Güvercinle Haberleşme Geri Döndü: Mesajınız 22 Saatte Ulaşabilir
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Kaynak: https://www.tomshardware.com/software...
Mesajlaşmanın saniyeler içinde gerçekleştiği günümüzde bir uygulama, iletişimi adeta Orta Çağ'a geri götürüyor. iOS'ta yayınlanan Carrier Pidge, güvercin postasını gerçekçi uçuş süreleriyle simüle ediyor. Mesajınızın karşı tarafa ulaşması ise mesafeye bağlı olarak 22 saati bulabiliyor.
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Güvercinle haberleşmeyi gerçekçi koşullarda simüle eden Carrier Pidge isimli uygulama, mesajlaşmayı adeta yüzyıllar öncesine taşıyor.
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ABD'li yazılımcı Noah Iarrobino tarafından yaklaşık üç haftada geliştirilen uygulama, gönderici ile alıcı arasındaki mesafeyi GPS üzerinden hesaplıyor.
Uygulamanın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise mesajınızı taşıyan güvercini harita üzerinden gerçek zamanlı takip edebilmeniz.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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