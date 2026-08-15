article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ülkedeki Krizi Çözelim Derken Batıyorlardı: Yerin Altında 600 Bin Ton Peynir Saklıyorlar

Ülkedeki Krizi Çözelim Derken Batıyorlardı: Yerin Altında 600 Bin Ton Peynir Saklıyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.08.2026 - 18:27
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ABD’nin Missouri eyaletinde yer alan eski kireç taşı madenleri, kilometrelerce uzanan serin tünelleri ve gelişmiş altyapı imkânlarıyla sıra dışı bir depolama merkezine dönüşmüş haldedir. Yıl boyunca doğal olarak sabit kalan düşük sıcaklığı sayesinde yüksek oranlarda enerji tasarrufu sağlayan bu devasa yer altı galerileri, günümüzde küresel gıda devleri tarafından ticari lojistik üssü şeklinde kullanılmaktadır. Tesislerin uluslararası alandaki geniş popülaritesi ise geçmiş yıllarda ev sahipliği yaptığı yüz binlerce tonluk stratejik peynir stoklarına dayanıyor.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://allthatsinteresting.com/histo...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Jimmy Carter Yönetiminin Tarımsal Destek Politikası Büyük Bir Üretim Fazlasına Yol Açtı

Jimmy Carter Yönetiminin Tarımsal Destek Politikası Büyük Bir Üretim Fazlasına Yol Açtı

Bu dikkat çekici sürecin tarihsel başlangıcı, 1970’li yılların sonlarında ABD hükümetinin uyguladığı tarımsal destek politikalarına kadar uzanmaktadır. Jimmy Carter yönetimi, yerli süt üreticilerini finansal açıdan korumak ve iç piyasadaki fiyat istikrarını sağlamak amacıyla yüksek miktarda süt ürünü satın alımı gerçekleştirdi. Ancak devlet teşvikleriyle üretim hızla artarken iç tüketim miktarı aynı seviyede kalmadı. Çabuk bozulan yapısı nedeniyle muhafazası son derece zor olan fazla süt, dayanıklılığını koruması amacıyla peynire dönüştürüldü.

Missouri Madenleri Hükümetin Kontrolündeki Devasa Peynir Stoklarına Ev Sahipliği Yaptı

Missouri Madenleri Hükümetin Kontrolündeki Devasa Peynir Stoklarına Ev Sahipliği Yaptı

Sürekli devam eden kamu alımları sonucunda stoklar kısa sürede kontrol edilemez boyutlara ulaşarak ciddi bir depolama krizine yol açtı. Muazzam miktardaki gıda ürününü bozulmadan saklamak isteyen yetkililer, aradıkları pratik çözümü Missouri eyaletindeki terk edilmiş kireç taşı madenlerinde buldu. Yer altındaki doğal soğuk ortam, soğutma maliyetlerini minimuma indirirken peynirlerin uzun süre muhafaza edilmesine imkân tanıdı. Böylece devasa galeriler, dönemin en büyük gıda depolarından birine dönüştürüldü.

Eski Maden Tünelleri Günümüzde Özel Sektörün Yönettiği Lojistik Merkezleri Olarak Çalışıyor

Eski Maden Tünelleri Günümüzde Özel Sektörün Yönettiği Lojistik Merkezleri Olarak Çalışıyor

Günümüzde ABD genelindeki ticari soğuk hava depolarında bulunan toplam peynir miktarının 600 bin tonun üzerinde seyrettiği bildirilmektedir. Söz konusu miktar tek bir tesise veya kamuya ait olmayıp, ülke çapındaki toplam stoku temsil ediyor. Amerikan hükümeti geçmişteki peynir alım politikalarını tamamen sonlandırırken, 'peynir mağaraları' olarak tanınan bu tarihi yapılar özel şirketlerin yönettiği modern gıda depolama tesisleri olarak hizmet veriyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın