya daha geç ulaşması mümkün.