Türkiye'nin Cennet Köşesi Çöplük Oldu: Piknikçilerin Sorumsuzluğu Felakete Yol Açtı
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Diyarbakır kent merkezinden geçen tarihi Dicle Nehri kıyıları, piknikçilerin bilinçsiz biçimde bıraktığı yoğun atıklar sebebiyle büyük bir ekolojik krizle yüzleşiyor. Özellikle Silvan Bulvarı güzergahındaki Sadı Köprüsü çevresinde biriken cam ve plastik atıklar, nehir yatağını geniş çaplı bir çöp alanına dönüştürmüş bulunuyor. Vadi boyunca yayılan bu atık birikintileri, bölgedeki toprak ve su kalitesini hızla bozarak yaban hayatının sürdürülebilirliğini ve canlı sağlığını doğrudan tehlikeye sokuyor.
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Plastik ve Cam Atıklar Doğada Yüz Yıla Yakın Süre Miktarı Azalmadan Kalabiliyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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