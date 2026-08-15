Türkiye'nin Cennet Köşesi Çöplük Oldu: Piknikçilerin Sorumsuzluğu Felakete Yol Açtı

Planlı mesire alanlarının çoğaltılması ve bu bölgelere düzenli çöp toplama sistemlerinin kurulması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, ilgili yetkilileri göreve çağırarak sözlerini şöyle tamamlıyor:

'Dünya kirletilmeyecek kadar küçük, temizlenemeyecek kadar da büyüktür. Bu ilkeyi unutmamamız lazımdır. Başka gidecek yerimiz yok. Biz daha güzel bir geleceği çocuklarımıza bırakmak istiyorsak bu tür olaylara dikkat göstermemiz lazım. Ve ilgililerden de bu konuda alınacak tedbirleri gerçekleştirmelerini bekliyoruz.'