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Dalga Geçenlere İnat Bisikletiyle Gezerek Çölü Ormana Çevirdi: 10 Milyondan Fazla Ağaç Dikti

Dalga Geçenlere İnat Bisikletiyle Gezerek Çölü Ormana Çevirdi: 10 Milyondan Fazla Ağaç Dikti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
14.08.2026 - 15:36
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Hindistan'ın Telangana eyaletine bağlı Reddypalli köyünde yaşamını sürdüren ve bölge halkı tarafından 'Ağaç Ramaiah' unvanıyla tanınan Daripalli Ramaiah, 60 yılı aşan çevre mücadelesiyle çorak arazileri devasa yeşil koridorlara dönüştürmeyi başardı. Sadece emektar bisikleti ve cebindeki tohumlarla yola çıkan Ramaiah, Telangana genelindeki kurak yolları ve kanal kıyılarını milyonlarca ağaçla buluşturarak bölgesel bir doğa hareketinin simgesi haline geldi. Bireysel imkanlarıyla başlattığı bu çevre seferberliği, zamanla ulusal çapta büyük ses getiren ilham verici bir ağaçlandırma hareketine dönüştü.

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Kaynak: https://kalingatv.com/features/meet-d...
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Ailesinden Kalan Tek Arazisini Satıp Bütün Gelirini Fidanlara Yatırarak Gelecek Nesillere Can Suyu Oldu

Ailesinden Kalan Tek Arazisini Satıp Bütün Gelirini Fidanlara Yatırarak Gelecek Nesillere Can Suyu Oldu

Doğa sevgisini çocukluk yıllarında annesinin sonraki ekim sezonları için tohum saklama alışkanlığını gözlemleyerek kazanan Ramaiah, neem, kızıl sandal, kadamba, kutsal incir, pongamia ve bael gibi bölgenin iklimine uygun türleri doğaya kazandırdı. Özellikle Khammam ile Palleguda köprüsü arasındaki dört kilometrelik çorak hattı baştan sona ağaçlandıran doğasever, yeşillendirme çalışmalarının sürekli finansmanını sağlamak amacıyla radikal bir karar aldı. Ailesinden miras kalan üç dönümlük tek arazisini tereddüt etmeden satan Ramaiah, elde ettiği kaynağın tamamını tohum ve fidan alımında kullandı. Yetiştirdiği fidanları bölge halkına ücretsiz veya sembolik ücretlerle dağıtan çevre gönüllüsü, bahçesindeki yüksek ticari değerli kızıl sandal ağaçlarını satması yönündeki cazip teklifleri kararlılıkla reddederek bu alanları gelecek kuşaklar için canlı bir tohum bankası olarak koruma altına aldı.

Geçirdiği Ağır Kazaya Ve Çevrenin Olumsuz Eleştirilerine Rağmen Doğa Mücadelesini Kesintisiz Şekilde Sürdürdü

Geçirdiği Ağır Kazaya Ve Çevrenin Olumsuz Eleştirilerine Rağmen Doğa Mücadelesini Kesintisiz Şekilde Sürdürdü

Çalışmalarının ilk döneminde bisikletine astığı yeşil slogan levhaları ve arkasında taşıdığı fidanlar nedeniyle çevresindekiler tarafından alay konusu edilen Ramaiah, inandığı ilkelerden asla taviz vermedi. Ağır bir kaza geçirip kalçası kırıldığında ve uzun süre yatağa bağımlı kaldığı dönemde dahi çevre mücadelesini aksatmadı. Yataktan kalkamadığı o zorlu günlerde çivi ve çekiç yardımıyla taşların üzerine doğayı koruma mesajları kazımayı sürdürdü.

Yarım asrı aşan bireysel çabaları ve tükenmeyen azmi sayesinde 10 milyondan fazla ağacın toprakla buluşmasını sağlayan Ramaiah, tek bir insanın kararlılığıyla koca bir coğrafyanın kaderini baştan sona değiştirebileceğini tüm dünyaya kanıtladı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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