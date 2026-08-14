Dalga Geçenlere İnat Bisikletiyle Gezerek Çölü Ormana Çevirdi: 10 Milyondan Fazla Ağaç Dikti
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Kaynak: https://kalingatv.com/features/meet-d...
Hindistan'ın Telangana eyaletine bağlı Reddypalli köyünde yaşamını sürdüren ve bölge halkı tarafından 'Ağaç Ramaiah' unvanıyla tanınan Daripalli Ramaiah, 60 yılı aşan çevre mücadelesiyle çorak arazileri devasa yeşil koridorlara dönüştürmeyi başardı. Sadece emektar bisikleti ve cebindeki tohumlarla yola çıkan Ramaiah, Telangana genelindeki kurak yolları ve kanal kıyılarını milyonlarca ağaçla buluşturarak bölgesel bir doğa hareketinin simgesi haline geldi. Bireysel imkanlarıyla başlattığı bu çevre seferberliği, zamanla ulusal çapta büyük ses getiren ilham verici bir ağaçlandırma hareketine dönüştü.
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Ailesinden Kalan Tek Arazisini Satıp Bütün Gelirini Fidanlara Yatırarak Gelecek Nesillere Can Suyu Oldu
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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