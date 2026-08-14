Bir Zamanlar Toprağından Elmas Fışkırıyordu: Ülkede Her Şey Bir Anda Tepetaklak Oldu
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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
Namibya’da yer alan tarihi Kolmanskop kasabası, bir zamanlar elmas madenciliği sayesinde yaşanan büyük zenginliğin ardından bugün tamamen terk edilmiş bir vaziyette çöl kumlarına teslim olmayı sürdürüyor. 20. yüzyılın başlarında kurulan yerleşim, bölgedeki maden kaynaklarının tükenmesiyle birlikte tarih sahnesinden çekilerek dünyanın en dikkat çekici hayalet şehirlerinden biri haline geldi.
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Demiryolu işçisinin tesadüfi keşfi ıssız çölün kaderini bir anda değiştirdi
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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