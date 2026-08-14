article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Doksanlar Popunun Başyapıtı: "Med Cezir"i İnceliyoruz!

etiket Doksanlar Popunun Başyapıtı: "Med Cezir"i İnceliyoruz!

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
14.08.2026 - 16:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Takvimler 21 Mart 1993 tarihini gösterdiğinde, Türk müzik tarihinde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını kimse tahmin edemezdi. Bir bas gitaristin vokalistliğe adım atış hikayesi gibi görünen ama arkasında Sezen Aksu, Uzay Heparı, Onno Tunç ve Fahir Atakoğlu gibi bir 'Şampiyonlar Ligi' kadrosu barındıran o albüm çıkageldi: Med Cezir!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yeter Ki Onursuz Olmasın Aşk

Girişteki o meşhur davul ve Uzay Heparı'nın dahi synth tınıları çalmaya başladığı an, 90'lar kulüplerine ışınlanıyorsunuz. Şarkı aslında ağır bir ayrılık sancısını anlatıyor ama ritmi o kadar yüksek ki, kendinizi hüzünle dans ederken buluyorsunuz. Sezen Aksu yine egoları sıfırlayıp kalbimizi masaya koymuş.

Med Cezir

Gecenin üçünde balkonda uzaklara bakıp derin felsefi düşüncelere dalma modu. Levent Yüksel’in bas gitarist vizyonunu konuşturduğu, cümbüş ile çellonun flört ettiği muazzam bir altyapı.

İstanbul

Fahir Atakoğlu'nun piyanosu ve kanun resitaliyle resmen akıl almaz bir kompozisyon. İstanbul'u sevmeyeni bile bu şehre aşık eder, İstanbul'da yaşayanı ise şehirden kaçma isteğiyle doldurur. Şarkı o kadar asil ki, dinlerken istemsizce dik oturmaya başlıyorsunuz.

Kadınım

Battaniyeye sarılıp, biten ilişkinin tüm sorumluluğunu üstlenip sessizce gözyaşı dökme modu.  Girişteki o ağlayan gitar solosu (Erdem Sökmen büyüsü) kalbinize direkt saplanıyor.

Beni Bırakın

Albümün gizli kahramanlarından biri. Sezen Aksu'nun Beni bırakın, beni bırakın, beni bırakın bu caddelerde' feryadı, Uzay Heparı'nın o dönem için çağın çok ötesindeki modern düzenlemesiyle birleşmiş. Tam bir inziva şarkısı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tuana

Paco De Lucía'nın Akdeniz esintili flamenko bestesi üzerine yazılan bu şarkı, Türkçe popun gelmiş geçmiş en vizyoner işlerinden biri. Erdem Sökmen'in gitarı adeta konuşuyor.

Uçurtma Bayramları

Albümün hüzünlü ve ağır havasını biraz olsun dağıtan, dinlerken insanı gülümseten pırıl pırıl bir parça. Nostalji hissini buram buram yaşatırken, ritmik yapısıyla da 90'lar popunun o naif ruhunu çok iyi özetliyor.

Dedikodu

Orhan Veli Kanık'ın kült şiirini alıp pop altyapısıyla bu kadar eğlenceli hale getirmek ancak bu ekibin harcı olabilirdi. Albümün en ritmik, en teatral şarkısı. Levent Yüksel'in vokaldeki esnekliklerini ve oyunculuğunu çok net hissettiğimiz bir parça.

Yeniden Başla

Albümün kapanışını yapan, Antonis Vardis bestesi olan bu şarkı tam bir arınma seansı. Yaşanan tüm acıların, medcezirlerin ardından dinleyiciye 'Hayat devam ediyor, silkelen ve ayağa kalk' mesajı veriyor. Albümü bitirip tekrar başa sarmak için mükemmel bir köprü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın