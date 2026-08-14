Dalgona, Affogato ve Çok Daha Fazlası: Viral Kahve Tarifleri
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Kahveyi sadece sabahları ayılmak için içtiğimiz bir içecek olarak görmemeliyiz. Günün farklı saatlerinde bir anda ilginç kahve tarifleri denemek isteyebiliriz! Birkaç malzemeyle evde yapılabilecek harika pratik tarifler var.
Görüntüleriyle, tatlarıyla ve hazırlanma şekilleriyle birçok insana iyi gelen bu kahvelere gelin birlikte bakalım!
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1. Dalgona kahvesi
2. Affogato
3. Buzlu latte
4. Espresso tonic
5. Whipped kahve
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6. Cold brew
7. Dirty Chai Latte
8. Mocha
9. Vietnamese Iced Coffee
10. Café Bombón
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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