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Psikologlar Dikkat Çekti: Islak Havluyu Ortada Bırakanların Şaşırtan Özelliği

Psikologlar Dikkat Çekti: Islak Havluyu Ortada Bırakanların Şaşırtan Özelliği

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.08.2026 - 11:34
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Duştan sonra banyoda bırakılan ıslak bir havlu genellikle kişisel bir düzensizlik veya ihmal işareti olarak görülse de psikoloji ve davranış bilimcileri bu durumun arkasında çok daha farklı bir zihinsel süreç olabileceğini belirtiyor. Yapılan araştırmalar, kusursuz bir düzene ihtiyaç duymayan kişilerin beyninin, tekrarlayan görevleri basitleştirme ve geleneksel kalıpların dışına çıkma eğiliminde olduğunu gösteriyor.

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Minnesota Üniversitesi’nden psikolog Kathleen Vohs ve ekibinin yürüttüğü ve Psychological Science dergisinde yayımlanan araştırma, düzenli ve dağınık mekanların insan davranışı üzerindeki etkilerini inceledi.

Minnesota Üniversitesi’nden psikolog Kathleen Vohs ve ekibinin yürüttüğü ve Psychological Science dergisinde yayımlanan araştırma, düzenli ve dağınık mekanların insan davranışı üzerindeki etkilerini inceledi.

Düzenli odalarda bulunan katılımcıların toplumsal normlara ve beklentilere uygun hareket etme eğilimi gösterdiği saptanırken, dağınık ve az yapılandırılmış ortamlarda yer alan bireylerin ise şu özellikleri öne çıktı:

  • Özgün Fikir Üretimi: Daha az yapılandırılmış alanlar, zihni katı kurallardan özgürleştirerek daha yaratıcı çözümler bulunmasını sağlıyor.

  • Yeniliğe Açıklık: Geleneksel seçenekler yerine yeni ve alternatif yolları tercih etme oranı artıyor.

  • Esnek Düşünme Becerisi: Mükemmel düzen arayışının olmaması, kişinin zihinsel süreçlerde daha esnek hareket etmesine imkan tanıyor.

Uzmanlar, ıslak bir havluyu ortalıkta bırakmanın kişiyi doğrudan "yaratıcı bir dahi" yapmayacağını, ancak belirli bir düzeydeki düzensizliğe tolerans göstermenin olumlu kişilik özellikleriyle ilişkili olabileceğini vurguluyor.

Uzmanlar, ıslak bir havluyu ortalıkta bırakmanın kişiyi doğrudan "yaratıcı bir dahi" yapmayacağını, ancak belirli bir düzeydeki düzensizliğe tolerans göstermenin olumlu kişilik özellikleriyle ilişkili olabileceğini vurguluyor.

Bu tür davranışlar, kişinin günlük rutinlerde aşırı kuralcı olmak yerine rahatlığa ve işlevselliğe odaklandığını gösteriyor.

Sonuç olarak, mekandaki hafif düzensizlikler bir disiplin eksikliği değil; katı kurallara uymaya daha az ihtiyaç duyan, esnek ve yenilikçi düşünmeye açık bir zihinsel yapının doğal bir yansıması olabilir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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