Ülkedeki Krizi Çözelim Derken Batıyorlardı: Yerin Altında 600 Bin Ton Peynir Saklıyorlar

ABD’nin Missouri eyaletinde yer alan eski kireç taşı madenleri, kilometrelerce uzanan serin tünelleri ve gelişmiş altyapı imkânlarıyla sıra dışı bir depolama merkezine dönüşmüş haldedir. Yıl boyunca doğal olarak sabit kalan düşük sıcaklığı sayesinde yüksek oranlarda enerji tasarrufu sağlayan bu devasa yer altı galerileri, günümüzde küresel gıda devleri tarafından ticari lojistik üssü şeklinde kullanılmaktadır. Tesislerin uluslararası alandaki geniş popülaritesi ise geçmiş yıllarda ev sahipliği yaptığı yüz binlerce tonluk stratejik peynir stoklarına dayanıyor.

Detaylar 👇

Kaynak