Psikologlar Dikkat Çekti: Islak Havluyu Ortada Bırakanların Şaşırtan Özelliği
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Duştan sonra banyoda bırakılan ıslak bir havlu genellikle kişisel bir düzensizlik veya ihmal işareti olarak görülse de psikoloji ve davranış bilimcileri bu durumun arkasında çok daha farklı bir zihinsel süreç olabileceğini belirtiyor. Yapılan araştırmalar, kusursuz bir düzene ihtiyaç duymayan kişilerin beyninin, tekrarlayan görevleri basitleştirme ve geleneksel kalıpların dışına çıkma eğiliminde olduğunu gösteriyor.
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Minnesota Üniversitesi’nden psikolog Kathleen Vohs ve ekibinin yürüttüğü ve Psychological Science dergisinde yayımlanan araştırma, düzenli ve dağınık mekanların insan davranışı üzerindeki etkilerini inceledi.
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Uzmanlar, ıslak bir havluyu ortalıkta bırakmanın kişiyi doğrudan "yaratıcı bir dahi" yapmayacağını, ancak belirli bir düzeydeki düzensizliğe tolerans göstermenin olumlu kişilik özellikleriyle ilişkili olabileceğini vurguluyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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