Dalgona, Affogato ve Çok Daha Fazlası: Viral Kahve Tarifleri

Sıcak havaların vazgeçilmezlerinden biri! Bir bardağı buzla doldurun. İlk olarak espressonuzu dökün, ardından üzerine soğuk sütü ekleyin. Malzemelerin katmanlı bir şekilde olması güzel bir görüntü elde etmenizi sağlayacaktır! İsterseniz üzerine ya tarçın ya da kakao serpebilirsiniz. Hafif ve ferah bir kahve olur...