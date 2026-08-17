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Güvercinle Haberleşme Geri Döndü: Mesajınız 22 Saatte Ulaşabilir

Güvercinle Haberleşme Geri Döndü: Mesajınız 22 Saatte Ulaşabilir

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.08.2026 - 17:18
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Mesajlaşmanın saniyeler içinde gerçekleştiği günümüzde bir uygulama, iletişimi adeta Orta Çağ'a geri götürüyor. iOS'ta yayınlanan Carrier Pidge, güvercin postasını gerçekçi uçuş süreleriyle simüle ediyor. Mesajınızın karşı tarafa ulaşması ise mesafeye bağlı olarak 22 saati bulabiliyor.

Kaynak: https://www.tomshardware.com/software...
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Güvercinle haberleşmeyi gerçekçi koşullarda simüle eden Carrier Pidge isimli uygulama, mesajlaşmayı adeta yüzyıllar öncesine taşıyor.

Güvercinle haberleşmeyi gerçekçi koşullarda simüle eden Carrier Pidge isimli uygulama, mesajlaşmayı adeta yüzyıllar öncesine taşıyor.

Ancak mesajınızın ulaşacağının garantisi yok; sanal güvercininiz yolunu kaybedebilir veya bir yırtıcıya yem olabilir.

Akıllı telefonlarla saniyeler içinde dünyanın diğer ucuna mesaj göndermeye alıştığımız bir dönemde, bir uygulama iletişimi kelimenin tam anlamıyla yavaşlatıyor. iOS cihazlar için App Store'da yayınlanan Carrier Pidge, insanlık tarihinin en eski haberleşme yöntemlerinden güvercin postasını modern bir mesajlaşma deneyimine dönüştürüyor.

ABD'li yazılımcı Noah Iarrobino tarafından yaklaşık üç haftada geliştirilen uygulama, gönderici ile alıcı arasındaki mesafeyi GPS üzerinden hesaplıyor.

ABD'li yazılımcı Noah Iarrobino tarafından yaklaşık üç haftada geliştirilen uygulama, gönderici ile alıcı arasındaki mesafeyi GPS üzerinden hesaplıyor.

Ardından mesajın ne kadar sürede teslim edileceğini, gerçek bir güvercinin bu mesafeyi kat etmesi için gereken süreye göre belirliyor.

Uygulamadaki hesaplamalara göre bir güvercin saatte maksimum 177 kilometre hızla uçabiliyor. Dolayısıyla yakın mesafelerde mesajınız kısa sürede karşı tarafa ulaşırken, binlerce kilometrelik mesafelerde bekleme süresi ciddi şekilde uzayabiliyor. Hatta bazı mesajların teslim edilmesi 22 saati bulabiliyor.

Üstelik sistem tamamen sabit bir uçuş süresi de kullanmıyor. Güvercinin uçuş hızının yaklaşık yüzde 25 oranında değişebileceği varsayılıyor. Bu nedenle mesajınızın beklediğinizden daha erken veya daha geç ulaşması mümkün.

Uygulamanın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise mesajınızı taşıyan güvercini harita üzerinden gerçek zamanlı takip edebilmeniz.

Uygulamanın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise mesajınızı taşıyan güvercini harita üzerinden gerçek zamanlı takip edebilmeniz.

Kuşun nerede olduğunu ve hedefine ulaşmasına ne kadar kaldığını ekrandan izleyebiliyorsunuz.

Fakat işin en absürt kısmı burada başlıyor. Çünkü Carrier Pidge, güvercinlerin gerçek hayattaki risklerini de hesaba katıyor. Sanal güvercininizin yolunu kaybetme veya bir yırtıcıya yem olma ihtimali yüzde 0,2 olarak belirlenmiş. Yani mesajınızın karşı tarafa ulaşmasını beklerken bir anda 'güvercin kayboldu' bildirimiyle karşılaşmanız mümkün.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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