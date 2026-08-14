Doksanlar Popunun Başyapıtı: "Med Cezir"i İnceliyoruz!
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Takvimler 21 Mart 1993 tarihini gösterdiğinde, Türk müzik tarihinde hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını kimse tahmin edemezdi. Bir bas gitaristin vokalistliğe adım atış hikayesi gibi görünen ama arkasında Sezen Aksu, Uzay Heparı, Onno Tunç ve Fahir Atakoğlu gibi bir 'Şampiyonlar Ligi' kadrosu barındıran o albüm çıkageldi: Med Cezir!
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Yeter Ki Onursuz Olmasın Aşk
Med Cezir
İstanbul
Kadınım
Beni Bırakın
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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