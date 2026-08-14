Bir Zamanlar Toprağından Elmas Fışkırıyordu: Ülkede Her Şey Bir Anda Tepetaklak Oldu

1908 yılında demiryolu işçisi Zacherias Lewala’nın ray temizliği sırasında fark ettiği parıltılı taşlar, Alman yetkililerin incelemesi sonucunda elmas olarak kayıtlara geçti. Bu kritik gelişmenin ardından haberin yayılmasıyla bölgeye maden arayıcıları ve küresel madencilik şirketleri akın etti. Dönemin Alman sömürge yönetimi, elmas yataklarının bulunduğu geniş alanı 'Sperrgebiet' adıyla kısıtlı bölge ilan ederek kontrolü tamamen kendi eline aldı. Keşfi gerçekleştiren Lewala ise bu süreçte hiçbir ödül alamadı.