Psikologlar Dikkat Çekti: Islak Havluyu Ortada Bırakanların Şaşırtan Özelliği

Duştan sonra banyoda bırakılan ıslak bir havlu genellikle kişisel bir düzensizlik veya ihmal işareti olarak görülse de psikoloji ve davranış bilimcileri bu durumun arkasında çok daha farklı bir zihinsel süreç olabileceğini belirtiyor. Yapılan araştırmalar, kusursuz bir düzene ihtiyaç duymayan kişilerin beyninin, tekrarlayan görevleri basitleştirme ve geleneksel kalıpların dışına çıkma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

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