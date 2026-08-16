Psikologlar Açıkladı: Tatili Gerçekten Dinlendirici Hale Getiren 4 Basit Kural
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Yaz tatili yaklaşırken çoğumuzun aklındaki tek soru aynı: Tatilden gerçekten dinlenmiş olarak nasıl döneriz? Psikologlara göre bunun cevabı daha uzun izin yapmakta değil; işten zihinsel olarak uzaklaşmak, huzur veren yerlere gitmek, hayranlık uyandıran deneyimler yaşamak ve her anı kusursuz planlamamaktan geçiyor.
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Yazın gelmesiyle birlikte tatil planları hız kazanırken, birkaç günlüğüne uzaklaşmanın gerçekten dinlenmek için yeterli olup olmadığı da merak ediliyor.
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İşte Tatili Daha Huzurlu Hale Getirmek İçin 4 Şey
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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