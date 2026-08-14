Dalga Geçenlere İnat Bisikletiyle Gezerek Çölü Ormana Çevirdi: 10 Milyondan Fazla Ağaç Dikti

Çalışmalarının ilk döneminde bisikletine astığı yeşil slogan levhaları ve arkasında taşıdığı fidanlar nedeniyle çevresindekiler tarafından alay konusu edilen Ramaiah, inandığı ilkelerden asla taviz vermedi. Ağır bir kaza geçirip kalçası kırıldığında ve uzun süre yatağa bağımlı kaldığı dönemde dahi çevre mücadelesini aksatmadı. Yataktan kalkamadığı o zorlu günlerde çivi ve çekiç yardımıyla taşların üzerine doğayı koruma mesajları kazımayı sürdürdü.

Yarım asrı aşan bireysel çabaları ve tükenmeyen azmi sayesinde 10 milyondan fazla ağacın toprakla buluşmasını sağlayan Ramaiah, tek bir insanın kararlılığıyla koca bir coğrafyanın kaderini baştan sona değiştirebileceğini tüm dünyaya kanıtladı.