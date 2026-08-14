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Dalgona, Affogato ve Çok Daha Fazlası: Viral Kahve Tarifleri

etiket Dalgona, Affogato ve Çok Daha Fazlası: Viral Kahve Tarifleri

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
14.08.2026 - 16:09
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Kahveyi sadece sabahları ayılmak için içtiğimiz bir içecek olarak görmemeliyiz. Günün farklı saatlerinde bir anda ilginç kahve tarifleri denemek isteyebiliriz! Birkaç malzemeyle evde yapılabilecek harika pratik tarifler var. 

Görüntüleriyle, tatlarıyla ve hazırlanma şekilleriyle birçok insana iyi gelen bu kahvelere gelin birlikte bakalım!

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1. Dalgona kahvesi

1. Dalgona kahvesi

Sosyal medyada viral olmasıyla birlikte kahve dünyasının en tanınan tariflerinden biri oldu! Granül kahve, şeker ve sıcak suyu eşit miktarlarda koymalısınız. Sonra uzun süre çırpmalısınız. Karışımın açık renkli ve yoğun bir köpük haline gelmesi gerekiyor. Daha sonra bir bardağa süt doldurun, buzlarınızı ekleyin ve üzerine karışımınızı dökün. Görüntüsü çok tatlı oluyor!

2. Affogato

2. Affogato

Kahve ve tatlıyı bir arada tüketmeyi sevenler kesinlikle bu tarife bakmalısınız! Temelinde bir top vanilyalı dondurma ve sıcak espresso var. Sıcak kahveyi yavaş bir şekilde dondurmanın üzerine dökün. Dondurmanın erimesiyle kremamsı ve yoğun bir lezzet oluşacak! Tatlı krizlerinize birebir olacaktır.

3. Buzlu latte

3. Buzlu latte

Sıcak havaların vazgeçilmezlerinden biri! Bir bardağı buzla doldurun. İlk olarak espressonuzu dökün, ardından üzerine soğuk sütü ekleyin. Malzemelerin katmanlı bir şekilde olması güzel bir görüntü elde etmenizi sağlayacaktır! İsterseniz üzerine ya tarçın ya da kakao serpebilirsiniz. Hafif ve ferah bir kahve olur...

4. Espresso tonic

4. Espresso tonic

“Kahve ve gazlı içecek bir arada kullanılır mı?” diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Fakat farklı tarifler denemeyi sevenler için oldukça güzel bir tarif! Bardağınıza bol miktarda buz ve tonik koyun. Daha sonra üzerine espressoyu yavaş bir şekilde ekleyin. Ferah bir tat olacaktır.

5. Whipped kahve

5. Whipped kahve

Dalgona kahvesine benzeyen bir tarif! Granül kahve, şeker ve sıcak suyu iyice çırparak yoğun bir köpük elde edin. Daha sonra bu köpüğü isterseniz sıcak, isterseniz soğuk sütün üzerine koyun. Hem tatlı hem de kremsi bir dokusu olacaktır!

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6. Cold brew

6. Cold brew

Son zamanlarda kahve menülerinden eksik olmayan kahvelerden biri! Kahve çekirdeklerini sıcak suyla demlemek yerine soğuk suda bekletmeniz gerekiyor! Kahvenin aromasının iyice alınabilmesi için uzunca bir süre beklemelisiniz. Ama daha sonradan buz ve süt ekleyerek ferahlayabilirsiniz.

7. Dirty Chai Latte

7. Dirty Chai Latte

Çayın baharatlı aromasını espressoyla buluşturmaya ne dersiniz? Tarçın, kakule, zencefil ve karanfil gibi baharatlarla espressonun buluştuğunu düşünün. Sıcak sütle de tadını yumuşatabilirsiniz. Farklı aromaların aynı fincanda buluşması!

8. Mocha

8. Mocha

Hem çikolata hem de kahveyi sevenler burada mı? Espresso, süt ve çikolatanın bir araya gelmesiyle oluşan bir lezzet... Üzerine biraz süt köpüğü ekleyerek içimi daha yumuşak hale getirebilirsiniz. Üstüne köpüğün üzerine kakao serpebilir ve güzel bir görüntü elde edebilirsiniz!

9. Vietnamese Iced Coffee

9. Vietnamese Iced Coffee

Vietnam usulü buzlu kahve hem yoğun hem de tatlı! Güçlü kahve ve yoğunlaştırılmış süt kullanılır. Güçlü kahveleri seviyorsanız tam sizin için olabilir. Kıvamı biraz daha yoğun olur.

10. Café Bombón

10. Café Bombón

İspanya kökenli olan bu kahve yoğunlaştırılmış sütle yapılır. Espresso ve yoğunlaştırılmş süt katmanlı bir şekilde servis edilir. Şeffaf bardak kullanılarak görüntü açısından da etkili olması istenir!

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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