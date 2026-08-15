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Türkiye'nin Cennet Köşesi Çöplük Oldu: Piknikçilerin Sorumsuzluğu Felakete Yol Açtı

Türkiye'nin Cennet Köşesi Çöplük Oldu: Piknikçilerin Sorumsuzluğu Felakete Yol Açtı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.08.2026 - 18:41
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Diyarbakır kent merkezinden geçen tarihi Dicle Nehri kıyıları, piknikçilerin bilinçsiz biçimde bıraktığı yoğun atıklar sebebiyle büyük bir ekolojik krizle yüzleşiyor. Özellikle Silvan Bulvarı güzergahındaki Sadı Köprüsü çevresinde biriken cam ve plastik atıklar, nehir yatağını geniş çaplı bir çöp alanına dönüştürmüş bulunuyor. Vadi boyunca yayılan bu atık birikintileri, bölgedeki toprak ve su kalitesini hızla bozarak yaban hayatının sürdürülebilirliğini ve canlı sağlığını doğrudan tehlikeye sokuyor.

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Plastik ve Cam Atıklar Doğada Yüz Yıla Yakın Süre Miktarı Azalmadan Kalabiliyor

Plastik ve Cam Atıklar Doğada Yüz Yıla Yakın Süre Miktarı Azalmadan Kalabiliyor

Bölgedeki ekolojik tahribatı detaylıca değerlendiren Biyoçeşitlilik ve Çevre Koruma Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, vadideki kirlilik seviyesine ilişkin acil müdahale uyarısında bulunuyor. Piknik sonrasında çevreye rastgele saçılan ambalajların ağırlıklı olarak plastik türevli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kılıç, bu maddelerin doğada yok olma sürecinin bir asrı bulabildiğini kaydediyor. Kirliliğin yerel biyoçeşitlilik üzerindeki tahrip edici etkilerini vurgulayan Kılıç, durumun vahametiyle ilgili şu ifadeleri aktarıyor:

'Piknikçilerin bıraktıkları ambalaj atıkları, maalesef genellikle plastik kökenli oldukları için uzun yıllar tabiatta çözülmeden kalırlar. Bazıları 100 yıl içerisinde ancak çözülebilirler. Su için kirlilik, toprakta kirlilik ve diğer canlılar için de kirlilik oluşturuyor. Bu konuda vatandaşlarımızın desteği lazım'

Konteyner Bulunmaması Çevrenin Kirletilmesi Adına Asla Bir Gerekçe Sayılmıyor

Konteyner Bulunmaması Çevrenin Kirletilmesi Adına Asla Bir Gerekçe Sayılmıyor

Alanda çöp konteynerlerinin yer almamasını gerekçe gösteren piknikçilere sert tepki gösteren Prof. Dr. Ahmet Kılıç, söz konusu mazeretin kabul edilemeyeceğini net bir dille ifade ediyor. Doğayı koruma sorumluluğunun yalnızca alandaki ziyaretçilere değil, tüm topluma ve kamu kurumlarına ait olduğunu belirtiyor.

Gelecek Nesillere Yaşanabilir Bir Doğa Bırakmak İçin Acil Tedbir Alınması Gerekiyor

Gelecek Nesillere Yaşanabilir Bir Doğa Bırakmak İçin Acil Tedbir Alınması Gerekiyor

Planlı mesire alanlarının çoğaltılması ve bu bölgelere düzenli çöp toplama sistemlerinin kurulması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, ilgili yetkilileri göreve çağırarak sözlerini şöyle tamamlıyor:

'Dünya kirletilmeyecek kadar küçük, temizlenemeyecek kadar da büyüktür. Bu ilkeyi unutmamamız lazımdır. Başka gidecek yerimiz yok. Biz daha güzel bir geleceği çocuklarımıza bırakmak istiyorsak bu tür olaylara dikkat göstermemiz lazım. Ve ilgililerden de bu konuda alınacak tedbirleri gerçekleştirmelerini bekliyoruz.'

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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