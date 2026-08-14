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Bir Zamanlar Toprağından Elmas Fışkırıyordu: Ülkede Her Şey Bir Anda Tepetaklak Oldu

Bir Zamanlar Toprağından Elmas Fışkırıyordu: Ülkede Her Şey Bir Anda Tepetaklak Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.08.2026 - 16:23
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Namibya’da yer alan tarihi Kolmanskop kasabası, bir zamanlar elmas madenciliği sayesinde yaşanan büyük zenginliğin ardından bugün tamamen terk edilmiş bir vaziyette çöl kumlarına teslim olmayı sürdürüyor. 20. yüzyılın başlarında kurulan yerleşim, bölgedeki maden kaynaklarının tükenmesiyle birlikte tarih sahnesinden çekilerek dünyanın en dikkat çekici hayalet şehirlerinden biri haline geldi.

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Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/w...
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Demiryolu işçisinin tesadüfi keşfi ıssız çölün kaderini bir anda değiştirdi

Demiryolu işçisinin tesadüfi keşfi ıssız çölün kaderini bir anda değiştirdi

1908 yılında demiryolu işçisi Zacherias Lewala’nın ray temizliği sırasında fark ettiği parıltılı taşlar, Alman yetkililerin incelemesi sonucunda elmas olarak kayıtlara geçti. Bu kritik gelişmenin ardından haberin yayılmasıyla bölgeye maden arayıcıları ve küresel madencilik şirketleri akın etti. Dönemin Alman sömürge yönetimi, elmas yataklarının bulunduğu geniş alanı 'Sperrgebiet' adıyla kısıtlı bölge ilan ederek kontrolü tamamen kendi eline aldı. Keşfi gerçekleştiren Lewala ise bu süreçte hiçbir ödül alamadı.

Topraktan çıkarılan servet çölün ortasında modern bir Avrupa şehri inşa etti

Topraktan çıkarılan servet çölün ortasında modern bir Avrupa şehri inşa etti

Yüzeye yakın konumda bulunan değerli taşların kolaylıkla toplanabilmesi, Kolmanskop’un kısa sürede olağanüstü bir ekonomik güce ulaşmasını sağladı. Oluşan devasa servet sayesinde kasabada elektrik şebekesi, hastane, fırın, kasap, postane ve hatta buz üretim tesisi gibi gelişmiş altyapı olanakları tesis edildi. Yaklaşık bin kişinin yaşadığı yerleşimde Avrupa'dan gelen opera topluluklarının gösteriler düzenlediği, yüksek standartlara sahip sosyal bir yaşam alanı oluşturuldu.

Çölün ortasındaki lüksün arka planında sömürge döneminin ağır insanlık suçları yatıyordu

Çölün ortasındaki lüksün arka planında sömürge döneminin ağır insanlık suçları yatıyordu

Kasabanın ulaştığı ihtişam ve ekonomik büyüme, Namibya’nın karanlık sömürge geçmişinden ayrı değerlendirilemiyor. Elmas keşfinden kısa bir süre önce gerçekleşen Herero ayaklanmasına Alman kuvvetlerinin müdahalesi, tensik edilen kitlesel katliamlarla sonuçlandı. Kolmanskop’un ekonomik ve mimari yükselişi, sömürge yönetiminin yerli halk üzerindeki ağır baskılarını ve bölgedeki siyasi hâkimiyetini güçlendiren bir unsur işlevi gördü.

Zengin maden yataklarının güneye kayması kasabanın sonunu hazırladı

Zengin maden yataklarının güneye kayması kasabanın sonunu hazırladı

Kolmanskop’taki kolay ulaşılabilir elmas rezervleri 1920’li yılların sonuna doğru büyük ölçüde azaldı. 1928 yılında kıyı şeridinin daha güneyinde son derece zengin yeni elmas yataklarının bulunması, maden şirketlerinin ve nüfusun bölgeden kademeli olarak ayrılmasına yol açtı. Binaların ve eşyaların geride bırakıldığı kasaba zamanla boşaldı ve 1956 yılına gelindiğinde tamamen terk edildi.

Tarihi yapılar bugün rüzgârın taşıdığı kum tepelerine ve doğaya yenik düşüyor

Tarihi yapılar bugün rüzgârın taşıdığı kum tepelerine ve doğaya yenik düşüyor

Yerleşimin boşalmasıyla birlikte rüzgârla taşınan kumlar binaların odalarını ve koridorlarını tamamen doldurmaya başladı. Günümüzde terk edilmiş evlerin içini kaplayan devasa kum tepeleri, bölgeyi uluslararası fotoğrafçılar ve turistler açısından yoğun ilgi gören bir odak noktasına dönüştürdü. Yürütülen koruma çalışmalarına rağmen sert çöl koşulları ve amansız rüzgarlar bir zamanların en zengin kasabasını yavaş yavaş haritadan silmeye devam ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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