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Psikologlar Açıkladı: Tatili Gerçekten Dinlendirici Hale Getiren 4 Basit Kural

Psikologlar Açıkladı: Tatili Gerçekten Dinlendirici Hale Getiren 4 Basit Kural

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.08.2026 - 12:07
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Yaz tatili yaklaşırken çoğumuzun aklındaki tek soru aynı: Tatilden gerçekten dinlenmiş olarak nasıl döneriz? Psikologlara göre bunun cevabı daha uzun izin yapmakta değil; işten zihinsel olarak uzaklaşmak, huzur veren yerlere gitmek, hayranlık uyandıran deneyimler yaşamak ve her anı kusursuz planlamamaktan geçiyor.

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Yazın gelmesiyle birlikte tatil planları hız kazanırken, birkaç günlüğüne uzaklaşmanın gerçekten dinlenmek için yeterli olup olmadığı da merak ediliyor.

Ancak psikoloji araştırmaları, tatilin süresinden çok nasıl geçirildiğinin önemli olabileceğine işaret ediyor.

Gazete Oksijen'in aktardığı araştırmalara göre günlük hayatın stresinden zihinsel olarak uzaklaşmak, kişiye huzur veren yerlere dönmek, hayranlık uyandıran deneyimler yaşamak ve tatilin her dakikasını kusursuz biçimde planlamaya çalışmamak, tatilden alınan verimi artırabiliyor.

İşte Tatili Daha Huzurlu Hale Getirmek İçin 4 Şey

1. Tatilde İşten Gerçekten Uzaklaşın

Tatilin dinlendirici olması için yalnızca işten fiziksel olarak uzaklaşmak yetmiyor. Dresden Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacıların 13 çalışmayı incelediği araştırmaya göre, kişinin iş ve günlük sorumluluklardan zihinsel olarak kopabilmesi tatilden aldığı verimi artırıyor.

İş e-postalarını kontrol etmek ve bildirimleri takip etmek bu etkiyi azaltabiliyor. Bu nedenle tatilde işle araya mümkün olduğunca net bir mesafe koymak önemli.

2. Size Huzur Veren Yerlere Dönün

Her tatilde yeni bir yer keşfetmek zorunda değilsiniz. Psikolojide 'mekâna bağlılık' olarak tanımlanan kavram, belirli yerlerin kişisel anılar nedeniyle güçlü duygular yaratabileceğini gösteriyor.

Daha önce kendinizi huzurlu hissettiğiniz bir yere dönmek veya yeni bir yerde benzer özelliklere sahip sakin mekânlar bulmak tatilin olumlu etkisini artırabilir.

3. Hayranlık Uyandıran Deneyimler Yaşayın

Etkileyici bir manzara, sanat eseri veya doğa deneyimi, zihni günlük sorunlardan uzaklaştırabilir. Psikolog Ethan Kross'a göre hayranlık duygusu, dikkatin kişinin kendi problemlerinden daha geniş bir alana yönelmesine yardımcı olabilir.

Üstelik bunun için macera dolu bir tatil şart değil. Size gerçekten 'Vay be' dedirten herhangi bir deneyim bile yeterli olabilir.

4. Her Dakikayı Planlamayın

Tatili kusursuz şekilde planlamaya çalışmak, dinlenmek yerine yeni bir stres kaynağı yaratabilir. Araştırmalar, her seçeneğin en iyisini bulmaya çalışan kişilerin tatillerinden daha az memnun kalabildiğine işaret ediyor.

Katı programlar spontane fırsatları da kaçırmanıza neden olabilir. Bu nedenle tatil planında biraz boşluk bırakmak, deneyimin kendisine alan açmak açısından daha iyi olabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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