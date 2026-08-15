Ülkedeki Krizi Çözelim Derken Batıyorlardı: Yerin Altında 600 Bin Ton Peynir Saklıyorlar
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ABD’nin Missouri eyaletinde yer alan eski kireç taşı madenleri, kilometrelerce uzanan serin tünelleri ve gelişmiş altyapı imkânlarıyla sıra dışı bir depolama merkezine dönüşmüş haldedir. Yıl boyunca doğal olarak sabit kalan düşük sıcaklığı sayesinde yüksek oranlarda enerji tasarrufu sağlayan bu devasa yer altı galerileri, günümüzde küresel gıda devleri tarafından ticari lojistik üssü şeklinde kullanılmaktadır. Tesislerin uluslararası alandaki geniş popülaritesi ise geçmiş yıllarda ev sahipliği yaptığı yüz binlerce tonluk stratejik peynir stoklarına dayanıyor.
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Jimmy Carter Yönetiminin Tarımsal Destek Politikası Büyük Bir Üretim Fazlasına Yol Açtı
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Missouri Madenleri Hükümetin Kontrolündeki Devasa Peynir Stoklarına Ev Sahipliği Yaptı
Eski Maden Tünelleri Günümüzde Özel Sektörün Yönettiği Lojistik Merkezleri Olarak Çalışıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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